北京觀察：李克強上海之行揭示就業市場危與機

互聯網行業的就業空間與優勢在此次疫情中再次得以驗證，這也難怪特朗普（Donald Trump）政府在考慮處置TikTok在美業務時念念不忘2.5萬個就業崗位的要求。這一點，中國政府自然也看得清楚。 國務院總理李克強在9月21至22日的上海考察行程中首站去了上海證大喜馬拉雅網絡科技有限公司。這被視為一個成功吸引上萬創業者的互聯網公司。而北京一直在緊張後疫情時代中國就業形勢的恢復過於緩慢。

2020年9月21日，李克強在上海考察前程無憂公司時說，我想從你們這裏重點了解今年中國高校畢業生求職就業的第一手數據。（新浪微博@中國政府網）

據中國官媒新華社的消息稱，該公司的負責人向李克強介紹，已有上千萬創作者在該公司推出的音頻平台喜馬拉雅FM上進行創新創業。

這是過去幾年中國互聯網經濟熱潮下產生的一種企業盈利模式與就業選項。就喜馬拉雅而言，其在2013年上線，先後以UGC（用戶生產內容）、PGC（專業生產內容）與版權購買的模式在中國音頻行業後來居上，並抓住知識付費的風口，成功實現變相模式的探索，至今成為行業「獨角獸」。

在此過程中，因應喜馬拉雅的UGC模式，數百萬從業者投入這個音頻平台構建起播客大軍，從垂直領域的專業意見人士到素人，都是播客一員，他們或是利用自己已有的流量效應，或是經過平台培訓等，提供各種類型的有聲產品。而作為一位喜馬拉雅的用戶，只要手持4G手機，便可以在這個音頻平台上進行點播，或是免費收聽，或是付費購買音頻產品。

在中國市場，類似喜馬拉雅這樣的音頻平台，還有荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM、懶人聽書等。

當然，相比2019年在YouTube上大火的李子柒以及2020年的帶貨主播們，中國有聲音頻領域無論是在用戶基數還是市場影響力上都還相差甚遠。不過，根據中國國內智庫提供的數據，預判2020年中國在線音頻行業用戶規模將突破6億人，同時市場規模達到40億。單從用戶規模來說，其增長速度是高於移動視頻與移動閲讀的用戶增長速度的。

在中國高層眼中，互聯網平台將是幫助人們在新冠肺炎（COVID-19）等危機中吸納就業、轉移社會矛盾的蓄水池。在過去的數個月中，中國互聯網平台服務為陷入停滯的中國社會和經濟提供了一線希望。網上直播課程、網上「擺攤」帶貨……成功消化了在疫情中失業和半失業的勞動人口。

作為近年突飛猛進壯大起來的新興產業，音頻行業仍有極大的就業空間可以挖掘。

事實上，新冠肺炎疫情之前，中國經濟數據因為中美貿易戰和經濟轉型已經出現了嚴峻局面，這尤其對於那些剛剛畢業的高校學生來說，更是「生不逢時」。

在李克強到訪喜馬拉雅之後，他還去了前程無憂。這是中國最大的招聘網站，也是中國高校畢業生求職的最主要平台。據報道，當時李克強在前程無憂詳細詢問就業市場形勢、薪酬變化、高校畢業生就業等情況。「我想從你們這裏重點了解今年他們（中國高校畢業生）求職就業的第一手數據」。

無論是喜馬拉雅還是前程無憂，李克強的這兩站顯然都指向中國政府對就業的關切。在今年5月召開的中國全國兩會上，李克強政府首次沒有設置GDP增長目標，對外表示為了更好做好「六穩」與「六保」。而就業即位於「六穩」與「六保」之首。

根據中國國家統計局發佈的最新數據，2020年上半年，不僅城鎮新增就業人員按年少增173萬人，外出務工的農村勞動力在二季度末按年減少496萬人，下降2.7%。6月，大學生失業率創同期新高，中國全國20歲至24歲大專及以上人員，調查失業率達到19.3%，到了7月與8月，該群體失業率仍居高不下。據李克強在上海考察現場稱，今年中國高校畢業生874萬。

2020年已過去一大半，而冬季一般都是市場招聘淡季，當前的就業形勢對中國政府來說不可謂不嚴峻。在李克強啟程地方視察前的9月17日，其主持召開了國務院常務會議，會上稱，下一步，圍繞做好「六穩」工作、落實「六保」任務不僅要推進國企改革，還要為民營企業發展創造公平競爭環境，帶動擴大就業。