【觀察】台美建交　一場政客的假嘻哈

美中兩強關係張力未減下，台灣立法院於10月6日無異議通過由國民黨所提「台美復交」與「促美協防」等兩項決議案，一時間，台灣朝野達成「親美」共識，且同聲呼籲中共必須自我剋制，停止一切挑釁，「親美反中」好似成為台灣朝野最大的「國策」。

對於國民黨今朝此舉，固然有論者解釋，意在逼出美國的台海戰略，同時為解自身「親中」的「毒藥枷鎖」，但在台灣「雙十」前夕、蔡英文勢將有所談話之際，台灣內部政治這類的聯合表態，看在外者眼中，無疑是提油澆火，既挑釁了中共、又對美要價索求，絲毫不考慮台灣自己的籌碼老本只有多少，也愚勇地不為自己保留退路。

事實上，台灣朝野於立法院上演的這出「台美復交」大戲，只是一場「假球假打」的鬧劇。

台美建交是「假球假打」

首先，「台美建交」毫無國際現勢的基礎，期待秉持「一中政策」的美國轉向承認台北是代表「一中」的合法政府不切實際，又掛着「中華民國」旗號的台灣，既未獨立，又如何央求美國與一個非獨立國家建交？因此「台美建交」只是一顆假球。至於何以是假打而不是真打，則歸因於「台美復交」的提案不過是件由立法部門而為的決議案，徒有建議、鼓勵，卻不具有推動與約束力，自然只能是假打。

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨長期耕耘與美國等理念相近國家的友好關係，在蔡英文任內，台美關係有多項重大突破。（多維新聞）

儘管領銜推案的國民黨心裏打的是內部政治競爭的小算盤，多是為了倒打民進黨而來，在民進黨政府不斷推播台美關係史上最好的時刻，與其「說實話」、「唱反調」掃了台灣社會的興，不如趁着民進黨喊價台美關係提升，國民黨順勢加碼建交最好，遂把這顆假球丟回給民進黨自己百口莫辯。但國民黨一併提起「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，卻無意間體現了「親美」與「反中」之間的矛盾與糾結，也引來大陸國台辦要國民黨「明辨是非」的示警。

「親美」等於「反中」？

打自美中貿易戰伊始，民進黨為人詬病之處，便在於孤注一擲地投美所好，搶當反中急先鋒。與其說民進黨政府親美，更入理的說法或為藉由「親美」以實踐「反中」，同時利用「美國在側」壯膽，放大民進黨「反中」的強度與正當性。於是乎，這些年來，不乏有非綠營人士與學界提出呼吿，欲以「親美」不等於「反中」的說法，企圖矯正綠色視聽。

然而對照國民黨此刻應急內部政治需求所提的兩項決議案，正中了「親美」的同時，同步「反中」的曲調，儘管國民黨的初始目的是為了倒打民進黨，卻也落入了民進黨為了「反中」所以必須「親美」的下懷。這一來一往間，恐怕國民黨的算盤還需再重新審視才不會虧本。

國民黨團提「台美復交」決議通過掀起討論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，任何違背一個中國原則、損害中華民族根本利益的言行，都將遭到全體中華兒女的堅決反對，呼籲國民黨有關人要明辨是非。（微博＠國台辦發佈）

再就兩岸關係的根本而言，實力對比之下，台灣始終無法擺脱自己的被動角色，中國大陸則是處於有利的主動定位，有能力決定兩岸複雜的諸多「政治價格」及其他交易條件。而美國在兩岸關係的權衡中，充其量只是個以利益為導向的市場投機者。這造就如今台灣只能以輸誠美國的方式寬慰內心的反中情懷。

然而，國民黨在民進黨面前「班門弄斧」耍弄台美建交議題，於台灣內部操作是一回事，於外、甚至看在北京眼中，又當是另一回事。細數蔡英文政府過去黑化「九二共識」、戮行「親美抗中」路線時，彼時國民黨還不斷警示「親美」不等於「反中」的論述邏輯，但爾今的國民黨實際做下去，竟也是「親美反中」這一套路數。

北京回應表露兩點訊息

事實上北京的反應毫不教人意外，國台辦10月6日的書面回應很直白，遂稱「兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，絕不容許任何外部干涉」、「國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事」。此話最顯著的關鍵詞無非「任何外部干涉」，北京指認的對象當然主要是華盛頓，只不過，過去這套拒絕美國介入兩岸、同時假定「親美」帶有一定程度「反中」意味的話語，總是對口瞄準民進黨與獨派，而今夕國台辦改口的對象卻是指向國民黨，倒是「始料未及」。

