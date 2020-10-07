【觀察】台朝野力推「台美復交」　又是場各懷鬼胎的算計？

正當特朗普（Donald Trump）染上新冠肺炎、大陸聲稱沒有「海峽中線」、且軍機進入台灣空域已漸成「既成事實」之際，台灣海軍司令部也宣布10月會在台灣西南外海密集實施「空層空域」項目操演，並將有實彈射擊；與此同時，台灣立法院不甘寂寞，於10月6日通過了兩項公決案，分別是「建請台美復交」與「美軍協防颱海」。

想當然爾，值此美中台震盪不安時，公決案又為此增添柴火。

台灣外交部長吳釗燮日前表示，台灣目前不尋求與美國建交。 （中央社）

這次通過的兩項公決案，分別是建請台美復交與美軍協防颱海。比較特別的是，此次是由立法院國民黨團所提，建請「蔡英文政府應以美國與中華民國回覆邦交作為對美外交目標，並積極推動」，並請政府說服美國協防颱海安全。

在「美軍協防颱海」公決案中提到，蔡政府應積極說服美國政府，依照「與台灣關係法」的精神，一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在台灣請求下，將中共視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與安全防衛等方式協助台灣抵抗。

至於「台美復交」公決案則指出，近年美國陸續通過友台法案，顯示台美關係緊密，而在雙方關係突飛猛進之際，台灣外交部對美應積極尋求全面外交關係。

長久以來，台灣社會之所以紛紛擾擾、停滯不前，除了內部的社會經濟因素始終沒有一個政黨或政治人物能提出有效的藥方外，對外的思維更是有所不同，無法一致對外使得台灣即使號稱多元民主，呈現出的卻總是亂糟糟。

就拿與台灣關係最為密切的對美、對中與對日關係的處理來看，藍綠就只會各吹各的號。藍營想要與大陸和平交流、綠營則只會大力反中抗中；藍營認為太過倒向特朗普政府對台灣有風險，綠營就肆無忌憚的表現對特朗普的厚愛；當藍營希望台日在實質的漁業協議等交流上能再進一步，綠營卻只重視那甚無幫助的表面功夫，自顧自地喊着「台日友好」卻什麼也沒得到。

因此，若台灣對外能夠有一致的態度何嘗不是件好事，或可減少台灣內部的紛紛擾擾。但這兩項公決案背後有太多的算計，令人不禁為可能的效益打上大大問號。

首先，這次是由在野的國民黨提案，表面上來看，可能是欲與民進黨競逐民意擁戴，黨主席江啟臣也再度向大陸喊話：中華民國是主權國家，表現出國民黨不是「唯老共是從」、國民黨敢「抗中」。但實際上，國民黨可能不過只是想看看民進黨會如何接招，反正民進黨民代與支持者整天喊着台美關係最佳，趁此時給民進黨難堪，看民進黨要怎麼應對。因為即便國民黨真想「轉型」搶選票，實效大概也不會多大。

身兼立法委員的國民黨主席江啟臣上台後鋭意走出與過去不同的兩岸路線，但也引發更多爭議。（中央社）

而對民進黨來說，打蛇隨棍上無所謂，反正國民黨再怎麼出招，愛台灣這張牌仍打不過自己；民進黨反而可趁此機會，再吃一下國民黨已所剩不多的豆腐，行政院長蘇貞昌稱國民黨「終於良心發現」就是一例證。

不過，對於兩項公決案，台總統府發言人張惇涵則表示，台美現階段要「一步一腳印」；駐美代表蕭美琴也說，在複雜地緣戰略環境中，台美關係必須所有條件到位才會有進展，政府以謹慎態度面對。明顯地，兩者皆透露出「婉轉但明白」的信號，就是目前談台美建交是不可能的。北京方面對此也批評，「國民黨有關人」要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱國民黨有關人士要明辨是非，不要損害兩岸穩定。（中央社）

既然蔡英文政府與北京同樣不看好，那麼，台灣朝野看似一致對外的意見，其實就如同前述，只不過包藏着更多算計，藍綠仍是各懷鬼胎，雙方不思好好處理台灣內政與緩和兩岸，卻競相搶着「捅婁子」，一旦處理不好的話，既不會增進台美關係，反而還會讓兩岸關係雪上加霜，一切仍須好好思量，慎之、慎之。