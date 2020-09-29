2日本VTuber列台灣為國家被停播3周　粉絲的怒火從何而來

日本VTuber（虛擬YouTuber，又稱做虛擬主播、虛擬網紅）「赤井心」（赤井はあと）和「桐生可可」（桐生ココ）分別於2020年9月24日、25日進行直播時，將台灣和其他國家並稱，還稱台灣是「上位之國」（指訂閲人數比例較高的國家與地區），引來中國大陸網民的不滿和抗議，大陸視頻平台bilibili對赤井心與桐生可可直播視頻做出「永久封禁」的處置。母公司 COVER 在27日發布官方聲明，以 VTuber 在直播期間的不適當發言，以及公布頻道經營的機密情報為由，向兩人處以停止活動 3 周的處罰。

24日，赤井心在直播時公開了她在YouTube頻道上的「各國粉絲訂閲比例」，第一是日本、第二是美國，第三則是台灣（大約7%），同時秀出「青天白日滿地紅」旗幟；25日，桐生可可一樣在直播時分享各國粉絲的訂閲比例數據，台灣一樣排第三（大約4.7%），並在介紹中稱台灣是「上位之國」。

大量感到不滿的大陸網民湧入赤井心和桐生可可的經紀事務所「Hololive」的各個官方授權直播平台進行抗議，其中的中國大陸視頻平台嗶哩嗶哩（bilibili）很快就刪除這兩段直播視頻，並且做出「永久封禁」的處置。Hololive的母公司「Cover」也於27日公開致歉，並且對赤井心和桐生可可做出停播3周的處分。

Cover在全球版道歉聲明中表示，處分是因為VTuber公開了機密資料的後台數據，並表示對本次事件給各位造成的困擾，致以誠摯的歉意。不過，在另外發布的中文版聲明中，則指出公司堅決「擁護一個中國」原則。

母公司「Cover」發布的中文版道歉聲明中，指出公司堅決擁護一個中國原則。（網上圖片）

這樣的處分又引起台灣和歐美粉絲的不滿。台灣粉絲抱怨，中國大陸粉絲比例連排行榜都進不去，經紀公司卻為了中國大陸粉絲得罪排第三的台灣粉絲；歐美粉絲則大都認為處罰太重，不能理解公司的作法。人數佔絕對多數的日本粉絲則分成兩派，一派認為日本公司的確應該遵守日本政府的外交政策；另一派則嘲諷表示，說到日本外交政策，公司是不要也應該對釣魚島（日稱尖閣諸島）的所有權歸屬發個聲明。

自從直播「打賞」制度廣泛實施後，網絡主播和觀眾、粉絲的距離好像一口氣縮短了不少，特別是只能在網絡上互動的虛擬主播，粉絲要「證明」自己對虛擬主播的支持，透過打賞幾乎是唯一的方式。這的確會提高虛擬主播的「粉絲黏著度」，但也容易讓粉絲產生一種錯覺：自己打賞過，自己就對虛擬主播和後面的公司很重要了。

事實上，無論是從調查數據還是實際的網絡主播訪談中，都可以發現網絡主播的主要收入來源還是廠商的廣吿，粉絲的數量和打賞的金額，都只是爭取廠商廣吿的一種籌碼而已。從這個角度來看，Cover會為了中國大陸的廣吿市場而處分VTuber就完全可以理解。

更何況，中國大陸粉絲也許比例上不多，但台灣粉絲也只有不到10%，其實台灣粉絲本來就沒有太多被爭取的價值。但是，對這些實際觀看、打賞的台灣粉絲來說，感受到「不被重視」的心情也是真實的，只是在現實層面上這種「心情」沒辦法和中國大陸的商機競爭而已。

目前，Hololive為了避免有心人擴大，在YouTube直播頻道聊天室中封禁了「China」和「Taiwan」的字眼；另外也宣布取消了網絡主播念出打賞人信息的機制，就怕有心人故意使用敏感字眼；而事件已經陸續有台灣、香港媒體報道，後續效應還在發酵中。

虛擬網紅實況公司hololive封禁Taiwan字眼。（YouTube@尾矢すみ / ゼップSepp）

事件前，赤井心在YouTube上的訂閲數超過50萬、在嗶哩嗶哩上訂閲超過60萬，YouTube直播視頻的總觀看數超過8,000萬；桐生可可的訂閲數在YouTube上超過60萬，在嗶哩嗶哩上超過20萬，YouTube視頻總觀看數超過3,000萬。