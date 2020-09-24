台海危機下 「逆統戰」幻想何以誘人

自兩岸分治以來，台灣歷經冷戰對峙、美國獨霸年代，形成了國族認同與中國相糾葛，但精神場域極度親美的割裂狀態。這般分歧與國際情勢相作用，反覆宰制着台灣命運：中美關係和緩時，台灣便尚有夢遊空間；但當兩強交惡，安全夢魘便再度襲來。

近期中美對峙加劇，遂令沉寂已久的煙硝味再度湧現，並在近日瀰漫了台海上空。9月17日，美國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，解放軍遂於隔日以18架軍機掛彈進入台灣防空識別區，且一度逼近台灣領空；類似場景19日再度上演，且數量增至19架，出動機種包括轟-6K、殲-10、殲-11、殲-16，是為1996年台海危機後最大動作。

但面對嚴峻情勢，台灣社會雖有感知，卻未真正重視。綜觀18、19兩日的Facebook相關互動，台灣網友最關心的乃是藝人小鬼（黃鴻升）去世新聞，次之則是悼念李登輝的時事，再次之才是共機相關訊息。

此外，早在8月17日便已上線募資的反共政治桌游《逆統戰》，忽於9月17日起又增加不少新聞報道量，與同時期的台海緊張局勢相對照，台灣社會的兩岸想象，似乎正朝另一方向詭異狂飆。

《逆統戰》桌游近來在台灣引起熱議。（嘖嘖募資平台）

當桌游為右翼政治宣傳

桌游《逆統戰》全名《逆統戰：致地與海的革命者》，於8月17日起正式在台灣群眾募資平台「嘖嘖」上線，故事內容主打7大陣營對中共的反抗，玩家可選擇扮演台灣、維吾爾、「藏國」（西藏）、蒙古、哈薩克、香港、「滿洲」（東北）中任何一角，以宣傳、資助、間諜、武裝、內鬥、交通、列強奧援等途徑，瓦解「紅軍」（中國）陣營。

如此鮮明的政治色彩，自也源於政治化的組織規劃。《逆統戰》看似在近期大紅，實則源於2018年的政治宣傳；其如今以「ESC團隊（台灣境外戰略溝通工作小組）」作為遊戲開發團隊之名，但真實設計、宣傳單位仍與2018年一脈相承，由「島民抗中聯合」（簡稱島抗聯）統籌規劃。

島抗聯的成員與組織架構未明，外界只知其於2016年11月成立臉書粉絲專頁，主打「抗中漸獨」、「脱華入世」、「強化建軍備戰」、「永遠分裂兩岸」等論述，並自詡「鷹派台獨」組織、經營網站「台海之鷹」，同時轄有「島民抗中會社」、「島抗社軍事部」等單位。後者不僅持續傳播軍事信息，也設有足輕、兩棲、戰兵三階段軍事認證流程，更主張台灣應通過《忠誠法案》，將政府與民間的「親共」、「紅統」、「大中華主義者」清除殆盡，好將台灣建設成恐怖的「抗中航母」。

「台海之鷹」由右翼台獨組織「島民抗中聯合」經營。（台海之鷹官網）

平心而論，反中雖是台灣行之有年的政治正確，但軍國法西斯論述仍是少數，極右的島抗聯只能在政治版圖的邊緣活動，且曝光量極低。然而2018年2月起，其趕搭二次元潮流，於網上發表名為《逆統戰》的政治活動，將過往的政治論述包裝為擬人化遊戲，呼籲主角「台灣人」應聯合維吾爾人、蒙古人、藏人、哈薩克人、香港人、滿州人等，對中共施行「逆統戰」，並表示自己已與香港民族陣線、滿洲國協和會、某些蒙古國愛國團體全面結盟，遊戲中的「香港人」一角便由香港民族陣線參與設計命名。

此舉一出，不僅順利吸引不少流量，也讓精緻的人物造型在網絡廣傳，島抗聯更宣布進軍遊戲市場，表示若有營利，將用以付諸現實生活的「逆統戰」。然而2018下半年起，島抗聯宣稱遭遇「人力與資金瓶頸」，暫停遊戲研發，直到2020年《逆統戰》再現募資平台，活動這才捲土重來。

《逆統戰》桌游中的「香港人」角色設計。（嘖嘖募資平台）

集體一廂情願造就市場

而綜觀此次募資態勢，達標之快可謂狂風掃落葉。活動於17日晚間8時上線，隨即在3分鐘內輕鬆達標新台幣10萬元（$26,478港元），更在僅僅半小時內突破新台幣100萬元大關，截至9月24日贊助金額已高達新台幣12,80萬（約合$340萬港元），遊戲團隊因而宣布啟動手遊開發計劃，可謂是台灣桌游界少有的成功案例。而之所以會有此現象，則與島抗聯精準鎖定台灣市場偏好有關。

首先，在故事背景設定上，《逆統戰》套用台灣近年流行的「中國非國」、「漢地十八省」與「中國本部」（China Proper）視角，意即當今中國的合法領土僅限漢人聚居的「兩湖兩廣兩河山，蘇皖浙贛雲貴川，西北陝甘閩東南」，其餘諸如蒙古、西藏、新疆、東北（其稱滿洲）等，皆為非法佔領而來。這般主張既有日本藉以侵華的「滿蒙非中國論」底色，也能與台灣當今政治正確相共鳴，用以證成「台灣自古非中國」的論述合理性。

《逆統戰》套用台灣近年流行的「中國非國」、「漢地十八省」與「中國本部」（China Proper）視角，主張東北、蒙古、西藏、新疆均為中國非法佔領的土地。（嘖嘖募資平台）

在此脈絡下，即便遊戲設計充斥着對少數民族的東方主義奇想，並在歷史信息上出現不少謬誤，甚至虛構哈薩克人和滿洲人的反抗運動，台灣消費者依舊一廂情願，認為這些「勢力」會是瓦解中共政權的好夥伴，而全然不顧各方脈絡與目標差異，一心要在浪漫的聯盟異想中尋求主體。島抗聯更因應去年以來香港的局勢變動，將在2018年版本中位居倒數第二位的「香港」一角，提升至遊戲角色介紹第一位，顯然極能體察市場風向。

此外，這個遊戲從設計到募資的過程本身，便是台灣潛意識的再暴露。跳脱虛擬空間，「反中」在現實生活難有尊嚴：在國防場域，兩岸如今軍事優勢逆轉，且差距不斷升高；在經貿領域，台灣高度仰賴中國市場，許多台籍青年也赴陸工作。缺乏客觀條件的高聲反中，結果便是普遍的靈肉分離，許多人嘴上成日抗中保台，轉身卻又得依賴龐大的經濟體過活，安全結構既難顛覆、經濟又無法脱鈎，現實困境促成了漸強的心理實踐需求，人們因此更要在集體精神上遂行反中獨立夢。於是文創產品但凡主打反中，便幾乎是台灣市場的票房保證。

到頭來，浮於虛空的高昂激情只是資本主義的玩物，《逆統戰》除了滿足台灣青年的狂想，並幫助島抗聯等極右翼組織吸金外，於現實並無作用。但在只重「情懷」的台灣，這般程度便已足夠。