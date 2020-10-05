【特朗普確診】對華外交回顧：「復古」政策引爆「中美新冷戰」

10月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）公布自己與太太確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），同日傍晚入院。有專家表示，從得悉特朗普需服用類固醇藥物「地塞米松」（Dexamethasone）來看，特朗普病情並不輕。因地塞米松是在治療重症患者，才會使用的藥物。 另一邊廂，美國傳媒於10月4日公布最新民意調查結果，顯示在首場總統大選辯論後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）領先特朗普達14個百分點，是自競選活動舉行以來最大的領先幅度。

競選提倡「美國優先」逆全球化

特朗普的總統生涯在爭議聲中開始，也有可能在爭議聲中結束，這些爭議遍及大大小小的事情，由多得不能盡數的信口雌黃與私德問題，到施政作風屢被批為危害美國民主制度，幾乎每一兩星期就上一次國際頭條。以二戰以來美國大眾觀感而言，特朗普的「真人騷」執政風格可說是只此一家，但至少在北京眼裡，這位非一般白宮主人的對華政策可能是「復古」多於「創新」。

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改革開放逾40年，這個目睹中國日益強大的世界並無他，正是一個人力、資本、貨物、服務、資訊、科研等等均日益結合全球化供應鏈的世界。

當特朗普在四年前高呼「中國偷走美國的職位」，他的「美國優先」從來都不只是針對中國，而是將美國製造業沒落與藍領失業歸咎於全球化進程，並且指責世界各大經濟體都佔了美國便宜，獲得不公平的競爭優勢。這樣一面倒的論調當然經不起太多推敲，但當特朗普上台後，他的確重啟自貿協議，又四面開弓打關稅戰，日德法加等盟友都遭受華府脅逼。

全球「去中國化」才是真正目標？

以中國的官方語言來講，特朗普政府是逆歷史趨勢而動，「逆全球化」將導致美國自絕於國際社會，淪為閉關鎖國的「孤家寡人」。

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話雖如此，可是四年下來，美國對朋友們打打鬧鬧，但還是可以勉勉強強動員聯手「堵華」，例如英國、澳洲、日本與印度均公開表示封殺華為，加拿大和法國則以政治手腕引導電訊商棄用華為。始終華府對各方都講打講殺，但實際行動上還是對中國打得最狠打得最不留餘地，而到了成功爭取中國於第一階段協議開放部份產業，這些盟友更能跟在後頭「一體均霑」。

就「脫鉤」一詞而言，華府的使用對象從來都只限於中國，科技戰與外交戰也全部單單追著北京來開打。「美國優先」仍是特朗普政府的核心價值，但遍觀其各種行動，白宮尋求的不是一個逆全球化的美國優先，而是要把握此時此刻的政經軍科技優勢，於全球產業鏈達成「去中國化」這個目標，從而解決以下難題：世界繼續遵行「美國的全球化」，抑或會改由「中國的全球化」塑造？

如何衡量和應對「美國因素」？

必須強調的是，中國官方多次否定有與美國爭霸之心，表明會恪守多邊主義和平共存原則，並呼籲華府接受全球化與多極化的「歷史大勢」。

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無論如何，當華府講到明要保持世界領導權，講到明要甩開、圍堵和「改變」中共政權，北京除了兵來將擋、水來土掩，哪還有甚麼應對方法呢？再用中國的官方語言來講，這表現出特朗普政府的另一個「復古」傾向：以意識形態劃分陣營的冷戰思維。

姑勿論是否「復古」，特朗普政府的舊招數確實創造出新形勢，北京也不會期待換了個總統，中美關係就可回到以前。在華府發動「新冷戰」的威脅之下，中國已經不是一窮二白的落後中國，理應更有實力和自信應對，但從大處著手，北京還是不能不考慮以下問題：昔日的迅速發展在多大程度上取決於「美國因素」？「美國因素」於現今中國發揮多大作用？北京要如何減低對「美國因素」的依存度？