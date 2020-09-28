七五事件痛定思痛　胡錦濤首創新疆工作座談會

中共日前召開第三次中央新疆工作座談會，中共總書記習近平出席會議並提出「堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標」等治疆方略8個堅持。

2006年9月8日，時任中共總書記胡錦濤在新疆洛浦縣山普魯鄉加依艾日克村同村民們交談。（新華社）

新疆工作座談會與西藏工作座談會相似，是中共最高規格的座談會。出席會議的除了中共政治局常委和委員，還有中共中央、國務院有關部委，解放軍、武警部隊以及各省區市的負責人，規格之高可見一斑。

西藏工作座談會由已故中共總書記胡耀邦於1980年首創，迄今已經召開七次。新疆工作座談會則在新疆七五事件發生後，由曾經主政西藏的前任中共總書記胡錦濤首創。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊發生中共建政以來最大規模的騷亂，造成197人死亡，1,700多人受傷，震驚全球。

當時正在歐洲訪問的中共總書記胡錦濤提前回國。面對危機，胡錦濤在中共政治局常委會會議上提出：要做好應對最壞情況準備，解放軍、武警部隊要根據形勢需要及時調集兵力，防止事態向新疆其他地市和內地擴散與蔓延。

痛定思痛，七五事件平息後，中國政府大大加強了對新疆的重視。胡錦濤於當年8月赴新疆視察。這是胡錦濤就任中共最高領導人後第二次視察新疆。

另外，胡錦濤還決定召開新疆工作座談會，為新疆長治久安謀劃根本之策。

2010年5月，中共召開第一次新疆工作座談會。胡錦濤在會上承認，新疆還存在着分裂勢力分裂國家的活動，因此「新疆工作必須緊緊圍繞推進新疆跨越式發展和長治久安這個重大而緊迫的任務來進行」。

然而，新疆仍不時發生恐怖襲擊事件。2014年4月30日，烏魯木齊發生爆炸，造成3人死亡，79人受傷。爆炸發生之際，正值中共總書記習近平在新疆考察的最後一天。同年5月22日，烏魯木齊再次發生爆炸，造成31人死亡，90多人受傷。當時，亞信第四次峰會剛在上海落幕。

同年5月底，中共召開第二次新疆工作座談會，習近平表示，「社會穩定和長治久安是新疆工作的總目標」，「必須把嚴厲打擊暴力恐怖活動作為當前鬥爭的重點」。