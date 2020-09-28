兩岸觀察：解放軍73軍演練巷戰意味着甚麼

官媒央視9月25日公開報道，解放軍駐東南沿海對台一線部隊第73集團軍某旅，日前組織城鎮攻防——也即巷戰演練。在當前台海局勢持續緊張的背景下，解放軍此舉被認為具有強烈的警吿意味和針對性。

首先，官媒公開相關演練資訊的時間點，正值美國不斷介入台海局勢，台灣民進黨政府亦不斷向美國靠攏，兩岸關係緊張的敏感時刻。據信，類似這樣的演練，解放軍已經進行無數遍，但對外公開卻是罕見，特別是台海局勢如此緊張的局面之下，自然不是無的放矢。

據報道，在短短近2個月時間裏，該旅已組織4波演訓，涵蓋近千名官兵，「強度非常大」。

▼ 解放軍第73集團軍巷戰演練現場，詳情請點圖放大：

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據稱，該訓練場設置了6類100多種的建築物，包括圖書館、咖啡廳、電影院等等常見的城鎮建築，很好地模擬了城鎮地域中街巷縱橫，建築物高大、堅固、密集的環境特點。巷戰演習中，藍軍就躲藏在各色各樣建築中，準備最後的負隅頑抗。針對作戰環境特點，紅軍部隊採取多路攻擊、分割圍殲等戰法，對藍軍發起攻擊。這樣的演練，顯然有着明確的現實針對性。

熟悉中國宣傳系統的觀察人士指出，中國大陸類似涉軍的新聞報道，通常不是傳媒所能擅自決定是否報道的，而是必然要經過軍方的同意，甚至是由軍方來主導，不排除需要得到更高層級的授意和批准。因此，上述巷戰演練的消息出現在公眾視野，並非巧合，其中的意味不言而喻。

其次，演練部隊第73集團軍的角色和戰略任務，表明了演練的針對性。解放軍陸軍第73集團軍，隸屬東部戰區陸軍，是東部戰區陸軍唯一一個在台海正面的部隊，軍部駐地福建廈門，是負責對台防務的前沿部隊，如有戰事勢必為「攻台先鋒」。

第73集團軍前身為解放軍原第31集團軍。該部隊曾執行炮擊金門、馬祖的任務，直至1979年停止炮擊。1995年以來，該集團軍參加了在福建省南部沿海、台灣海峽西岸的東山島，舉行的多次大規模登陸作戰演習。

2017年4月，中共軍改第73集團軍成軍以來的演訓非常頻繁，除了登陸作戰演習、各型火炮試射外，2009年底還曾實施長達1000公里的跨境轉場訓練。因應美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）及副國務卿克拉奇（Keith Krach）接連訪台，近期解放軍在台海接連進行的兩次實彈演習，第73集團軍都是主力。

這些，顯然都為台海可能發生的戰事進行先期準備。更為重要的是，解放軍第73集團軍此次演練的科目——巷戰。台海一旦發生戰事，巷戰可能是最後步驟。針對這個科目的演練，表明解放軍已經為台海發生戰事的可能做好各項準備，也包括最壞的準備。雖然，北京一直寄希望於實現和平統一，但並未放棄武統選項。

巷戰又被稱為城鎮戰，其顯著特點是：交戰雙方短兵相接、貼身肉搏，殘酷性大；敵我雙方彼此混雜、犬牙交錯，危險性強。如果用一個詞來形容巷戰，那就是「殘酷」。在一場高強度的巷戰過後，交戰雙方都可能付出高昂代價。顯然，北京方面已經做好事態走向最壞的預案和軍事準備，即便最終可能不會發生。

此外，9月26日，解放軍殲-20隱身戰機被曝出現在浙江衢州機場。這是外界首次發現該型先進戰機出現在大陸東南沿海台灣方向。該消息震動台灣輿論，台灣中時新聞網稱，衢州機場距台北僅500公里，殲-20可在15至20分鐘內抵達台灣島上空，極具威脅。

9月26日，解放軍殲-20隱身戰機被曝出現在浙江衢州機場。（資料圖片／新華社）

中共軍委機關報《解放軍報》9月25日還報道，東部戰區的火箭軍部隊在野外開展實戰化訓練，其中出現一幕齊射10餘枚東風-11A地對地彈道導彈的畫面。多維新聞在此前文章就曾指出，儘管東風-11A在大陸龐大的導彈家族中不是最新的，但火箭軍為特定戰場——因射程（300公里至800公里）因素，僅能覆蓋台灣島——仍保有大批庫存。

值得注意的是，蔡英文政府在其上一任總統任期內（2017年）提交的《四年期國防總檢討報吿》曾提出，為貫徹「防衛固守，重層嚇阻」的新戰略主張，台軍將用「水泥叢林的游擊戰」對付解放軍。

正常的人都不希望看到流血戰爭的發生，台海一旦發生戰事——這可能是局勢走向最壞的情形，於台灣而言無疑將是一場浩劫。理性的政治人物，顯然都應該設法避免事態走向最壞。