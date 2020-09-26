一頭美豬，各自表述：台灣政壇不斷上演的現代版「官場現形記」

歷年來，不論由哪一個政黨在台取得執政，放寬美豬、美牛進口門檻始終是敏感的政治議題，原因不僅僅是食安方面的問題，也牽涉到複雜的地緣政經與戰略考量，甚至回過頭來影響政黨面對定期選舉的競爭態勢。

隨着台灣幾經政黨輪替，輪番執政與在野的民進黨與國民黨罔顧政治價值的堅守，多次來回就「一頭美豬，各自表述」，早已司空見慣、不足為奇。政黨立場隨執政在位與否嬗變，不啻為現代版的「官場現形記」，政治人物對民眾利益的「忽悠」，溢於言表。

豬隻飼養過程中餵養萊克多巴胺，會讓豬隻焦躁不安、增加攻擊行為，也被視為是非人道的養殖。台灣豬隻飼養目前是禁止使用萊克多巴胺。（中央社）

細數台灣進口美國肉類（包括美豬、美牛）的糾葛，可從陳水扁時代談起。當時美國爆發狂牛症（瘋牛病），以及肉品內含瘦肉精等原因，引起台灣民眾對美國肉品相當疑慮，但美國對台灣的態度始終沒變過，持續施壓台灣要開放市場，在龐大壓力下，逼得陳水扁還是放寬美牛輸台門檻，還私下對美國承諾，「只對進口美豬檢驗瘦肉精，對美牛放水」。

藍綠換了位置換了腦袋

當陳水扁預吿台灣政府準備解禁萊克多巴胺（瘦肉精的一種），並制定最大殘留標準為10ppb的時候，當時在野的國民黨大力反對，沒想到馬英九上台後，藍綠立場丕變。馬英九2012年提出政策，允許含萊劑美牛進口，反倒引起彼時在野的民進黨不滿，發動杯葛行動，霸佔台灣立法院主席台五天四夜，高呼「零檢出」，甚至發起「反毒牛」大遊行，蔡英文還斥馬政府「瘦肉精進口就下台」。

到了2020年，藍綠立場又再次翻轉，展開第二任期沒多久的蔡英文宣布放寬進一步美豬、美牛輸台門檻，搬出時空環境不同、國際標準制定後，民進黨就修正立場等說帖。但問題是2012年7月的那道國際標準，即聯合國國際食品法典（Codex）訂出牛豬肉萊劑殘留量10ppb的標準後，民進黨還是堅持「牛豬分離」，反萊劑美豬進口立場不變，何來「修正」立場？當時馬英九也說過，「美牛問題導致台美TIFA談判延宕五年，必須儘快解決此一問題，才能恢復台美TIFA談判，否則後果堪憂」，到了現在蔡政府盼以開放美豬、美牛來換取台美經濟的深化，國民黨卻大力反對，一場美豬爭議，折射出兩黨狂被打臉的政治矛盾，實是台灣的悲哀。

蔡英文強調，台灣在美豬、美牛議題上跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。（台灣總統府）

陳水扁卸任多年後透露，當時美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）強調，「美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題」，相當程度說明了美方一直以來對台的壓力，任何上台執政的政黨，不論再怎麼強調「台美關係史上最佳」，面對美國同時給出的棍棒跟胡蘿蔔，無論用各種方式，最終都必須坦然面對。反過來說，如果持續以「獨到」的標準拒他人於自己之外，也只會加速台灣的邊緣化而已。偏偏食安問題，台灣民眾動輒得咎，政黨為了拉抬自己的支持度，往往會激起民眾的恐慌感，散佈美豬、美牛的片面資訊，以儲存自己的「政治糧草」。

台灣的四不問題

台灣經貿學者、中經院WTO及RTA中心副執行長李淳曾表示，台灣有所謂的四不，即「不用國際標準」、「不提科學證據」、「不公平」、「不守承諾」。美豬、美牛是從陳水扁時期到馬英九時期就承諾開放卻沒落實，這就是「不守承諾」；美牛的風險標準實際上比台灣低，跟美國同級的還有日本、澳洲、新西蘭等國，但台灣卻對美、日限制，而對澳、新開放，這就是美國總統特朗普（Donald Trump）口中的不公平，並期盼台灣改善四不問題。

國民黨在野後態度丕變，反對含萊劑美豬進口。（陳卓邦／多維新聞）

按李淳說法推演，美豬議題中，反對方動輒搬出所謂的「零檢出」，而不提出其他數據佐證，要求美豬、美牛不得開放，無視國際已訂出的Codex標準，那就是所謂的「不提科學證據」和「不用國際標準」。這四個問題卡在台灣與國際其他經濟體之間，台灣又不如中國大陸或歐盟有強大的實力，有實力逼迫市場進行改變，故步自封真能對台灣好？各政黨將自身的利益擺在國家之前，用盡辦法攪動一池春水，亂拳揮出以扳倒執政者，反正所有事情「贏了再說」，只是一種短視的態度。

這也是台灣不管在野執政、藍或綠，面對這一池被越攪越複雜的美豬、牛議題，都應該誠心誠意的好好向台灣社會道歉，因為自己的自私自利導致台灣的停滯不前。從藍綠政黨在9月25日於台灣立法院的攻防，民進黨方已經讓步，將其中有關「進口含萊劑美豬」、「30月齡以上美牛」的9項行政命令，由備查改成聯席審查，是不是終於「良心發現」還有待觀察，但總是一個好的開始。

台灣行政院長蘇貞昌。（陳卓邦／多維新聞）

只不過蔡英文和台灣行政院長蘇貞昌至今仍不開金口，給出一句道歉，蔡英文已無連任問題，從大局觀著眼，說一句對不起又有何關係？矢口不言令人不解；至於老驥伏櫪的蘇貞昌，2012年時任民進黨主席高調反對美豬牛輸台議題，迄今「換了年份就換了腦袋」，甚至還當起了美豬牛進口台灣的高級公關，有道是「護台院長」也不那麼護台，終使支持者大失所望。