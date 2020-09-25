【觀察】自封「世界一流」的中國高校　並未贏得美譽

近日，中國多所知名高校興起了一股「浮誇風」。9月18日，清華大學召開校內會議一致評定「清華大學全面、高質量完成『雙一流』建設任務」，「全面建成世界一流大學」。其他多所高校也有類似動向，如中國人民大學自稱「整體進入世界一流大學行列」，北京航空航天大學自稱「具備了世界一流大學的主要特徵」。

這些自我評定在中國輿論場裏引發熱議，更有許多人稱其是自吹自擂的浮誇風，與20世紀50年代「大躍進」時期地方爭相上報「高產衛星」的做法頗有相似之處。

而諸多高校在評定自身與「世界一流」指標距離時的謹慎措詞有着細微差別和高下之分，又很容易令人聯想起「文革」時期對當時中國領導人毛澤東、林彪和周恩來的三個不同的祝福口號，毛澤東被祝福「萬壽無疆」，林彪被祝福「身體健康」，周恩來則被祝福「比較健康」。

北京清華大學。（資料圖片）

作為中國頂級高校的清華大學，吸引了最多的輿論火力。相比之下，北京大學自稱「全面實現了『雙一流』建設近期目標」顯得謙虛了一些，而四川大學僅稱「辦學水平和辦學能力有了顯著提高，探索了一條在西部創建世界一流大學的道路，但與世界一流大學相比差距明顯」，則務實了不少。

教育部在9月24日回應相關問題時的表態被認為相對中肯。其發言人續梅表示，「我們國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比還有不小的差距，尤其是要實現到本世紀中葉一流的大學、一流的學科，不論是從數量上還是質量上都要進入世界前列，我們還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱鉅的任務，所以對此要有清醒的認識。」

教育部發言人續梅指內地高等教育的整體實力，距離世界一流仍有差距，「對此要有清醒的認識」。（教育部網站）

「雙一流」是「世界一流大學和一流學科」的簡稱。2017年1月，教育部、財政部、發改委聯合印發《統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法（暫行）》文件，提出「到2020年，若干所大學和一批學科進入世界一流行列，若干學科進入世界一流學科前列」的目標。

清華大學是中國國內大學裏排名數一數二的高校，如果尚且不能進入「世界一流行列」，其他高校就更沒有底氣位列其中，而中國政府所設定目標便將難以達成。就此來說，清華大學在2020年「進入世界一流行列」或許本就板上釘釘，只是其自我評定的做法難避自誇之嫌，缺乏說服力，引來外界批評也在情理之中。

另外，「雙一流」高校的名額，可能與中國政府的財政經費投入掛鈎。那麼，各高校「花式自誇」，其實也是一場「金錢之爭」。

如果中國計劃在2020年確認一些高校進入「世界一流行列」，理應由一個高校之外的權威機構，經過全面、系統和明確的調查研究之後，才可以得出一個令人信服的結論，也能夠避免各個高校各說各話。

當然，中國高校也不必妄自菲薄，其整體實力在近幾年的提高尤其引人注目。根據2021年泰晤士高等教育世界大學排名的前200名中，中國大陸也有7所上榜，更有5所進入了前100名。

泰晤士高等教育世界大學排名被視為最均衡且綜合的全球排名，以13項單獨的績效指標涵蓋了研究型大學的全部核心活動：教學、研究、知識轉移和國際視野。其首席知識官菲爾·巴蒂（Phil Baty）表示，「我們已經連續多年觀察到亞洲大學在世界大學排名中的上升，但今年是一個重要的里程碑，因為中國大陸挑戰了西方大學在排名頂端的傳統優勢地位，首次有高校進入了前20名。並且在前100名中的院校數量增加了一倍。」

進入前20名的那所中國高校，正是清華大學。不過，中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇指出了清華大學的一個弱項稱，在世界大學排行榜上，清華大學已超過耶魯大學。但是，清華大學所招留學生質量，與耶魯大學還有不小差距。

對於高校而言，與其計較「世界一流大學」的名號，不如腳踏實地、聚精會神地培養高質量人才、提高科研水平。而中國教育系統也當對高校有更公允有效的監管，依據各高校的實際狀況將經費精準投入，避免不必要的虛名和利益之爭。