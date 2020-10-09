歐盟「繞道升級」對台關係：有先例也有空間？

10月1日，時值兩岸關係緊張之際，前丹麥首相、前北約（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在德國「時代周報」（Die Zeit）網站撰文，題為《歐洲需要「一個中國」新政策》，內文指中國大陸已不在乎外界批評，毫不掩飾對全球的野心，所以歐盟國家應強化對台灣的關係以作反制，包括重啟與台灣的雙邊投資協定（BIA）。 拉斯穆森又強調，現時正是適當時機，容讓歐洲與台灣等印太民主地區在透明度、法治等價值基礎上合作。

重新表述「一個中國」政策？

拉斯穆森的身份特殊，他不只是一個歐洲國家的前政府首腦，也是獲美國信任的北約前秘書長，其文章內容之「激進」遠超一般的「挺台」宣言，所以難言這位退下火線的政治人物能代表多少歐盟輿情。

迄今為止，由個別國家機關到歐洲議會，歐盟整體仍是止於言辭抗議這一層次，就連重啟歐台雙邊投資協定談判這一小步，也要停留在吹風放消息的階段，足見歐方在兩岸議題還是非常謹慎，不去貿然做出挑動敵對狀態的行為。

前北約（NATO）秘書長拉斯穆森。（資料圖片）

無論是歐盟官方，抑或是拉斯穆森，都強調要恪守「一個中國」政策，分別就在於拉斯穆森認為，在此政策大旗之下，大陸不應完全「內政化」兩岸議題，扼殺台灣的國際生存空間，而歐方對台交往亦不應受北京規範，換言之他希望歐方可以從中方手上爭奪「一個中國」的詮釋權：歐洲尊重大陸的主權主張，但同時不接受第三方介入歐台交流。

美國模式與新加坡模式

爭奪「一個中國」詮釋權這回事確有先例可循，但情況較為特殊，先是美國自與北京建交之始，就表明是「認知」一個中國政策，而非「恪守」一個中國原則，更不用說華府以《台灣關係法》這條國內法，「合法化」其對台售武，官方理由是務求台灣能抵禦大陸進攻，促使以和平方法解決「一個中國」的統獨問題。不過美國是世界第一強國，「長臂管轄」其來有自，由27個國家組織的歐盟不見得能夠或願意走到這一步。

另一個例子就更特殊，其成功之道並非強勢爭奪，靠的反而是北京默許。新加坡多年來在兩岸左右逢源，自1970年代起派軍赴台參與年度演習，如此舉動卻從未遭受北京公然責難，該國更一度於1990年代成為兩岸秘密談判的地點之一，而2015年國共領袖「習馬會」亦取址於當地。

然而當北京不滿新加坡就南海爭議的表態，默許又是隨時可以撤回的，2016年就發生赴台新加坡裝甲車在香港被扣押一事，鬧了一場小小的外交風波，此後新方就再未有過對華「失言」了。

圖為9月3日，捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣，與總統蔡英文會面。（Reuters）

歐盟如果要改變對台交往，不外乎三種辦法，一是強勢如美國致使北京謀定而後動，二是如新加坡般獲得北京默許，三是為了提升對台交往層次而付出政治代價。假如歐洲實力不如美國，對華手腕又不及新加坡，兼且不願做得此失彼的交易，最終還是只能落在原定「一個中國」框架之中，亦即對台經貿談判或邀台參與非正式國際平台，終歸要先看北京反應。

法台軍事合作似需「政治掩護」

哪麼拉斯穆森是否完全空口說白話呢？法台之間一向有軍事合作，法國軍火商於上半年才獲得價值2400萬歐元的合同，用於升級法製台艦的干擾發射系統，北京雖抗議但暫未見有後續行動，目前台法傳媒更進而猜測，法製最先進的「海之火」全方位雷達是台軍的潛在配備選項之一。

另一方面，域外軍艦其實不時穿越台海，差別只在於低調宣示「航行自由」，抑或要高調地頻繁地向北京示威，而法國艦隻就據報就平均每年一次巡弋於台海，要增加多一兩次並不困難。

維特齊指出，這次訪台有幾個原因，首先是為了要替捷克企業家尋找夥伴，並就經濟、科技、新創研發層面強化合作，再者則是確保捷克共和國的主權獨立。（陳卓邦／多維新聞）

話雖如此，法艦巡弋台海的消息實則去年由美國官員爆料，而所謂「每年一次」的講法正是法方派員匿名澄清時所透露；至於對台軍售，法商接訂單的時機，也挑在美國對台多項軍售落實與擬議其間，似是於華府的「政治掩護」下才未有太顯眼。

由是觀之，拉斯穆森的「破格」意見仍未諸於歐方行動，而根據華為風波及經貿角力所展示的互動模式，大概歐盟一隻眼盯著美國會如何對華施壓，另一隻眼計算著怎樣增加對北京的談判籌碼，審時度勢後選一條中間落墨的道路來打「台灣牌」，至於所謂重新表述「一個中國」政策似乎是想得太遠了。