【特朗普確診】對華外交回顧：「川建國」加速中國改革開放？

當地時間10月5日，感染新型冠狀病毒（COVID-19）的美國總統特朗普（Donald Trump）經治療後離開醫院並返回白宮。他隨後在社交網站發布片段，呼籲國民不要害怕病毒，不要讓病毒「主宰」自己的生活。 白宮醫生康利（Sean Conley）則表示：「雖然他可能尚未完全脫離險境，醫療小組和我一致認為，經過我們的一切評估，最重要的是，他的臨床狀況都證明他能安全返回白宮，並會受到全天候的世界級醫療照顧。」

中美疫情表現對比強烈

+ 10 + 10 + 10

美國疫情如今未見止息，總染疫人數幾逾750萬，超過21萬人病亡，每日新增病例還是以萬計，以至連美國傳媒都感慨本國已是「失敗國家」。相比之下，中國現在已成功壓制住疫情，日常生活重上軌道，經濟秩序亦大致回復正常，所以在眼前一消一長的印象之下，特朗普似乎真的配得上中國網民給他的戲稱：「川建國同志」。

「川建國」出現不是一朝一夕之事，最早可以追溯到特朗普2016年競選之時，當時這位性醜聞纏身、家族生意屢遇財困、語不驚人誓不休的候選人被視為民粹代表，甚至被嘲諷為「笨蛋」和「小丑」，有中國網民就覺得由一個毫無公職經驗的「真人騷」主持人當美國總統，對美國來說是笑話，對中國而言則是「驚喜」，有望於對手內鬨混亂之際把握「彎道超車」的機遇。

今年初簽訂第一階段經貿協議

就特朗普當初的政綱，著眼於中美角力的國民曾有如下「寄望」：美國重回孤立主義道路，輕則引致西方陣營頓失凝聚力，重則華府在全球大範圍收縮政經軍勢力。與此同時，特朗普政府提出「美國優先」，無異於為討好國內失業藍領階層，自絕於全球化進程之外，世界秩序因而大洗牌，穩步崛起的中國順理成章地有所作為，用傳統經典的講法正是：「見群龍無首，吉」。

▼更多希克斯靚相，請點擊放大觀看：

+ 3 + 3 + 3

+ 19 + 19 + 19

北京審慎評估應對「美國因素」

不少本國網民仍深信特朗普是「川建國同志」，期望他連任「害慘美國」，又認為其「建國」方向已由從內部令美國衰落，進而在外「加速」和「鞭策」中國崛起，箇中信念如下：美國愈打壓追殺，中國愈團結改革，就如同四十年來在一片內外唱衰之聲中愈戰愈強，致令「中國崩潰論」時至近年已淪為笑話。