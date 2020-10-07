【特朗普確診】對華外交回顧：美國打出「伐謀伐交」新套路？

撰文：趙觀祺
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美國白宮於10月6日發表聲明，引述白宮醫生康利（Sean Conley）指，醫療團隊在6日與總統特朗普（Donald Trump）會面，稱其出院後休養一晚，未有出現新型冠狀病毒（COVID-19）的病徵，並認為他的生命徵象及體格檢查維持穩定，整體恢復情況非常好。
特朗普的身體狀況或已好轉，但他以帶病之軀去競選，不見得就能在一個月內扭轉敗象，於民調落後之下再次創造「逆轉勝」奇蹟。
「川建國」無才無德弊美興中？
白宮可能即將迎來新主人，但對北京而言，以官方口徑作準，華府的「復古」作風似乎會延續下去：美國走「逆全球化」的路，重中之重是要與中國「脫鉤」，並且重新啟動冷戰模式，將中國往死裡打，就算是換上民主黨當家作主，變的只會是手段、速度和強度，大方向是始終不變的。
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至於對部份中國網民而言，特朗普依然是「害慘美國」的美國總統，新冠疫情致逾20萬美國人病亡更增強這種印象。雖然心態不太妥當，但他們的確期望美國國民再次選出這位品德成疑言行過火的「真人騷」主持人當領袖，消極一面是加劇美國對內互鬥與對外聲望受損，積極一面則以打壓逼迫變相促使中國進一步改革開放，加速中美兩國國力此消彼長的趨勢。
不過就算特朗普如這些網民所想，本人是個無才無德弊美興中的「川建國同志」，奉其名義行事的美國政府卻始終保持著動員堵華的穩固力量。
封殺華為屬堵華方針範例
本國經典有謂「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其次攻城」，美方即於華為風波作出了示範：先是定期放風，屢指華為於產品安裝「後門程式」，盜竊商業和技術機密，並且協助中國政府建立全球監控網；有待資訊安全風險的輿情討論成形之後，美國軟硬兼施地引導盟友封殺華為，收得相當成效，可見其手起刀落絕不限於供應禁令的「伐兵」與「攻城」而已。
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以「伐謀」與「伐交」為主導，特朗普政府於經貿領域出招，既加深西方陣營對中國門戶開放程度的不滿，又在有需要時以本傷人威逼利誘盟友聯手，例如歐盟領袖雖則與特朗普關係欠佳，但就與美國同樣提高對中資的審查門檻，並催促北京消除非關稅貿易壁壘。早些年又有美墨加自貿協定設下「毒丸條款」，禁止締約國與「非市場經濟體」簽署同類協定，矛頭直指中國。
另一方面，人權議題更加是西方陣營的共同語言，以至北京所推行的「本國內政」，於美歐就成為中共乃「系統性對手」的證據。就港台疆藏南海等各大中方「紅線」議題，西方陣營確實是步伐不一致，對華行動有強有弱，但互動模式與華為風波及經貿爭議相近：美國走在前線揮大棒，其盟友就企圖從兩強之爭漁人得利，又或者以華府言行為最高參考值，繼而對中國擺出一個打了折頭的強硬姿態，總體是比過往的聲浪更大動作更多。
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傅瑩：中方應考慮對美主動出牌
從以中國作為敵人一面來看，特朗普政府的立場是「復古」，但從改革開放後的中美關係來看，其對華政策觸發雙邊認知框架的劇變，以往難以想像的舉措如互關領事館可能會成為「新常態」，昔日避而不談的「政權更替」居然躍然於國務卿的講話要旨當中，明言「接觸政策」經已破產，並要分辨開「中共」與「中國人民」。換言之華府不再視中國為可求同存異、鬥而不破的競爭對手，而是要「不信任並且查證」北京的一舉一動，每一步都要往最壞處想，事事先發制華。
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假設新總統要加強堵華方針，之前就已有特朗普開山劈石製造了「新套路」，有先例可供推敲發展；相反如新總統要改變堵華方針，由於有特朗普的新套路在前，他將需要抵受住沉重的政治壓力，才可將前任所作所為逐點清理。畢竟美國政商精英對華猜忌日深，又覺得中國市場開放進展令人失望，而社會輿論亦浮現疑華氛圍，要擺脫特朗普的套路又談何容易呢？
面對美國步步進逼，特朗普或為華府留下堵華的「政治遺產」，北京除了「做好自己的事」，也許都是時候由現時兵來將擋、水來土掩的狀況，轉變為前副外長傅瑩所提到的「主動出牌」剛柔並濟：「中方應該不僅僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌……我們主動，並不是說我們也要提出對抗，而是我們做出的選擇，或者主動做的一些事情，首先要維護中國的根本利益，同時也要考慮解決美方的合理關切，還要符合世界和平發展的大方向。」