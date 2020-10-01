【對話林毅夫・四】經濟理論離不開在地現實　中國經驗仍未被理解

2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。林毅夫認為：儘管中國正在形成一套比較完整的經濟學理論，但如何令世界更多的人理解，還需做出努力。

香港01：我們有特別注意到的是，這次座談會上，習近平此番比較多的提到了經濟學理論，他說「（要）準確回答我國經濟發展的理論和實踐問題」。

您認為，目前中國是否已經形成了一套完備的經濟發展理論？

林毅夫：就像十九大提出的，中國已經形成了一個習近平新時代中國特色社會主義思想。這套體系的特色是什麼？我想它最重要的是解決了發展是為誰發展？應該是為人民發展。也解決了如何發展的問題，在經濟理論中長期以來的一個難題，就是如何處理政府和市場的作用，習近平也提了「有效的市場、有為的政府」。所以我想這是一個比較完整的體系。

這個體系反映了馬克思主義的基本精神，用中國話講是解放思想、實事求是。這也是辯證唯物主義的一種表現。辯證唯物主義就是實事求是，根據在當前情況下有什麼，來考慮能做好什麼來。所以我想習近平的思想實際上也是馬克思主義的基本原理，結合中國當前的實際，不斷的根據現下中國的問題總結出來的。

對我們從事理論工作者來講，尤其我提出的「新結構經濟學」，最重要是形成系統的思想理論體系，怎麼樣在世界上讓更多人理解中國的智慧，這是我在做的一個努力。

中國經濟幾十年來的飛速發展，引起國際社會研究的同時，也引發不少爭議。（Reuters）

香港01：您覺得中國現有的經濟理論跟傳統經濟學理論部分還有什麼區別？哪個部分還需要加強？

林毅夫：我想跟傳統的經濟學理論最大區別是傳統理論都是來自於外國，這些理論當然反映一些人類社會的基本共同規律，比如說唯物辯證法和歷史唯物主義等馬克思主義的基本原理，以及像古典經濟學所談的「人會對價格信號有所反應」等，這是描述人類社會運行和發展的基本原理。

但是在基本原理之下所形成的理論，則是發達國家的經驗和總結，譬如亞當・斯密（Adam Smith）在《國富論》中提出的「分工和自由市場」理論，是對英國在16至18世紀經驗的總結；譬如凱恩斯主義（Keynesian economics），它是來源於解決1930年代的經濟大蕭條，當時存在大量失業，如果按照自由市場理論，放任市場自發的作用，價格降低並不能刺激大量沒有就業的人群的消費，也不能刺激存在大量過剩產能的企業的投資，經濟無法從危機中走出來，必須靠政府積極的財政政策和貨幣政策來支持消費和刺激投資，經濟才能恢復均衡。

總之，國外的理論主要總結於發達國家的經驗，或是為解決發達國家的問題，這些理論也就必然以其發展階段、經濟、社會、價值等為前提條件。當這些條件發展變化，理論也就隨之變化，例如，亞當・斯密的自由市場理論在1930年代經濟大蕭條後被凱恩斯主義所取代，到了60年代出現滯漲以後，凱恩斯主義又被新自由主義所取代。

中國的經濟學理論的特色，是來自於中國作為發展中國家的經驗總結或問題的解決，能夠比較好地反映中國的現實條件，和在這個條件下經濟的運行、發展、轉型的規律。因為中國在變化，世界也在變化，要實事求是的話，事本身是在變的，所以理本身也必須不斷前進，這是永無止境的。

目前，需要加強的是怎麼讓外部世界理解，因為現在的話語權都是在發達國家，這也是我主張的「新結構經濟學」所做的努力，只有讓人家理解，才有辦法跟人家分享智慧。