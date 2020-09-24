【觀察】台海無中線：和平空間漸縮　局勢更難樂觀

近來台海局勢緊張，解放軍戰機屢屢越過「台海中線」騷「肌肉」，而台灣方面對此則大力抨擊北京「挑釁」，並一度大動作通過台灣外交部、台灣國防部接力召開臨時記者會宣讀中英文新聞稿，向國際發聲傳達中國大陸的「侵略」與「威脅」，盼「理念相近」國家基於民主自由等共同價值出面「挺台灣」的訴求不言而喻。

然而過了大半個月，實在沒瞧見有哪個「理念相近」國家正式表態願意在軍事上為台灣撐腰。台灣官方近日也不再對國際社會「自言自語」，轉而「自力更生」大力向台灣內部展示台軍武力。

蔡英文9月22日赴澎湖視察駐防當地的台灣海軍子儀艦，與艦上官兵合影。（中央社）

至於為什麼國際社會難以對台灣給予實質支持？把話給說穿不外乎兩大原因，第一，兩岸原本存在着「九二共識」的默契，然而這扇門卻被自以為全面執政就能橫着走的民進黨給狠狠甩上，俗話說「師出要有名」，民進黨為了爭權奪利破壞台海默契在先，那麼外人又怎麼有插手的空間？

二來，中國外交部發言人汪文斌所言，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂海峽中線的問題。」姑且撇開少數霸權國家對他國內部事務的干涉不談，事實上，介入他國內政是國際政治的大忌，台灣的「理念相近國家」，幾乎都與中國存在正式邦交，介入台海等同對中國翻臉。國際政治不是童話故事，不存在着白馬王子營救公主的幻想劇情。

持平而論，兩岸在彼此互動的實務上確實存在着一條無形的線，並明顯體現於過去美軍防衛的台灣依存，可見當兩岸關係對峙緊張時，這條無形的線將轉趨明朗；而一旦台海局勢放緩，兩岸保持溝通對話，並令民間交流敞開大門，這條無形的線，也一樣可以淡到看不見。說到底，基於兩岸同屬一中的國際認知，要強行以台海中線區分一中一台，將如同強摘的果子般，註定不會甜美。

繞台飛行的解放軍轟-6（左）與台軍F-16.（網絡圖片）

然而，儘管台海並無事實中線，而無形的中線則隨兩岸關係的交好與交惡浮沉，但在當前台海局勢漸漸升温的情形下，大陸與台灣之間看似已漸漸形成兩條平行線，不見和緩交接的空間。台灣嫌棄中國大陸的制度「不夠民主自由」，指責大陸是個高度監控、壓迫人民的集體主義社會，倘若台灣成為中國的一部分，台灣人將失去自由的空氣進而窒息；而在陸方看來，台灣則是趁着中美之間的問題未解，不顧民族大義一面向美方倒去，並企圖挑釁生事謀取「台獨的機會之窗」，成了中國的肉中刺。

台海兩岸之所以發展成當今並行線的境地，其來有自。台人確實對大陸存在高度的偏見，但兩岸關係經國共分治七十年，過程中大概也僅馬英九在台灣執政的八年期間，雙方能較為和緩地交流對話，期待這八年的互動就要扭轉國共對峙時代給台灣人的焦慮，乃至於台灣受日本統治的自我認同混淆，以及國府接收台灣初期的血災，未免過於勉強。

只不過，儘管大陸試圖釋出善意，例如照例舉辦海峽論壇，或是再度把「九二共識」這個足以令兩岸求同存異的「鑰匙」放上台面等待台灣接球，但台灣內部就連黨章明白訴求統一的國民黨，礙於選舉利益的爭奪，都已不願意試圖說服台灣人兩岸和平的重要性。而要全面執政後就自我膨脹的民進黨「回頭是岸」，更無異於緣木求魚。兩岸之間沒有中線阻隔，卻逐漸發展成沒有交點的兩條平行線，當前對於台海和平這件事，已經快看不到 「樂觀」的空間了。