「體能測試」標準離奇　莫讓官僚主義在中國體育圈蔓延

5名預賽排名第一，包括1名打破中國紀錄和亞洲紀錄的運動員，竟然無法進入決賽。9月26日的中國全國游泳冠軍賽上，就上演了這樣荒誕的一幕。原因很奇幻：體能測試的成績和競技成績掛鈎，體測排名前8位的運動員才能進入決賽。

上述5名禁賽成績出色的運動員，就因為不符合中國體育總局下達的關於體能測試的最新規定，而被拒於決賽圈之外。專項成績非常優秀的運動員，因為的體能測試中成績不理想就被淘汰，在體育歷史上可以說是絕無僅有的。這在中國體育圈以及輿論場上引發了廣泛爭議。【相關新聞：選手打破亞洲紀錄卻無緣決賽 中國體能測試惹議[圖]】

中國泳壇名將傅園慧，因體能測試的成績未達標未能進入決賽，她在社交網路上吐槽：我傅圓圓這輩子也有會跑步的一天。（視覺中國）

公眾質疑：將體能成績作為判斷競賽資格的依據和標準，是否合理？不根據運動項目特點進行針對性的體能強化訓練，是否科學？

根據規定，參加上述賽事所有運動員，在游泳項目正式開始之前都要參加為期兩天的體能測試，內容包括3,000米跑、30米衝刺跑、垂直縱跳，引體向上和軀幹核心力量。只有游泳預賽成績排名前16位、體能測試排名前8位的運動員才能進入決賽。

但在游泳運動專業人士看來，這樣的體能測試並不適用於游泳這項運動，甚至和游泳運動對於運動員的身體素質要求背道而馳。比如，3,000米跑、30米衝刺跑、垂直縱跳等，這些項目的測試都需要用到腳踝力量，而游泳項目的特點要求游泳選手踝關節的靈活性，「這和田徑運動員的硬勁是截然不同的，而且肌肉類型也不同」，一位游泳項目的教練說。

無獨有偶，這樣的情況，不僅出現在游泳運動這個項目上，此前進行的全國田徑錦標賽也是如此。據統計，該比賽中由於預賽體能分過低未能晉級決賽的選手有16人，奧運三級跳季軍董斌、100米全國運動會季軍徐海洋、中國短跑名將等運動員，都因沒能通過體能關而失去參賽資格。

全國田徑錦標賽的體能測試則分為深蹲、臥推、30米衝刺、坐位體前屈、垂直縱跳、引體向上、腹肌耐力、背肌耐力、3,000米跑和體脂百分比共10個項目。但實際上，引體向上和3,000米跑都是游泳和田徑的體測項目，但這樣的測試項目，並不適用於游泳和所有的田徑項目。

中國「百米飛人」蘇炳添，也未能通過體測關。 他在第18屆亞運會田徑男子100米決賽中，以9秒92的成績獲得冠軍。（新華社）

以蘇炳添為例，他3,000米的體能測試成績就不達標。對此，蘇炳添解釋：因為3,000米屬於慢速有氧運動，短跑運動員以力量和爆發力訓練為主，如果太多訓練長跑會把快肌變成慢肌影響爆發力。

顯然，這樣不符合運動科學和規律的體能測試，於運動員不僅無益，甚至可能有害。此前就有曾進入中國國家隊的兩名籃球運動員，就因為在做體測時腰部重傷和跟腱斷裂而雙雙缺席整個賽季，甚至影響到了職業生涯。

據悉，中國體育總局要求強化體能訓練的對象，基本包含了所有運動，尤其是各級各類國家隊。從象棋到田徑，從團體到個人，從水下到冰上，運動員們都需要通過體能測試。甚至於，智力競賽的象棋甲級聯賽，今年也引入體能測試，具體包括1,000米跑、立定跳遠、坐位體前屈等項目， 讓很多專業人士都摸不着頭腦。

體能對於一位運動員的重要性不言而喻，強化和訓練體能也有其必要性，但問題在於，將體能測試成績作為判斷競賽資格的依據和標準，甚至是參加奧運會選拔的指標，是否合理？運動員術業有專攻，「一刀切」的體能測試，是否背離不同項目的運動規律？這些問題的答案，不言而喻。

中國國家體育總局今年2月發佈通知，要求「進一步強化基礎體能訓練，惡補體能短板」，目的是為了備戰推遲到明年的東京奧運會。初衷沒錯，但當今世界體壇，講究的是術業有專攻，比如，你不可能一位優秀的短跑運動員，也是優秀的長跑選手；也不能要求一位優秀的游泳運動員，能在跑道而不是泳道上飛馳……

競技體育，最終還是要用成績說話。每個運動項目都有其各自的特點和規律，應該在尊重科學和運動規律的基礎進行訓練和備賽，而不是在目前體能測試的設項、標準都沒有科學論證和改進的情況下，「一刀切」地在推行並不適用各個運動項目的體能測試，並將之作為運動員競賽資格的依據和標準。這往往可能得不償失，無疑是官僚主義的做法。

讓體育迴歸體育，讓專業回歸專業，莫讓官僚主義在體育圈蔓延。中國的體育部門，有必要對現行的政策進行反思和調整。