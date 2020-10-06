【特朗普確診】對華外交回顧：「川建國」加速中國改革開放？

撰文：趙觀祺
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當地時間10月5日，感染新型冠狀病毒（COVID-19）的美國總統特朗普（Donald Trump）經治療後離開醫院並返回白宮。他隨後在社交網站發布片段，呼籲國民不要害怕病毒，不要讓病毒「主宰」自己的生活。
白宮醫生康利（Sean Conley）則表示：「雖然他可能尚未完全脫離險境，醫療小組和我一致認為，經過我們的一切評估，最重要的是，他的臨床狀況都證明他能安全返回白宮，並會受到全天候的世界級醫療照顧。」
中美疫情表現對比強烈
還有不到一個月就到大選，特朗普以帶病之軀與民主黨候選人拜登競選，似乎是連身體也和他作對，這場本來不甚樂觀的選戰變得更加難打。自新冠疫情於年初在美國大規模爆發，特朗普的粉飾太平文過飾非、政策急轉彎、蔑視專家建議、宣傳未經證實的危險療法、企圖將責任全部推到中國身上等等有爭議行徑，全世界都可以看得聽得清清楚楚，難怪到了他本人身染疫症，不少中外網民居然是幸災樂禍地「笑哈哈」。
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美國疫情如今未見止息，總染疫人數幾逾750萬，超過21萬人病亡，每日新增病例還是以萬計，以至連美國傳媒都感慨本國已是「失敗國家」。相比之下，中國現在已成功壓制住疫情，日常生活重上軌道，經濟秩序亦大致回復正常，所以在眼前一消一長的印象之下，特朗普似乎真的配得上中國網民給他的戲稱：「川建國同志」。
「川建國」出現不是一朝一夕之事，最早可以追溯到特朗普2016年競選之時，當時這位性醜聞纏身、家族生意屢遇財困、語不驚人誓不休的候選人被視為民粹代表，甚至被嘲諷為「笨蛋」和「小丑」，有中國網民就覺得由一個毫無公職經驗的「真人騷」主持人當美國總統，對美國來說是笑話，對中國而言則是「驚喜」，有望於對手內鬨混亂之際把握「彎道超車」的機遇。
今年初簽訂第一階段經貿協議
就特朗普當初的政綱，著眼於中美角力的國民曾有如下「寄望」：美國重回孤立主義道路，輕則引致西方陣營頓失凝聚力，重則華府在全球大範圍收縮政經軍勢力。與此同時，特朗普政府提出「美國優先」，無異於為討好國內失業藍領階層，自絕於全球化進程之外，世界秩序因而大洗牌，穩步崛起的中國順理成章地有所作為，用傳統經典的講法正是：「見群龍無首，吉」。
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事隔4年，美國於新冠疫情傷亡慘重，自2008年金融海嘯後盤桓不去的危機感更形加劇，但社會撕裂二次內戰的陰影講了幾十年，襯之以民主變質、種族主義、貧富懸殊、去工業化等等同樣講了幾十年的政論話題，美國依然是全球政經軍實力第一的國家，並於特朗普治下動員全方位圍堵中國，攻勢之猛為自冷戰結束以來罕見，遍及經貿關稅、科技封殺、外交打壓等等範疇，兼且還觸及港台疆藏南海等中方主權「紅線」議題。
特朗普政府確實奉行孤立主義，「美國優先」得罪不少盟友，但其試圖孤立的對象不是自己，而是中國，還要威逼利誘整個西方陣營一起與中國「脫鉤」。
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商人必然唯利是圖所以轄下政府也易話為？總統不諳內政外交所以政府必定無能？事實是今年初中美兩國便簽署第一階段經貿協議，中方承諾於2年內購買總值2千億美元的美國商品，以滿足國民所需，另外還取消金融產業外資持股限制、修訂知識產權法規以及跟從美方農產品檢疫標準，既滿足美方要求之外，又倒逼國內產業提升競爭力。
北京審慎評估應對「美國因素」
不少本國網民仍深信特朗普是「川建國同志」，期望他連任「害慘美國」，又認為其「建國」方向已由從內部令美國衰落，進而在外「加速」和「鞭策」中國崛起，箇中信念如下：美國愈打壓追殺，中國愈團結改革，就如同四十年來在一片內外唱衰之聲中愈戰愈強，致令「中國崩潰論」時至近年已淪為笑話。
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美國自奧巴馬年代已揚言「重返亞太」，而過去數年大舉「加速」圍堵中國，大概是精英共識、國家機器預判與總統個人傾向的混合結果。與廣大網民不同，官方代表如前副外長傅瑩就不會僅著眼於「川建國」一人，判斷亦細緻得多，首先是換了民主黨人當總統，堵華政策可能就只會有觀感、強度和速度之別，甚或拋卻特朗普這名惹火人物之後，華府更能促使西方陣營對華槍口一致。
更為要者，足足有一代人的時間，美國消費豐足有賴於中國這世界工廠，而中國能步入全球化進程以累積巨大財富，「美國因素」同樣是不可或缺。相較特朗普一人連任不連任，北京大概正在評估「美國因素」的影響力，並於內循環與外交戰兩方面做好被迫「脫鉤」的準備，始終「建國」成敗取決於天時地利，但最基本還是如同官方所言：做好自己的事。