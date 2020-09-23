誰在台海劃了線？從警戒線到台灣心理紅線的「海峽中線」

自2018年年初中國大陸民航局宣布宣布啟用位於上海飛行情報區包括M503在內的4條航線，到近期解放軍的軍機、軍艦頻頻越過「海峽中線」，軍事動態有朝向常態化發展的趨勢，引發兩岸高度關注。然而，大陸官方迄今一直堅持「不存在所謂海峽中線」，台方又屢屢批評解放軍「越線」、「威脅」台灣安全。究竟這個「海峽中線」（或稱台海中線）是否存在？「海峽中線」的說法又是怎麼誕生的呢？

2020年9月18日，台灣國防部發布《中共解放軍逾越海峽中線及進入我西南空域活動情況》。圖中位於台灣海峽、閩台之間海面的斜線，即為台灣方面認定的「海峽中線」。（台灣國防部）

「海峽中線」的雛形：「戴維斯線」

二戰結束，美蘇冷戰格局逐漸形成，尤其在1949年國民黨政府退守台灣，1950年朝鮮戰爭爆發後，美國開始在西太平洋構築了一系列防堵共產主義勢力擴張的「防線」：《美菲聯防條約》（1951年8月）、《美日安保條約》（1951年9月）、《美韓共同防禦條約》（1953年10月）等，其中又以1954年12月台美雙方簽定的《中美共同防禦條約》與兩岸局勢最為相關。

《中美共同防禦條約》於1955年生效後，依約美國在台設立「美軍協防台灣司令部」（United States Taiwan Defense Command），指揮台美雙方在台灣的聯合軍事行動與計劃。1958年9月17日，在美軍協防司令部頒佈的第201-1號作戰命令中，包括了《交戰規定》，指出空軍交戰程序為：

經管制官或飛行員判明為敵機，且若該機飛越『戴維斯線』以東時，即認為犯有敵對行為，將予以殲滅之。不明機出現於『戴維斯線』以西時，將予以攔截與判明，若疑有敵對意向時予以監視之。 《全球防衛雜誌》第288期

這個被美軍視作台海防空警戒底線的「戴維斯線」（Davis Line）又是怎麼來的呢？原來當時美國空軍准將戴維斯（Benjamin O. Davis Jr.，1912—2002年）率美軍第13航空隊第327師來台，負責協防台灣、澎湖及其他外島的空防任務，並由他劃設一條假想的防空警戒線。只要大陸方面的「敵機」飛越「戴維斯線」以東，台空軍就必須立即升空並將其擊落，且該線不但不是台軍機艦在台海的活動西界，更未限制台軍只能在此線以東進行偵察任務。

不過軍史專家高智陽指出，其實「戴維斯線」與今天稱的「海峽中線」不盡相同。他解釋，前者分為三段、位置最靠近台灣，並延伸至台灣島南北兩側：自北緯21度、東經119度，至北緯23度30分、東經119度，至北緯26度、東經121度，再至北緯26度向東延伸之線。而至2004年，台灣軍方才首次公布「海峽中線」 座標：北緯26度30分、東經121度23分，至北緯24度50分、東經119度59分，再至北緯23度17分、東經117度51分的連線，為台灣海軍所採用。不過，台空軍所稱的「海峽中線」座標，則是北緯27度、東經122度，至北緯23度、東經118度兩點間的連線；總而言之，「海峽中線」共有3條，座標與連線各不相同，而今台灣方面堅持的「海峽中線」（空軍定義），實則出自1958年《樂成聯盟作戰計劃》（Rochester Plan）根據原始的「戴維斯線」，並經過20多年逐步修訂而成。

冷戰時期，台灣飛機多次飛入內地偵查。圖為台軍U-2高空偵察機。（網絡圖片）

實力不濟 視台灣海峽為畏途

在台灣海峽劃了條線，對當時擁有空優和制海權的台灣軍方來說無疑是大大的利好，但對大陸的影響是什麼呢？1949年，解放軍第三野戰軍在金門戰役（台方稱古寧頭戰役）受到重創，突顯其渡海與登陸作戰能力不足；1953年、1954年，中波輪船股份公司的兩艘遠洋貨船先後被台軍軍艦劫持，更造成中國大陸南北海運客輪長期不經台灣海峽，改繞行台灣東部海域以避台軍鋒芒的窘境。

1950年12月，基於朝鮮戰爭爆發，美國宣布對中國大陸實施禁運；1951年，聯合國大會在美國的主導下，通過對大陸實施禁航禁運的決議。為了突破美、英、法、加等國的海上封鎖，中國大陸與波蘭政府共同出資成立中波輪船股份有限公司，以供遠洋運輸。1953年10月4日，中波公司旗下的運載8,000多噸煤油的油船「布拉卡」號（Praca），在距離台灣本島125海浬處被台海軍驅逐艦截獲，船上人員被移往高雄左營軍法處與台東綠島關押審訊。1954年，中波公司旗下另艘商船「哥德瓦爾特」號（Prezedent Gottwald）在台灣以南450海浬的公海上又被台海軍截獲，扣押船上7,000多噸五金雜貨物資，大陸籍船員後也被送至綠島關押。

1950年代，中國東南沿海尚有許多島嶼為國民黨政府實際控制，加上美軍為台灣在台灣海峽劃設「台海中線」，台灣海空軍幾乎每天都越過中線活動，甚至進入內地偵查，而解放軍空軍活動範圍遭大幅壓縮，多只能在領海12海浬的領水線內而已。直到解放軍陸續攻佔閩浙海島，以及1958年爆發金門炮戰（八二三炮戰），台軍對大陸的突襲活動才開始受到遏制。1967年1月13日，發生在金門上空的「一一三空戰」，雖然兩岸均稱自己獲得空戰大捷，但時至今日，台灣方面除了對金門、馬祖進行例行性運補之外，台軍機已很少到「海峽中線」以西的地區活動。

台軍22日凌晨進行「聯合防空作戰訓練」，F-16戰機拂曉升空，演練攔截解放軍戰機。（中央社）

由此可知，無論是「戴維斯線」或「海峽中線」，其實都只是台灣或美國單方面劃設的警戒線，久而久之，彷佛就成了大陸方面不能踏足的紅線。事實上，兩岸官方從來沒有為此進行過正式的協商、談判，或簽署落諸文本的協議，也當然沒有獲得大陸方面的同意。且台灣外交部當地時間9月21日發佈的新聞說明，也提到「海峽中線」是兩岸多年來的「默契」，目的在於「成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵」。台灣官方的「默契說」，也等於間接回應了「中線」的實質定位。

故今天大陸外交部否認存在「海峽中線」，既在情理之中，且中共本就從未承認過「海峽中線」的存在。若如過去兩岸存在較多政治互信的時期，軍機軍艦越過「海峽中線」的事自然極為罕見，雙方得以相安無事、和平共處，但當兩岸沒有政治互信時，跨越這條由於冷戰遺留下來的「海峽中線」，在未來有可能成為一種台海「新常態」。