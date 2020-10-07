【特朗普確診】對華外交回顧：美國打出「伐謀伐交」新套路？

美國白宮於10月6日發表聲明，引述白宮醫生康利（Sean Conley）指，醫療團隊在6日與總統特朗普（Donald Trump）會面，稱其出院後休養一晚，未有出現新型冠狀病毒（COVID-19）的病徵，並認為他的生命徵象及體格檢查維持穩定，整體恢復情況非常好。 特朗普的身體狀況或已好轉，但他以帶病之軀去競選，不見得就能在一個月內扭轉敗象，於民調落後之下再次創造「逆轉勝」奇蹟。

「川建國」無才無德弊美興中？

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至於對部份中國網民而言，特朗普依然是「害慘美國」的美國總統，新冠疫情致逾20萬美國人病亡更增強這種印象。雖然心態不太妥當，但他們的確期望美國國民再次選出這位品德成疑言行過火的「真人騷」主持人當領袖，消極一面是加劇美國對內互鬥與對外聲望受損，積極一面則以打壓逼迫變相促使中國進一步改革開放，加速中美兩國國力此消彼長的趨勢。

封殺華為屬堵華方針範例

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以「伐謀」與「伐交」為主導，特朗普政府於經貿領域出招，既加深西方陣營對中國門戶開放程度的不滿，又在有需要時以本傷人威逼利誘盟友聯手，例如歐盟領袖雖則與特朗普關係欠佳，但就與美國同樣提高對中資的審查門檻，並催促北京消除非關稅貿易壁壘。早些年又有美墨加自貿協定設下「毒丸條款」，禁止締約國與「非市場經濟體」簽署同類協定，矛頭直指中國。

另一方面，人權議題更加是西方陣營的共同語言，以至北京所推行的「本國內政」，於美歐就成為中共乃「系統性對手」的證據。就港台疆藏南海等各大中方「紅線」議題，西方陣營確實是步伐不一致，對華行動有強有弱，但互動模式與華為風波及經貿爭議相近：美國走在前線揮大棒，其盟友就企圖從兩強之爭漁人得利，又或者以華府言行為最高參考值，繼而對中國擺出一個打了折頭的強硬姿態，總體是比過往的聲浪更大動作更多。

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傅瑩：中方應考慮對美主動出牌

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假設新總統要加強堵華方針，之前就已有特朗普開山劈石製造了「新套路」，有先例可供推敲發展；相反如新總統要改變堵華方針，由於有特朗普的新套路在前，他將需要抵受住沉重的政治壓力，才可將前任所作所為逐點清理。畢竟美國政商精英對華猜忌日深，又覺得中國市場開放進展令人失望，而社會輿論亦浮現疑華氛圍，要擺脫特朗普的套路又談何容易呢？