台海風險上升　中國空軍扮演何種角色？

中美兩國在新冠肺炎疫情源頭問題上的爭執逐漸降温，台灣似乎已經成為了新的焦點事項。

美國高官如衛生部長阿扎爾（Alex Azar）與國務次卿克拉奇(Keith Krach)接連訪台，而大手筆對台軍售也排上日程，此外，自駐日軍事基地的美國戰機亦屢屢現身台海。另一方面，中方則在周邊海域密集組織多場軍事演習，指揮軍機驅離美方軍機並頻頻抵近台灣，向台方施加軍事壓力。

解放軍戰機近來多次越過海峽中線。圖為海峽上空的解放軍轟-6（左）與台灣空軍F-16戰機。（台灣國防部）

台海風波中備受倚重的中國空軍

9月17日克拉奇訪台後，9月18日與19日中國軍方連續兩天出動混編機群，從多個方向飛抵台灣。其中，18日派出18架軍機，包括2架轟-6轟炸機、8架殲-16戰鬥機、4架殲-11戰鬥機和4架殲-10戰鬥機；19日則派出19架軍機，包括12架殲-16戰鬥機、2架殲-10戰鬥機、2架殲-11戰鬥機、2架轟-6轟炸機和1架運-8反潛機。

戰鬥機針對對方戰機，轟炸機用於轟炸陸地海洋單位，反潛機用於打擊水下潛艇。這種戰鬥機護航其他類型作戰飛機的搭配符合實戰要求，能夠打磨執行任務空中編隊的配合默契，其飛行員更可能會是將來實戰時的空中作戰單位參與者和領頭人。因此有分析認為，這是攻台的實操性預演。

根據一些分析人士推演，如果戰事真的發生，那麼，中國大陸最有可能採取的方案，應該是速戰速決，尋求在戰事之初便控制或消除台灣政府領導層。這一任務，應該會交付給大陸的空中力量，包括空軍航空兵、海軍航空兵、陸軍航空兵等作戰單位，其中的空軍航空兵或將扮演起主導性角色。

2008年6月18日，中國軍方首次舉行「航空應急投送演練」。（新華社/資料圖片）

「航空兵」是指裝備各種軍用飛機，在空中遂行作戰任務的兵師。陸、海、空等兵種均有航空兵，其中空軍航空兵實力的整體實力最強。不過在以「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」為建軍思想的軍改之後，不同兵種裏的航空兵將可組合搭建作戰編隊，並與其他軍事單位配合作戰，例如搭載實力雄厚的陸軍的精兵強將執行特定軍事任務。

2008年6月18日，中國軍方首次舉行「航空應急投送演練」，原總後勤部組織協調原北京軍區某集團軍、空軍某航空兵師和地方民用航空局等單位，動用軍地各型運輸機8架，成建制投送一個加強營和特種大隊指揮所，以及傘兵突擊車、雷達車、通信車、偵察車等裝備。當時的軍事觀察者多認為，該演練即是一次針對台灣的武統試演。也有觀察者認為，此交演練曝光了大陸武統的方案，比較類似於美軍屢試不爽的「斬首行動」。

「斬首行動」是指用空軍戰機、巡航制導導彈對敵方進行軍事打擊，通過精準打擊，首先消滅對方的首腦和首腦機關，徹底摧毀對方的抵抗意志。這幾乎已是「冷戰」後強國對弱國發動信息化戰爭的常用方式，美軍在1991年的海灣戰爭、1999年科索沃戰爭、2001年阿富汗戰爭以及2003年伊拉克戰爭等等戰爭中，皆使用了「斬首行動」的策略。由於作戰效果顯著，己方損失較小，這種新型戰爭方式被認為鼓勵了美國鷹派的對外戰爭衝動。

台灣國防部發布的飛進台灣空域的解放軍運-8反潛機照片。（台灣國防部）

火箭軍助攻空軍

「斬首行動」都是以擁有代際差距的優勢為前提，令對方無法做出及時有效的反應。目前，中國大陸相對於台灣，擁有整體優勢確實很大。而一旦衝突發生，中國大陸的火箭軍和空軍，應該正是兩個關鍵軍種。

其中，火箭軍的目標可能主要有二：一是威懾和拒止美軍介入，二是打擊台灣關鍵軍用設施。空軍的目標則可能主要有三：一是取得台海制空權，二是飛抵台灣並控制關鍵軍政設施和組織，三是根據可靠情報信息，直飛台軍統帥處並將其控制。在此之後，陸軍、海軍、戰略支撐部隊等大規模登陸或空投台灣，以求全面控制當地局勢。

一方面，如果追求速戰速決和戰則必勝，需要以免意外風險，減少己方損傷，台方一些關鍵軍事設施將承受被率先打擊的風險；另一方面，如果聚焦於台灣少數關鍵目標，給台灣方面預留一定的轉圜空間，又將能夠大幅減少雙方損傷。

火箭軍某部進行訓練，提高發射單元實戰能力。（中國火箭軍/資料圖片）

另外，中國大陸還有一些「奇兵」，或許也有助於減少損傷。

中國在2009年就研製出了被稱為「電力殺手」的碳纖維炸彈。這種炸彈一次攻擊即可癱瘓一座城市的電力系統，卻以不殺傷敵方兵員為目的而著名。美軍在20世紀90年代的海灣戰爭、空襲原南斯拉夫時都使用這種炸彈。

中國可能也擁有了「電磁脈衝炸彈」。台灣軍方在2011年7月公布的《民國100年國防報吿書》中，提及大陸軍方持續開發電磁脈衝等新概念武器的情況，認為解放軍已有能力開發低當量核爆電磁脈衝彈，非核爆電磁脈衝彈實用化的問題也正在解決之中。如今9年時間已過，中國軍方掌握這種攻台「奇兵」的可能性很高。

不過，無論如何，戰爭一起，死傷終究難免，台海兩岸都應當爭取和平。但如果真的發生軍事衝突，大陸和台灣兩軍全面短兵相接的可能性其實微乎其微，空中力量必然扮演關鍵角色。