春秋筆：在五中全會上崛起與隕落的中共大佬

中共中央政治局日前召開會議決定，中共第十九屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開。推出十四五規劃（2021年至2025年）和2035年遠景目標的建議將是五中全會最重要的議程。

十九屆五中全會將是中共歷史上第十二次召開五中全會。六屆五中全會是中共首次召開五中全會。此後，除文革期間因政治生活極不正常的第九、十屆中央委員會，其餘每屆中央委員會都曾召開五中全會。

為了更具吸引力，中國也在調整自己的國家治理模式。2015年10月中共十八屆五中全會通過的「十三五」規劃草案，便對「可持續」提出了更高的期許。（新華社）

雖然中共人事調整主要安排在一中全會，但五中全會也是人事安排的重要窗口。至少有八次五中全會曾涉及人事調整，改變了許多中共大佬的命運。毛澤東首次成為政治局委員、鄧小平退休江澤民接班、習近平成為接班人等都發生在五中全會上。

1934年1月，中共六屆五中全會在江西瑞金召開。這次會議決定設立中央書記處（又稱中央政治局常委會）作為領導核心，博古、張聞天、周恩來、項英為書記處書記，24歲的博古取代被捕叛變的向忠發，正式擔任總書記。在這次會議上，時任中華蘇維埃共和國主席的毛澤東第一次成為政治局委員。

1955年4月，七屆五中全會在北京舉行。會議批准《關於高崗、饒漱石反黨聯盟的決議》，宣判了高崗（已經自殺）與饒漱石的「政治死刑」。林彪、鄧小平被補選為中央政治局委員。

八屆五中全會於1958年5月召開，林彪被任命為中共中央副主席，柯慶施、李井泉、譚震林任政治局委員，李富春、李先念任書記處書記。其中，柯慶施、李井泉都是為毛澤東發動的大躍進鼓吹造勢的"功臣"。

十一屆五中全會上，胡耀邦（右3）、趙紫陽（右4）成為中央政治局常委.（網絡圖片）

十一屆五中全會於1980年2月舉行，胡耀邦、趙紫陽成為中央政治局常委，胡耀邦同時任中共中央總書記，萬里、王任重、方毅、谷牧、宋任窮、余秋里、楊得志、胡喬木、胡耀邦、姚依林、彭衝被任命為中央書記處書記。這次全會事實上宣吿了華國鋒領導地位的終結，胡耀邦、趙紫陽成為中共中央、國務院工作的實際主持者。毛澤東生前的親信、華國鋒的主要班底中共中央副主席汪東興，中央政治局委員紀登奎、吳德、陳錫聯集體辭職。值得一提的是，這次會議還徹底為劉少奇平反，撤銷毛澤東強加給他的"叛徒、內奸、工賊"的罪名和把他"永遠開除出黨，撤銷其黨內外的一切職務"的決議。

1985年9月，十二屆五中全會召開。此前，中共元老葉劍英、鄧穎超、徐向前、聶榮臻等人集體退休。在這次會議上，田紀雲、喬石、李鵬、吳學謙、胡啟立、姚依林被任命為中央政治局委員，喬石、田紀雲、李鵬、郝建秀、王兆國任中央書記處書記。六名新任政治局委員中，喬石、李鵬、胡啟立、姚依林後來都晉升政治局常委。

原北京市委書記陳希同。（網絡圖片）

十三屆五中全會1989年11月舉行。這次會議在中共領導層代際交替上具有標誌性意義。鄧小平辭去中共軍委主席職務，江澤民接任軍委主席，楊尚昆獲鄧小平推薦任命為軍委第一副主席，劉華清任軍委副主席，楊尚昆的弟弟楊白冰任軍委秘書長、中央書記處書記。軍權掌握在楊尚昆、楊白冰兄弟手中，外界稱之為楊家將。

1995年9月，十四屆五中全會舉行。中央政治局委員陳希同被撤職，張萬年、遲浩田出任中央軍委副主席。陳希同曾任北京市市長、國務委員、北京市委書記。在1989年六四事件中被普遍認為是關鍵人物。1998年7月以貪污罪和玩忽職守罪判處有期徒刑16年。

2010年10月十七屆五中全會召開，時任中國國家副主席習近平被任命為中共軍委副主席，正式成為胡錦濤的接班人。