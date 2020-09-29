堅拒大陸　台灣孤注一擲枯等「民主疫苗」？

根據法新社在9月27日最新統整的數據顯示，新冠肺炎（COVID-19）疫情在不到一年的時間，全球確診死亡病例已超過百萬人。面對尚看不見盡頭的新冠肺炎疫情，世人無不引頸期盼著疫苗的問世。

在疫苗研發進度滯後的台灣，日前雖已與國際平台「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，不過，台衛生部長陳時中在9月25日於台立法院接受在野黨立委質詢時，卻也直接表明在COVAX平台上「確定不會選擇中國疫苗」，引發社會熱議。

台灣衛生福利部部長陳時中在9月25日於台立法院備詢時，證實台灣已與COVAX簽約，同時也表示拒絕使用陸制疫苗。（中央社）

由於目前在COVAX平台上可能優先候選的九種新冠疫苗，有兩種來自中國大陸。此外，目前全球僅有九種新冠疫苗進入第三期臨床試驗階段，其中就有五種為中國大陸研發。陳時中在「不確定」台灣何時可分配到疫苗的同時，卻先「確定」排除有望通過安全和有效性測試的陸制疫苗，因此引來輿論批評其意識形態凌駕科學專業。

台《聯合新聞網》報道指出，如果完全拒絕陸貨，台灣恐只剩一種疫苗可選，因歐美製的四種疫苗，其中有三種屬「超高科技」疫苗，需要在攝氏零下80度的環境下超低温運送，但台灣並沒有條件配合此冷鏈運輸。

面對外界的批評與質疑，陳時中在9月27日獲頒「防疫英雄」獎章時回應指，台灣「本來的規定」就不準進口中國大陸製造的相關血液製劑、球蛋白、疫苗等產品，並強調不是針對陸制新冠疫苗才訂定的新辦法。至於台灣是如果只剩一種疫苗可選怎麼辦？陳時中則說，四種國際藥廠的疫苗，只有兩種需分別在攝氏零下20度，攝氏零下70度保存，這條件對各國來說都有進口的困難，能採購的國家並不多，但台灣若一定要使用這類型的疫苗，也會準備好冷鏈運輸。

不過，陳時中所謂「本來就」對陸制疫苗有禁令的「澄清」，恐怕仍是無洗刷部分社會輿論對於民進黨當局「逢中必反」的既定看法。因為假如台灣無法進口陸制疫苗是個既成事實的話，何以在第一時間，陳時中不肯把話說清楚、講明白，反而是「政治表態」似的在「拒陸貨」？另一個更嚴重的問題是，陳時中似乎並不避諱繼續背上「反中凌駕科學」的罵名。

台灣衛福部長陳時中在9月27日獲頒「防疫英雄」獎章致詞時提及，「台灣人氣質好，靠着我們的氣質，可以打敗病毒。」（中央社）

陳時中在9月28日再次赴台立法院備詢，有立委問，如果陸制疫苗假如比其他疫苗更好，也獲得國際認同，台灣是否仍拒絕使用的質問？對此，他除再次澄清枱灣「本來就」不能進口陸制疫苗外，又更進一步質疑起了陸制疫苗的品質，原因是過去陸制疫苗「有出過問題」。

然而，當陳時中對陸制疫苗的品質提出質疑時，他卻沒有向台灣人說明，為何歐美藥廠的疫苗就比較可靠，因此台灣無需考慮它們是否有其他不良的產品紀錄。

此外，陳時中未向台灣人報吿的還有不久前世界衛生組織（WHO）首席科學家蘇米婭·斯瓦米納（Soumya Swaminathan）才對陸制疫苗再次表達樂觀的態度。日前，蘇米婭·斯瓦米納指出，世衛組織對陸制疫苗很感興趣，並認為大陸的新冠疫苗研發項目非常活躍，而且一些疫苗在現階段臨床試驗中已被證明有效。

究竟台灣是否真「無法」禁止陸制疫苗進口，恐怕也有待進一步釐清。據台媒《中國時報》報道指出，台衛福部內部有不具名人士透露，台灣其實「未針對陸制疫苗與血液製劑立下禁令」，只是目前沒有業者申請，市面上才沒有相關製品，而申請需經台食藥署安全性評估後，才有辦法上市。

世界衛生組織（WHO）首席科學家蘇米婭·斯瓦米納（Soumya Swaminathan）。（網絡圖片）

不論此消息來源是否可靠，但按理來說，任何一項疫苗最後是否被台灣人使用，理論上不論疫苗出生地，都還是需經台灣衛生部門安全性的評估來把關才是。大陸疫苗是否有問題，陳時中大可以等評估後，至少在有「科學證據」的情況下，再對陸制疫苗的品質說三道四，實在無需妄下定論。否則，只會叫人質疑，難道反中的政治目標是優先於台灣人的健康和社會經濟的穩定復甦？

這也已非民進黨當局第一次用「反中意識形態凌駕科學」來部署防疫。此前，遲遲無法被平等對待入台就學的陸生，以及被迫與至親分離多時的滯陸「小明」和新婚陸配都是見證民進黨當局在「反中」防疫線下，因「國籍沒選台灣」、身份前綴與大陸掛鈎，而受盡差別待遇的親歷者。

然而，反中意識形態不論在政治、經濟或疫情防控上，都只會矇蔽了台灣對於現實的認識，進而無助於台灣找到符合切身利益的解方。誠如台灣的前途命運不該孤注一擲在美國主導的政治、經濟格局下，台灣在疫苗的選擇上也應科學的看待陸制疫苗的發展，以全體人民的利益為考量來找到安全、可行的疫苗，而非只是枯等「民主疫苗」，自恃靠「台灣人的氣質」就可以打敗病毒。