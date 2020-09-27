時隔六年第三次中央新疆工作座談會召開　習近平釋放甚麼信號？

2020年9月25日至26日，「第三次中央新疆工作座談會」召開。七位中共中央政治局常委悉數出席，延續了2010年5月和2014年5月前兩次中央新疆工作座談會的高規格。

2020年9月26日，中國國家主席習近平出席第三次中央新疆工作座談會。（新華社）

前兩次座談會時隔4年，第三次座談會與第二次則時隔6年。與已經召開七次的中央西藏工作座談會類似，中央新疆工作座談會也沒有五年一會的固定周期，應該是因應具體形勢和時機而召開。

不過，前兩次中央新疆工作座談會都是選擇在5月份，第三次則選擇了9月份。或許是因為2020年5月中國的新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢仍然緊張，因此有所延後，也可能是中國高層認為當前新疆治理已經完成了階段性任務，因此選擇此時開會總結並做出新的工作部署。

前兩次中央新疆工作座談會都是中國領導集體啟動新一輪治疆策略的正式會議。國家主席習近平在這次座談會上提出的「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」，應將成為接下來中國治疆的五條方針。與此同時，這次治疆工作的座談會也是對第二次座談會後相關工作的一次總結和表彰大會。

習近平表示，「實踐證明，新時代黨的治疆方略完全正確，必須長期堅持。」

9月25日至26日，第三次中央新疆工作座談會在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

新華社的報道顯示，習近平在座談會上首先以較長的篇幅和大量數據，展示了第二次新疆工作座談會後新疆的變化，包括年均7.2%的經濟增長速度、年均9.1%的居民收入增長速度、292.32萬人脱貧、4萬多億元人民幣的對疆支援與投資。

對於如何長期堅持新的「治疆方略」，習近平重點論述了五個方面，分別是涉及法治、中華民族共同體意識、經濟社會發展、官場用人，以及全國一盤棋下的新疆治理。值得一提的是其中第四點，也即在新疆官場用人方面的說法。

習近平提出要「培養一支理論功底紮實、政策把握到位、實踐能力強的幹部隊伍」的同時，着重表示「建設一支對黨忠誠、德才兼備的高素質少數民族幹部隊伍」，還稱「對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族幹部，要充分信任、堅定團結、大膽選拔、放手使用，表現突出的可以直接破格提拔使用」。

在中國各級民族自治地方，一般都會在官場體系中搭配一定比例的當地主要少數民族身份的官員。不過，新疆地區長期受到民族分裂主義的困擾，許多少數民族官員也被發現牽扯其中。例如，已在2017年被調查的新疆教育廳原廳長沙塔爾·沙吾提是一名維吾爾族官員，在職期間趁機在當地維吾爾語教科書中植入「泛伊斯蘭主義」、「泛突厥主義」以及「去中國化」的排漢論述。另外，還有一些混雜在官場裏的「兩面人」對重要信息瞞而不報、壓而不發，甚至暗助分裂主義，給恐怖分子通風報信，使得新疆的分裂形勢日重一日，反恐效果大打折扣。因此，清除體制內的「兩面人」一度是新疆反恐去極端化的一項重要任務。

但是整體而言，像沙塔爾·沙吾提一樣台上講團結、幕後搞分裂的「兩面人」，仍然是少數。而且經歷過去幾年的官場整頓之後，此次召開第三次中央新疆工作座談會重在總結以往治疆工作，可見新疆治理已經完成階段性任務，其官場自我整頓也當吿一段落。

習近平的相關表述，或許意味着新疆官場未來用人方向也發生了調整，經受過考驗的少數民族官員將得到重點培養和任用。

新疆的「三股勢力」即恐怖主義、分裂主義和極端主義，是2012年中共十八大前一項極為棘手和緊迫的內政挑戰。這項挑戰數十年來無法根除，2012年前後更是愈演愈烈，幾乎每個月都有恐襲活動發生。

時至第三次中央新疆工作座談會後，新疆已經連續40多個月沒有發生暴力恐怖襲擊事件。更重要的是，自2014年第二次中央新疆工作座談會後，開始施行一整套新產治疆策略，長期以來在新疆蔓延的「三股勢力」暗流漸近斷絕，新疆終於重回和平安寧。其實，這也是無數生活在飽受恐怖暴力活動困擾地區的人們的一個普遍而真實的夢想。

9月3日，新疆烏魯木齊市南郊的南山花海景區內，遊客遊玩賞花。（中新社）

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