「限加令」與「限澳令」何以成效不彰？

中澳關係緊張之際，澳洲駐美大使西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）在一場研討會中宣稱，已準備好承擔「抵抗中國」的經濟代價。 另一邊廂，加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）最近也刻意將已停擺一年的中加自貿談判搬上檯，其間批評北京：「2020年的中國已不是2016年的中國。」

加拿大不只捲入孟晚舟案

澳加官員的言論有些熟口熟面，某程度上就如同中國的對美表態，強調自身不願打不怕打必要時不得不打。

先講加拿大，驟眼看好像只有孟晚舟案單一事件作祟，但實情卻似乎複雜得多；首先是案件本身牽連出司法戰，中方被指以間諜罪為由，拘捕留兩名在華加拿大人至今，兩國就此相持不下；其次是渥太華不落言荃地引導和暗示，致使加拿大電訊商均棄用華為，靜靜地封殺；其三，就香港推行國安法一事，加拿大中止對港引渡條例以示反對。

孟晚舟案餘波未了 駐加大使透露中國外交布局

再來是澳洲，早年經已就「中國干政門」風波，通過矛頭直指北京的《反干預法》，該國更是極少數仿效美國公然封殺華為的西方陣營成員。坎培拉一直不滿中國的手伸進了大洋洲，動搖其地區領袖角色，近年亦積極介入南海事務，響應華府的「航行自由」活動。最近澳洲更動作多多，先是要求國際獨立調查新冠肺炎源頭，被視為針對北京，又派出情報人員突擊搜查中國駐澳記者的住所。

「限澳令」未觸及主要商品

中國分別使出「限加令」和「限澳令」以作回應，但這一類非正式經貿制裁似乎收效不大，未能改變對方言行。加拿大的情況比較易解釋，事關中國雖號稱為其第2大貿易夥伴，但按2018年OEC數據，論出口總值則美國佔逾7成，而中國則只得5%，而論進口總值則美國佔逾半，而中國僅佔12.8%。因此如要揮舞經貿大棒，儘管中國有聲浪有行動，但始終美國的潛在殺傷力大得多。

澳洲的情況就較為複雜，中國為其第一大出單目的地（35%）和進口來源地（24.1%），遠超美國的3.92%及10.1%，為何澳洲依然表明「我不怕」呢？這從「限澳令」的內容可以看到端倪。

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中國落實了的對澳「懲處」暫時止於澳洲肉類和大麥，兩者加總僅佔澳洲對華出口額約2%，最大宗的鐵礦石（44%）、煤炭（12.1%）和石油氣（11.4%）都還未受限制。與此同時，澳洲受疫情影響而「鎖國」，所以中方發出的旅遊和留學警告也要留待解封後才看得到威力。

中國的經濟影響力當然不只貿易一環，雙邊投資也可以「武器化」，但總體而言，澳加兩國暫時都是一條抗衡之路走到底，還要言辭上針鋒相對。

兩國均為「五眼聯盟」成員

很實際地說，中國面對美國圍堵，祭出「內循環」以應對，就要盡可能地增加朋友數量，又或者降低華府的動員能力，其間維持內外供應鏈，各中等國家於此的討價還要能力難免會更高。例如據美國CNBC於6月11日報道，中國有6成鐵礦石來自澳洲這個第1大供應地，而排第2的巴西則淪為疫區難以擴產，換言之北京沒太多替代選項。

關係不如昔 上月澳洲對華出口大減26%

除此之外，以美國為首的西方陣營日益猜忌中國，而澳加作為英語圈「五眼聯盟」的成員，更易於受華府的鼓動，尤其是澳洲本來就對華多有齟齬。由此看來，雖然中國的「內循環」要與「外交戰」互為表裡，盡可能減少戰線，從而達到只有美國唱「獨腳戲」的效果，但有鑑於美國於國際政軍領域有龐大優勢，北京要殺一儆百嚇退群敵，抑或要親善懷柔以拉攏幫手，似乎都只能先按著個別情況隨機應變，很難貿然批評其是否太過「戰狼」。

所幸中美角力還未走到冷戰時期般壁壘分明，歐盟、日本和韓國就採取不一樣的對華政策，大致都未脫離過往幾十年「競爭與合作」的框架，有拗撬但合作共融的趨勢不變，而樂觀些看，澳加的對華言行亦遠未達到冷戰級數，中國還是有時間和空間以突破美國的外交包圍圈。