馬英九批評矛頭轉向北京？　「鴿派」難擋民粹壓力

國民黨前副秘書長蔡正元日前接受台灣廣播節目專訪時驚爆，指馬英九2021年將參選國民黨主席。儘管馬英九辦公室迅速發佈響應駁斥蔡正元的說詞，但仍難以止住相關討論。馬英九到底有沒有意願再戰？時間到了的那一刻自然會揭曉，當前並不必細究。只不過，近來關於馬英九可能回鍋的迹象確實相當多。

不僅是馬英九長期「退而不休」積極對外演講，並「語出驚人、一針見血」博得龐大的媒體關注。比起其他藍營政治人物，馬英九創造政治話題的本領，大概也只剩前高雄市長韓國瑜足以媲美。再加上馬英九前陣子才剛為了眼瞼下垂動了手術，找回昔日小馬哥充滿魅力的「電眼」，當時就有輿論猜測，馬英九諸多動作是否就是為了重返黨主席鋪路？

佐以前國民黨主席吳敦義又給馬英九下了「年華正盛」的評語，不論馬英九到底有無意願回鍋，這四個字都已替馬英九政治生涯未來發展留下了十足的想象空間。而這也正是馬、吳這輩年已七旬的藍營政治人物，一生被台灣選舉政治薰陶至今的謀略功夫，見影卻不立竿，靜候機會之窗到來的那一刻。至於治理方面有多少真本事，暫先另當別論，這是台灣特色民主體制的藍綠通病。

馬英九個人是否參選國民黨主席，說到底，就當前台海局勢的詭譎而言，或許並不是最重要的事，然而換一個角度來看，馬英九對於兩岸關係的態度轉折，當值得國民黨乃至於台灣百姓思考。曾經憑藉「九二共識」創造兩岸交流黃金時代的馬英九，因兩岸關係而成就了個人政治生涯的巔峰，也同樣因兩岸關係而與國民黨在台灣選舉政治中一同跌入深淵。

9月12日，馬英九（前左）與國民黨主席江啟臣（前右）到台北市文山區木新市場出席連署活動，宣示反對含萊克多巴胺美豬進口的決心。（中央社）

縱然後人接棒的國民黨一度指稱「九二共識已舊」，看似有意為選舉而向台灣「抗中民意」靠攏，但馬英九仍願意說出「首戰即終戰」、「美軍不會來救」的真心話，就算知道相信自己的台灣選民有限，仍對兩岸和平「不離不棄」。別人看馬英九的執政表現，總覺得他太過於軟弱，但在民意拋下自己轉投綠營論述的情形下，馬英九仍願意繼續扮演「鴿派」，正向看待九二共識的功能以及兩岸和平、維繫兩岸民間交流的重要，比起多數因選舉失敗就謀求棄船兩岸關係的國民黨人而言，馬英九無疑仍在堅守自己的政治信念與價值。

然而，隨着兩岸的交惡已自言詞交鋒以及國際關係的拔河，漸漸轉向軍事危機，在如此緊張的節奏之中，馬英九似乎也有了倒向台灣「抗中」民粹的味道。在台海「無中線」的話題上，馬英九在Facebook上暫時放下對民進黨捨棄九二共識、一心倒向美國造成現下局勢的檢討，轉而將批評的矛頭指向北京當局，他稱，「尤其中共應尊重海峽中線的存在，停止以武力挑釁。中共若恣意踐踏這條『心理線』（指台海中線），只會讓兩岸人民的心理距離越來越遠。」

正所謂「聽其言，觀其行」，不能因馬英九一時的說詞，就論定馬英九在兩岸關係的立場上，必然已從「鴿派」轉向「鷹派」。但在台灣抗中民粹網絡言論的壓力下，長期是「鴿派」的馬英九也難免從眾，而這其實也再次凸顯了國民黨自2020年台灣總統大選慘敗以來，自我路線到底是「反獨」還是「反統」，始終因選舉算盤而講不清的老問題。何況當前兩岸兵兇戰危，若說國民黨這幫老江湖未在等待適當時機再高舉兩岸和平的旗幟，又有多少人會相信？

退一步來看，馬英九的「媚眼」能映出台灣何許未來？尚未可知。但是，不論2021年之後國民黨是由誰掌權，如果只想着哪裏票多就往哪去，甚至將選舉利益與兩岸和平放在同一個天平上衡量，如此缺乏中心思想的行徑，終究難以得到人民追隨。