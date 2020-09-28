台海局勢成樓盤綽頭：「鄰近美國在台協會」最安全？

台海情勢緊張，台灣人的情緒也悄悄有了化學變化，「最安全」也成了房地產商宣傳的「隱台詞」。 從何說起？台灣知名的網絡社群PTT，最近有網友提問，為何台北市內湖區的地產商要將「鄰近美國在台協會（AIT）」當成建案銷售宣傳重點？有網友提供解答指AIT是「警方重點維安地區，治安一定好」，卻有更多網友結合「時勢」表示，「AIT有美軍陸戰隊駐守」、「AIT視同美國領土」，直言「阿共不敢炸」、兩岸開戰時是「最安全的地方」、「比總統府旁還安全」。

AIT新館被台北市地產商當成建案銷售的「賣點」。（多維新聞）

事實上，台北市房地產商將「AIT旁」當成宣傳重點並非始於近日，但過往公認的「安全」指的是「治安一定好」，因為AIT所在地既無捷運、也無大型商圈，還位處山邊僻靜之處，「賣點」相當有限。也因此，AIT旁豪宅小區房價最高時每坪可以達到新台幣130萬元，一度滑落到每坪不到60萬元，近期又回漲到90萬元左右，雖然無法就此斷定「AIT旁」的房價起伏與「兩岸緊張」導致台灣富人「安全需求」的增加有無關連，至少，當下的此區豪宅「台灣最安全」獲得網絡認可。

如果說，網絡上以「台灣最安全」推斷房地產商將「AIT旁」當成「賣點」，因為「不科學」，以及能買得起豪宅的皆是富人，不足以支撐本文「台灣人害怕戰爭」觀點，台灣《遠見》雜誌9 月25日公布以台灣人為母體樣本，於9月17 日到20日進行調查的《2020年國際政經情勢調查報吿》，相當程度補強了本文所需的「證據」。

台行政院長蘇貞昌曾慷慨激昂的表示「就算只有一根掃帚，也要跟中國周旋到底」。（多維新聞）

根據《遠見》調查，面對台海緊張，39.1%台灣民眾支持增加軍備備戰，51.6%認為兩岸應該維持和平；兩岸若真的開戰，57.8%台灣民眾認為應該和平談判，22.3%認為美國會介入，只有16.5%台灣民眾認為應不計代價一戰；對兩岸開戰後的結果，有44.8%民眾認為會以和談收場，25.3%認為大陸會獲勝，15.5%有信心台灣會獲勝。

《遠見》調查顯示，在北京宣布「海峽無中線」，解放軍軍機連續多日越過中線、火箭軍發射多枚導彈實戰化演習之後，仍有過半台灣人「不希望戰爭」；就算不幸發生戰爭，有過半台灣人「不希望戰到最後一兵一卒」。

所謂的「不希望戰爭」其實是「修飾」說法，簡單、明白、粗暴的說法，就是「害怕戰爭」，不只台灣人民，連台灣行政院長蘇貞昌，近日在台灣立法院接受質詢，被要求對中共發射導彈「武嚇」表示意見時，雖然仍表示台灣人民同舟一命，會堅決維台灣安全，但相比於過往他對同一個提問，慷慨激昂的表示「就算只有一根掃帚，也要跟中國周旋到底」的談話，也已經「修飾」許多。

政治人物明知台灣民心「不希望兩岸戰爭」，也知道「海峽中線」的「有」與「無」，差別就在於「九二共識」的「存」與「不存」。

房地產商主打、台灣網絡言論認定「AIT旁」、「台灣最安全」的宣傳，其實並不存在，一旦兩岸兵戎相見，戰火無情，不會區分富人、中產階級與無產階級，台灣就沒有一個地方可稱之為「安全」。台灣人民如果「不希望戰爭」，就應該以實際行動支持「兩岸和平」，而非在網絡上戲謔的嘲諷「AIT有美軍，阿共不敢炸」，況且，就算真的如此，因此被保護的也是「富人」，與坐在電腦前的多數「鄉民」無關。