大陸全國政協主席汪洋以錄像方式在第12屆海峽論壇發表致詞。汪洋稱，兩岸「交流則兩利，隔阻則兩傷」，並強調將堅持在「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展。（新華社）

這一次示警國民黨要「明辨是非」的警吿，透露了北京兩點訊息：其一，原則就是原則，無關乎黨派顏色；其二，抬高了美國於兩岸關係的角色因素，默認「親美」與「反中」之間的關係。

長年以往，中共的行事與話語自有一套邏輯，當原則確立，則一切好談，一如每每中共高層在發表對台言論時，「一個中國」是基本原則，進而要求「和平統一」、「反台獨」，重點是「深化與台灣有關黨派團體和人士交流」的喊話從不落下，只要同行於基本原則者，中共皆保留彈性，願與之交往，此話呼吿的對象自然含納民進黨在內。

如今，國民黨提案昭揭「台美建交」，之於北京視角就不僅是一句親近美國而已，涉及與美建交即代表不認「一個中國」，過往的很多政治基礎於焉將被徹底破壞。民進黨向來不認一個中國是一回事，其與中共之間的政治矛盾早已非一日之寒，雙方見招拆招，倒是接連敗選的國民黨在台灣之於兩岸關係定位的問題上，也堂而皇之地學起民進黨拿香跟拜，又意在何為？這是國民黨迫使中共必須發聲質問的基本底線：只要抵觸「一中原則」，則沒有好談，國民黨當然也不能例外。

針對國民黨團提「台美復交」決議通過，馬英九強調，台外交部長吳釗燮先前已公開說明，目前不會追求與美恢復邦交，同時他也認為台美復交機會不大。（中央社）

另就美國介入的角色來說，拒絕外部勢力插手兩岸關係，從來是北京對台喊話、說給美國聽的一套說法。與此同時，國際關係學界也多有學者以「親美不等於反中」吿誡民進黨、以正台灣社會視聽，其不外乎示意台灣留神，不要在中美兩隻大象打架的時候，慘遭踐踏；如何維持台美與兩岸關係發展的平衡，是一門政治藝術。

這一點回顧過往主政台灣的陳水扁、馬英九，到現在的蔡英文，也就馬英九得箇中巧妙，既「親美」又「和中」，也順勢讓日本在美國的壓力下，與台灣洽簽多年未能有果的《台日漁業協議》，鞏固台灣主體利益。反觀同樣都「反中」的陳水扁與蔡英文，陳水扁在當年美中關係尚佳的時刻，看似恣意「走自己的路」，實際上是美國沒有意願與「麻煩製造者」的台灣靠近。而蔡英文所處的時空，恰逢美中關係劇烈跌宕，才有機會以「親美」護駕「反中」行動。

其實，馬英九的「親美和中」恰恰是「親美不等於反中」的例證，只是民進黨奉「反中」為上，繼而種下「親美」等於「反中」的因果鑿痕。

美國在台協會主席莫健曾表示，美方對台承諾未變，但台灣必須盡一己之力，明智投資國防武器設備，進行艱苦訓練、發展論述，並在需要時改革，「台灣今時必須做好準備」。（多維新聞）

「親美」、「反中」是假嘻哈

綜觀國民黨此次率性提起的「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，最大的副作用是顛覆過往國民黨兼顧「親美」與「和中」相伴的基調，彎道切入民進黨「親美」並且「反中」的不歸路。宏觀來看，這般發展將不利於台灣未來發展「親美」的空間，影響所及是迫使北京正視並定義「親美」跟「反中」之間的關係——不分黨派，台灣「親美」就是某種程度的「反中」，這壓縮了台灣「親美不等於反中」的空間，也讓「親美」成為兩岸化不開的情結，當是悖論存在的「反中」成為了荒唐的定論。

美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）9月23日在美國保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的一場訪談中表示，若有必要中國遲早會對台灣動武，美國該做的不是幫助台灣在中取得軍事勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。

盧比奧非同一般議員，而是共和黨內具備爭逐總統大位的重量級政治人物，挺台立場鮮明的盧比奧深知情勢，意識到兩岸一旦戰起將為美國帶來兇險，懂得儘量不過度挑釁中共，避免引發美中軍事衝突，「其言也善」。盧比奧的發言實則也代表了美國政治精英階層的心態——「收放自如」才是美國的利益所在。

反觀台灣朝野競喊着「親美」、「反中」口號，甚至期望高攀「台美建交」舞台，不啻是一場欺騙台灣民眾的假政治嘻哈，講得無韻，唱不到拍。