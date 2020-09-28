【對話林毅夫・一】預計中國GDP增長3%　宏觀調控要留足後續空間

2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。 林毅夫認為，如果用好貨幣政策和財政政策的空間，下半年中國經濟要達到12.2%的增長速度是完全有可能的。但考慮到國際疫情可能再次爆發，宏觀調控政策需要「留足子彈」。

香港01：今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國國內國際兩個市場都受到了極大衝擊，生產停滯，消費下降，經濟停擺。上半年中國GDP增長率為-1.6%，從全球來看實屬不易。您對下半年中國經濟發展如何展望？您認為今年能否完成既定目標？您用哪些指標來衡量？而今年達成目標，對未來幾年又有怎樣的意義？

林毅夫：首先來講，2020年上半年的經濟增長速度，按照統計局公布的數據來看，第一季度國內生產總值（GDP）是-6.8%，第二季度轉為增長3.2%，整個上半年的增長速度是-1.6%。

這個成績確實是得來不易，因為新冠肺炎大爆發以後，中國馬上採取了措施，像武漢封城，居民居家隔離，工廠停工停產，在這種情況之下生產和消費受到巨大的影響。但是從全世界的角度來看，中國的防控措施還是比較及時有效的，尤其新冠肺炎是一個突如其來、不曾有過的衝擊，可以說是「閉卷考試」取得這樣的成績。

跟外國比，4月的時候，國際貨幣基金組織（IMF）預測在新冠肺炎的衝擊下，美國可能是全年-5.9%的增長，但到6月的時候，對美國今年經濟增長的預測就改為-8.0%，情況越來越糟。到9月份、10月份的預測可能更糟。對於歐元區，4月預測-7.5%，6月的時候則改為全年下滑10.2%。從全世界的角度來看，4月的時候，國際貨幣基金組織的預測是-3.0%的增長，6月的時候就改為-4.9%的增長，從預測數據的變化可以看到，國際機構對世界上其他的國家經濟增長的預測都甚為悲觀。所以在這種狀況之下，中國經濟第二季度就能扭負轉正，確實不容易。

此前，林毅夫已多次參與制定中國經濟和社會發展五年規劃。（新華社）

2020年是中國決勝全面建設小康社會之年，也是脱貧攻堅任務完成之年。決勝全面建設小康社會，是中國政府提出的「第一個百年目標」，這涉及方方面面，當中有兩個指標跟增長率有關，一個是GDP，全國的國內生產總值要在2010年的基礎上翻一番，城鄉居民收入也要在2010年的基礎上翻一番。

一般一個指標10年要翻一番，平均每年的增長速度應該到7.2%，過去十年裏，中國經濟增速大多都是高於7.2%，所以如果要完成這「兩個翻一番」的目標，原本今年只要5.3%的增長率就可以了。

根據往年的經驗來看，如果沒有新冠疫情的話，實現5.3%的增長應該是相對容易的。但是因為新冠疫情的影響，上半年增速為負1.6%，如果要增長只能靠下半年，下半年要完成全年增長目標，增速需達到12.2%。從中國的實際情況來講，實現這個增速並非不可能，政府有很多可作為的地方，譬如比較寬鬆的貨幣政策、積極的財政政策。

貨幣政策主要是兩個方式，一個是降低利率。我們知道其他國家，尤其是發達國家現在普遍是零利率、負利率，中國的利率還高達4%，所以下降的空間還是挺大的。還有就是貸款的數量，貸款的數量與銀行的存款儲備金率有關。國際上一般要求的標準是8%，中國仍高達11%，還可以降低存款儲備金率增加貸款的數額。

從財政政策來看，我們知道發達國家的政府積累的負債普遍超過GDP的100%，美國高達130%，日本高達260%，中國把中央政府、地方政府以及地方政府的隱性負債，像地方政府給投資平台的負債擔保，都加在一起也不過就是60%左右。而且，國外的負債一般是用來支持消費，社會保障等等，用了就沒有了。中國政府負債則普遍用來投資基礎設施，像港口、機場、高速公路、高速鐵路，投資後形成了資產，運行是有收益的，所以淨負債實際上比60%更少。

所以跟外國比，中國財政的空間比較大，如果用好貨幣政策和財政政策的空間，下半年要達到12.2%的增長速度我覺得是完全有可能的。

問題是，是否一定要這麼做？我個人倒覺得不見得，主要原因就是新冠肺炎疫情帶來很多不確定性。新冠肺炎疫情在中國基本上是控制住了，所以中國可以復工復產。但是發達國家，歐洲是第一波疫情已經過去了，但是他們的防控措施沒有中國那麼高效，很可能第二波疫情又爆發。美國、南美洲巴西、南亞印度、非洲還在第一波當中。而且即使第一波疫情過去之後，除非研發出有效的疫苗，否則很可能像1918、1919年的全球大流感一樣爆發更為嚴重的第二波、第三波疫情，明年國際經濟形勢有可能和今年一樣或是更為嚴峻。這種狀況之下，我覺得應該未雨綢繆，比較好的方式是留足政策空間，不能把所有的「子彈」一次用完。

我個人認為今年中國GDP增速大概達到3%就可以了，為什麼是3%？因為今年還有另外一個目標——全面脱貧。全面脱貧就必須有就業，有收入，如果經濟增長速度太慢，那就業一定會減少，很可能原來已經脱貧的人沒有就業，又返貧了，所以維持一個可以接受的增長速度也是必要的。

因此，我認為今年政府工作報吿裏雖然沒有提具體的增長目標，但是並不代表就不要增長，我覺得應該是3%，或者稍微高一點，如果明年也達到3%的話，前面講的兩個翻一番的目標就可以實現了。這樣的話，既有利於保持經濟的彈性，政策迴旋的空間，也有辦法在明年不管國外、國際形勢怎麼樣，靠國內的增長空間也可以在建黨100周年時，實現第一個「百年目標」。