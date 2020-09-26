「仇中」成為台灣社會的「膝反射」？

「膝反射」又稱為「膝跳反射」（knee jerk reflex），是一種人體的反射動作，當膝關節半屈和小腿自由下垂時，輕敲一下膝蓋骨下方，引起股四頭肌收縮，小腿就會往前踢的反應。

台灣早年搞笑節目常用的玩笑哏「都是阿共仔（中共）的錯」，在台灣似乎成為心照不宣的默契。 「仇中」、「反中」成為台灣社會的反射動作，就如膝反射一樣的自然。

台灣總統蔡英文指，2020年自己就職演說中提到六大核心產業，其中多項都與半導體產業相關，也是台灣下一世代產業發展中最關鍵的產業，是「重中之重」。（台灣總統府）

仇中情緒，會不會也是一種外部環境的「有意為之」？

近期大陸戰機不停飛掠台灣的西南海空域，導致台灣軍機經常起飛警戒，陸機擾台可能成為常態之外，也可能造成台灣空軍的損耗、人員體力的耗損，這是一種疲勞戰術。

然而，共機擾台除了針對軍事層面外，亦有可能乃是針對台灣社會而來的「多方打擊」。通常「習慣的養成」源自於「固定的行為」，讓人們在總是在「不加思索」下，以同樣的方式，做習以為常的事情，這就是「習慣」。可習慣儘管某種程度省略了思考，人們仍可能透過某些方式，察覺到「我有這個習慣」；「反射」則無關思索、覺察，那是一種比呼吸更自然而迅速的情況。

陸機擾台業已持續些許時日，台灣社會亦已被「制約」，這種制約是「共機來了，台灣理所當然會有的反射反應」，台灣方面看到陸機擾台就跳腳，台灣官方也會發布聲明譴責中共等，忽略其它真正重要的資訊。

台灣內部的資訊渠道──新聞媒體，亦會「被迫」因應這種情況，將人力、物力、心力投注在「關注」陸機擾台的事情，「分析」兩岸「兵兇戰危」後的「下一步」是什麼──那或許正是中共想要達到的目的。

遭台灣軍機在高處拍攝到的解放軍運8反潛機，時間為9月22日。（台灣國防部提供）

所謂「兵以詐立，以利動」，陸機擾台的背後，不帶有單一目的，更可能的是複合性目的，藉以掩蓋中共背後最希冀達成的核心目的。又或許是單純跟美方演一場戲而已。畢竟美國特朗普（Donald Trump）都在2016年美國總統選舉期間，傳出「通俄門」疑雲，同樣邏輯也有可能發生「通中門」或「通共門」。

但無論中共背後的算計如何，至少確定中共對台灣社會施加的制約相當成功，台灣人也確實「看到中共就跳腳」，中共的疲勞戰術正在奏效。

中共話語權的桎梏 台灣陷入被動

大陸國台辦從9月23日起，將連續七天釋出「九二共識問答」，罕見的用詳細的文字，說明九二共識的由來、意涵等，重新梳理1992年兩岸都表明了堅持一個中國原則，追求國家統一的態度，要義是「海峽兩岸同屬一中，共同努力謀求國家統一」，而對於一個中國的政治涵意，台灣海基會表示認知各有不同；海協會表示，在事務性商談中不涉及，作了求同存異的處理。

大陸國台辦突如其來的舉措，其實是為兩岸「兵兇戰危」的氛圍加入一點潤滑劑，也是搶得話語權的主動地位，把球丟回給台灣，看台灣如何接招。

台灣方面，一來台灣陸委會以「九二共識已翻過歷史一頁」的說法閃躲，二來若以台灣外交部為觀察標的，只見台灣搭着美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月23日的演講（指中共勢力滲透全美，呼籲各州小心），將中共罵了一頓。換句話說，台灣完全不打算接國台辦拋出的「九二共識球」。

事實上中共已對台灣施加「話語權的桎梏」，台灣此刻的對外發言（絕大部分都是對中發言）都是處於被動狀態，比如共機擾台就譴責、美國罵中便緊隨在旁，美方的主動並未外溢到台灣。

《時代雜誌》百大影響力人物，蔡英文以「台灣總統」身分登上封面。（Facebook@TIME）

台灣倘放棄任何一絲可能主動的空間，真是台灣之幸？譬如當國台辦重拋九二共識，其潛台詞是「認同一中各表」，台灣能不能搶其中的話語空間，先想辦法在實質方面站穩腳跟，再接着看能否得到形式方面的益處？還是持續堅持「中華民國台灣」路線，讓這顆球從眼前飛到汪洋的另一端？

結合上述所言的「台灣的反應如同膝反射一樣，都在計算之內」，台灣自始至終可能都無法脱離中共的語境，縱然大陸國台辦擔任潤滑劑的角色，台灣社會這個內部變項也不可能讓蔡政府再次說出「認同九二會談的歷史事實」，蔡英文年初取得的高度民意支持，本身就是一種掣肘。

多方圈套，多方進擊，為的還是「終極統一」，只是對台灣而言，這個「統一」如何能有「中華民國」的空間，就看未來國際、兩岸的發展以及此刻台灣的選擇了。