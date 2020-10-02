特朗普確診新冠肺炎　中外網民眾口一致欠同情？

美國總統特朗普（Donald Trump）今日在Twitter證實，自己與第一夫人確診新冠肺炎，二人已開始進行隔離以及康復的過程。稍早前，特朗普的高級顧問希克斯（Hope Hicks）已確診患上新冠肺炎。 特朗普感染新冠肺炎，這消息迅即成為全球大新聞，「特朗普夫婦確診新冠」亦登上內地微博熱搜榜第一名，連帶「白宮證實特朗普夫婦感染新冠」也榜上有名，可見眾人急於要確認美國總統伉儷是否雙雙「中招」。漣漪效應更不止於此，剛剛在大選辯論與特朗普舌劍唇槍的民主黨候選人拜登，其健康情況亦在微博備受關注。

「笑哈哈」表情符號橫掃Facebook

毋庸諱言，網上陰謀論講法不少，有人就懷疑特朗普是否兵行險著，實行苦肉計以挽救不利選情，但網民之間更多的是幸災樂禍，部份評論更不宜於大眾傳媒直接出街面世。總而言之，同情祝福的說話少，高喊「早知如此」的聲音多，可見特朗普在內地可不是個受歡迎人物。

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當然這都是情理之中的現象，畢竟自從特朗普入主白宮，中美關係急轉直下，說其對中國窮追猛打亦並不過，美國不只對華打關稅戰和封殺華為，還更積極介入港台疆藏南海等「紅線」議題，華府眾高官更講到明要與中國「脫鉤」，企圖動員整個西方陣營與中國絕交。

尤有甚著，特朗普本人抓著中方初期有隱瞞疫情之嫌不放手，還要一度公然認可「武漢實驗室洩毒」的無據傳聞，企圖將美國傷亡慘重的責任悉數推到中國身上，所以內地網民難以口出善言亦是情有可原。不過平情而論，幸災樂禍的又何止是中國網民呢？

就算是在防火長城之外，「笑哈哈」的表情符號都橫掃Facebook，遍見於特朗普染疫的相關新聞，畢竟這位白宮主人是個有爭議人物，私德上財色表現為人垢病，公務上在外威逼與得罪盟友不在話下，在內即使只講處理新冠疫情，他由當初視作等閒不算一回事，到後來每日以十萬計新增個案迫得要口徑與政策大轉彎，箇中失誤與前言不對後語實在令人咋舌。

特朗普促成抑或妨礙「堵華」成功？

至於中國官方反應，大概也只能如官媒《環球時報》總編胡錫進所表示：「這個消息令人遺憾，它反映了美國新冠疫情的嚴重程度。」當然他亦不忘祝願：「特朗普總統和他的夫人能夠平安渡過這個難關。」對於北京而言，善意祝福是禮節所需，但同時也不能排除，染疫的特朗普可能會遷怒於中國。

話雖如此，其病情緩急輕重尚是未知之數，官方心中有底就好，況且過去幾年美國對華全方位進擊，沒有最差就只有更差，大概北京都早習慣了兵來將擋、水來土掩的應對方式，對於各種變數都早已有心理準備，不會被輕易打亂陣腳。

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較有意思的是，不少中外網民都對特朗普不予同情，某程度再次印證，在中國或是西方都好，特朗普本人常是毀多於譽，進而拖累美國的國際聲望與信譽。這又引伸出一個國際外交擬想：特朗普的「談判藝術」塑造了美國的對華政策，幾近是不擇手段地進逼封殺，可是與此同時，這一套「談判藝術」又令西方陣營不安與反感，影響動員圍堵中國的效力。

擬想不一定正確，而若果要得到答案，也許要等到白宮換了主人，再看堵華政策的演變，才能判斷特朗普的個人風格有多大影響力了。