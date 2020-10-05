台美簽「基建合作架構」　是真朋友還是空歡喜？

9月30日，台美雙方宣布兩造已在9月17日簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄，由雙方公、私部門攜手搶攻東盟與拉丁美洲區域的基礎建設與能源開發市場，被視為是台灣新南向政策與美國印太戰略的對接。

台外交部長吳釗燮表示，該架構能使台灣廠商掌握基礎建設與能源市場國際商機，協助區域內國家發展能源與基礎設施，在深化台美關係之外，也擴大國際參與；台財政部長蘇建榮也指出，該架構可以協助印太、拉美地區建構金融相關法規，促使台美都能融入全球資本市場。

台外交部長吳釗燮表示，台美基建合作架構能使台灣在深化台美關係之外，也擴大國際參予。（陳卓邦／多維新聞）

從台灣政府官員的發言可知，他們認為這個架構一方面可促進台美關係，一方面台灣也可藉由此架構進入東南亞並參與到當地市場，甚至在國際參與中佔有一席之地。

但是，該架構是否真的是彰顯台美「真朋友、真進展」的行動，台灣也能從中得到實質利益，這些都必須要再做斟酌。

首先，深究該架構可知，美國採取該策略有其國家利益考慮，因為美國欲在與中國大陸脱鈎的氛圍下尋求重組供應鏈，但要如此做的前提，必須得將產能挪移至東南亞或其他地區，這意味着這些地區的基礎建設需要同步跟上，否則將難以消化這些生產的轉移。於是美國採結盟策略，將台灣帶入這項基建融資戰略當中。

美國在台協會與外交部、經濟部、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會以及中華民國對外貿易發展協會於當地時間9月4日下午在台北舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」。（中央社）

可是，台灣的加入代表了什麼？除了可在台美關係上大作文章之外，另一方面，自2016年推動新南向政策以來成效未彰的蔡英文政府當然樂見其成，因為它可減少以往台商在東南亞地區單打獨鬥的困境，與美國結盟，或許可以將台灣基建團隊帶入東南亞市場、甚至取得商機。

不過，在正向看待之際，也有諸多質疑聲出現。因為若就區域投資合作來看，台灣目前已經是亞洲開發銀行（ADB，以下簡稱「亞開銀」）與中美洲銀行（CABEI）的會員。而就功能而言，台美基建架構跟亞開銀、中美洲銀行類似，且亞開銀的成員國也多為台灣新南向政策的目標國家。既然功能類似，那麼台灣何須再跟美國簽訂架構協議，這中間不免令人玩味。也讓人懷疑這份架構的實質意涵究竟是要促進經貿，還是又是一項政治大於經貿的舉措？

進一步問，在這份架構中，台灣廠商的角色定位是甚麼，目前看來仍不明朗。事實上，回頭惦量台灣廠商的基建能量，能否承擔東南亞新興的基建工程充滿未知數。也因此，台灣能否確實從其中取得互惠的實利恐難以過早定論。

針對第三世界與新興市場的基礎建設進行投資成兵家必爭之地，圖為中國大陸在「一帶一路」倡議下推進與其他國家基礎建設合作，圖為坦桑尼亞達累斯薩拉姆建設中的烏本戈立交橋項目。 （新華社）

另外，這次簽訂協議訊息公開的過程也充滿疑點。比如台美早已於9月17日簽訂，卻選擇在台灣中秋節連續假期前才公開，不免讓人揣測是先斬後奏，並藉由假期沖淡事件的爭議性。

與此同時，根據多家台媒報道，這場公開記者會上也只有台美雙方代表各自說明，對於其他問題並未多做回應。越發令人質疑這場合作的真實性與內幕。

總之，這個架構對美國而言有其戰略利益考慮，但對台灣而言，目前在其中的定位與效果仍難看到，也難怪輿論會多所質疑這場台美攜手合作前進東南亞不過又是場台美合作大秀，就實惠而言，台灣很可能又將落入另一場空歡喜。