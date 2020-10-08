【觀察】「美國國民黨」就地重生

國民黨立法院黨團10月6日在台灣立法院提出兩項決議案。第一案為「追求美台復交」，要求蔡英文政府應以「美國與中華民國回覆邦交」，作為對美外交目標，並積極推動；第二案為「說服美國協防台灣」，要求台灣政府應積極說服美國政府，依照其《與台灣關係法》的精神，以外交、經濟與「安全防衛」等方式協助「我國」（中華民國）抵抗中共。 兩項決議案提出後，因內容訴求處於台灣當前「政治正確」的地位，未受到民進黨反彈，進而「無異議通過」。

儘管這兩項決議案都屬於建議性質，對於台灣行政機關並無強制作用，美國當局也不會憑藉國民黨乃至台灣之言，就對台灣大開邦交綠燈，因此，既然國民黨所提的決議案只是打假球，具體細節自然不必多言。

不過，政治問題向來不能僅着眼白紙黑字，兩項決議案未來可能帶來的「政治想象」效果，才是國民黨寧願兵行險着也要拿下「親美話語權」的原因。

就時序上來看，台灣外交部長吳釗燮日前接受專訪時已公開表態，聲稱不尋求與美國建立全面外交關係，甚至在台灣安全問題上，吳釗燮也說，不會倚靠美國在台海發生衝突時實際介入。

一不建交，二不求美軍協防，吳釗燮兩段發言強烈挑戰了當前「抗中意識」強烈的台灣社會，到底為什麼吳釗燮要從美國對台的「戰略清晰」轉回「戰略模糊」，背後實際角力只有當局者自己最了解。但從外部局勢來看，解放軍近期刺探台軍防衛底線的動作連連，令台軍耗費新台幣255億元（約合68.83億港元），動員近3,000架次的戰機升空攔截，對資源遠不及大陸的台灣而言，若到了這步境地還不曉得趨吉避凶，那麼民進黨這一票涉及安全事務的官員，也已非「魯莽」就足以形容。

眼見民進黨退卻，不尋求對美外交突破，國民黨反而如獲至寶提議「美台復交」。或許國民黨全面親美，不再壟斷兩岸議題，才是兩岸之間的轉機。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

國民黨的計劃也很簡單，在民進黨政府的政策，自全面扈從美國稍稍拉回之際，把握機會見縫插針。兩項決議文很明顯就是針對吳釗燮棄守的「領地」而來，不僅謀求撕去自己身上「親中賣台」的標籤，也試圖搶奪民進黨所掀起的「抗中保台」民意大隊。至此，民進黨的親美抗中路線放緩，而國民黨則嘲諷民進黨的親美路線只是一廂情願，反而成為高舉「美國保護」大旗的一方。

一退一進之間，依照對大陸態度而劃分的台灣藍綠政治光譜，看似出現些許「地磁逆轉」的徵兆。

儘管藍綠兩黨在美中議題上的理念訴求不可能完全對換，但這某種程度上也間接說明了一件事：民進黨經過蔡英文第一任期的橫衝直撞，多少已認識到，要將台灣與中國大陸一刀兩斷，是不可能做到的天方夜譚，因此在兩岸政策上由激進放緩，畢竟「中國太近，美國太遠」。更不用說，中國在漲，美國在跌，這樣的大變局正愈發明顯。

至於國民黨以為自己能借由全面親美複製民進黨模式，投機取得選舉利益，也只能說，國民黨始終搞不清楚自己為什麼失敗，以及民進黨為什麼贏，甚至還喜孜孜地接管民進黨撤離的「地雷區」。國民黨這個百年老黨，末梢血液循環實在太差，導致反應遲鈍，從把自己敗選的責任全推給九二共識開始，總是做出令人摸不着頭緒的決定。

也許國民黨還以為大環境對自己有利，只有自己執政了才能替兩岸局勢謀取轉圜空間，比民進黨更有對美拋媚眼的本錢，但這樣的本位主義思考同樣太過樂觀。換一個角度來看，長期壟斷兩岸交流紅利的國民黨，某種程度上才是兩岸關係問題的根源，當兩岸和睦，交流興盛，賺到錢的少數台灣人只會默不吭聲地數鈔，未直接獲利的多數台灣人，既然找不到要求分紅的對象，只好將矛頭指向總是在兩岸議題上請客作東、樹大招風的國民黨，進而將兩岸經貿給妖魔化。

倘若台灣藍綠政治真的發生「地磁逆轉」，或許對日趨兩岸關係而言，反而是一種解套。兩岸關係終究是屬於兩岸人民的關係，不該存在國民黨執政兩岸才能交流互惠的前提。當兩岸關係不再被國民黨所壟斷，台灣人民方能理性思考兩岸關係的重要性，否則一股腦「抗中」，不僅一無所獲，還徒增瘦肉精美豬的食品安全風險，以及龐大的軍購賬單。

此時國民黨「接刀」，民進黨不如也一鼓作氣更向中間靠攏，畢竟民進黨帶風向的能力強大，連瘦肉精都能洗白，還怕無法擦亮「九二共識」的招牌嗎？