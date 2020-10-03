【特朗普確診】十月驚奇變驚嚇？大選料不會推遲但美國或陷入危機

美國總統大選歷史上素有「十月驚奇」的說法，指在11月大選前的最後一個月，突然發生足以影響選舉結果的事件。 美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎，就有可能會為「十月驚奇」留下最新的一筆。

10月2日，特朗普在社交媒體上宣布，他和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）對新冠病毒檢測呈陽性，開始自我隔離。白宮醫生Sean Conley隨後亦發文證實消息，「總統和第一夫人目前感覺很好，他們計劃康復期間留在白宮」。就在一天前，多間美媒報道稱，陪同特朗普搭乘「空軍一號」前往俄亥俄州，參加9月30日總統候選人電視辯論的女助理希克斯（Hope Hicks），確診感染新冠肺炎，因此特朗普夫婦都進行了病毒檢測。

距離美國大選只剩下30天左右，特朗普此時確診新冠肺炎，會對大選帶來甚麼影響？

中國人民大學美國研究中心秘書長刁大明副教授對《香港01》表示，目前的情況沒有歷史經驗可供對比，特朗普確診新冠肺炎肯定會對大選有影響，但目前的不確定因素太多，比如特朗普的病情是輕還是重，民主黨候選人拜登（Joe Biden）會不會也有感染的情況出現，「目前來看是沒有任何迹象，但一天之前也沒有任何迹象表明特朗普會確診新冠肺炎」。他認為，在不確定因素特別多的情況下，很難判定「特朗普確診」這個單一因素對大選的影響會有多大。

9月29日，特朗普在首場總統大選電視辯論上，笑稱「我不會像他（拜登）那樣戴口罩」。（美聯社）

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不過，目前尚不清楚特朗普的隔離，是否會影響10月15日的第二次總統候選人電視辯論。根據美國疾控中心的指導意見，任何和確診患者有密切接觸的人，都應該居家隔離14天。如果特朗普從10月1日起開始隔離，14天后正好是第二次電視辯論的時間。

第二次總統候選人電視辯論的時間是否會因為特朗普的病情推遲，或者改變形式（比如採取線上視像連線的方式），清華大學中美關係研究中心主任陳琪在受訪時就稱目前還很難說，但是大選流程因此會或多或少發生改變是一定的，「特朗普是適合面對面辯論的，如果第二次辯論改成線上視頻的方式，雙方一人一段交替發言，甚至發言過程中還可以看提詞器、看工作人員給出的提示板，對拜登來說未必是壞事。」陳琪亦表示，不管第二次電視辯論的時間或是形式發生變化，這種變化本身就是「十月驚奇」。

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另一方面，中國對外經濟貿易大學經濟系教授龔炯就認為，第二次電視辯論有可能直接被取消，「第一次電視辯論結束後，負責組織辯論的總統辯論委員會表示要修改規則，特朗普方面立刻表示反對並對委員會提出批評，我覺得明顯就是不想再進行下一場辯論了。而拜登其實也不擅長辯論，正好現在特朗普確診感染新冠肺炎，所以第二次電視辯論很可能就沒有了。」

如果電視辯論等大選流程受到影響，那麼最終的大選投票是否會隨之推遲？

僅僅考慮特朗普確診新冠肺炎這一點，刁大明和龔炯都認為大選不太可能被推遲。刁大明表示，選舉時間是否推遲最終是由國會眾議院來決定的，「很難想象眾議院由民主黨主導的情況下，會因為這件事情推遲選舉。」

不過陳琪認為，總統候選人因為確診新冠肺炎而不能履行大選規定程序是美國曆史上不曾出現過的特殊情況，大選是否還要按部就班的往下走，對於美國來說是一件非常棘手的事情。「特朗普團隊完全可能聲稱，特朗普現在都生病了還要繼續投票，這根本就是不公平的選舉。特朗普的鐵粉們也有了鬧事的藉口。這樣下去會帶來甚麼後果，恐怕誰都不敢說。如果未來特朗普病情相對嚴重，共和黨要不要換人？或者特朗普本來就選情不利，到時候會不會乾脆自己知難而退？這些都為大選造成了巨大的難題，而這恰恰是特朗普想要達到的效果。」

特朗普確診新冠肺炎有可能讓美國大選陷入巨大的不確定性當中。（Getty）

此外，外界關心的另一個問題是，感染新冠肺炎會不會就此成為一種新的「特朗普戰略」（Trump Strategy），比如利用「同情牌」來吸引選票？

對此刁大明表示，面對已經發生的客觀事實，任何一個競選團隊（即便不是特朗普團隊）都會順勢而為，就地取材進行議程設置，盡可能讓形勢向着對自己有利的一面發展，所以特朗普團隊「大概率會出現打『悲情牌』、『堅強牌』的現象」，但特朗普的病情後續如何發展，還需要醫學上的專業判斷，所以特朗普團隊後續如何更新議程設置還很難說。

美國總統選舉的歷史上沒有出現過類似情況，在以往的國會議員選舉、州長選舉中，當一方候選人出現突發情況而不能繼續競選程序，另一方一般會相應的將選舉「調門」往下降，減少所謂的「負面競選」，即對於對手的攻擊會有所減少。

刁大明認為，未來一段時間內，拜登方面會更多去宣講自己的政見、主張，對特朗普的攻擊可能會有所下降，畢竟目前是在任總統患病，如果繼續攻擊特朗普可能會招致「撕裂美國社會」的罵名，甚至造成「反動員」的效果，「對拜登陣營來說，這是一個突發狀況，未來再去攻擊對手的時候，分寸感確實比較難以拿捏。」

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而陳琪認為，特朗普確診新冠肺炎這一突發情況不僅是給拜登陣營帶來新的不確定性，更為整個美國大選帶來了挑戰，「美國曆史上，『十月驚奇』其實就是一種特殊的狀態所引發的結果，比如大選的時間正趕上美國處於戰時狀態。特朗普現在的情況，實際上造成了一種非戰爭狀態下的特殊狀態，現在已經不能按常規的思路來理解這次總統大選了。

「近一段時期以來，特朗普在民調上與拜登的差距一直保持在4%-8%之間，雖然兩人的差距在逐漸縮小，但依然凸顯出特朗普的選情並不樂觀。」在陳琪看來，按照特朗普的個性，為了能影響選情，他可以採取不計一切後果的手段，何況現在碰上自己感染新冠肺炎，「特朗普及其鐵粉會利用並強化一種『哀兵必勝』的姿態；對於拜登而言，這也造成了某種進退上的難題，甚至可能會重新考慮通盤的競選策略。美國國內政治極化將加劇，甚至有發生憲法危機的風險。」

不過龔炯認為，特朗普能得到的「同情票」不會太多。「反對特朗普的人還是會很堅決的出來（投票給拜登），大部分人應該還是該怎麼投怎麼投，所以我覺得（特朗普確診新冠肺炎）對這次大選不會有太大的影響。」