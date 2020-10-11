最後一刻加入疫苗計劃　中國在等什麼？

中國外交部官網在國慶長假後的第一個工作日（10月9日）一早釋放消息：北京在10月8日已同全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，正式加入「新冠肺炎（COVID-19）疫苗實施計劃（COVAX）」。北京的這一決定來得「突然又及時」。說突然，是因為僅僅在10多天前，中國還在這一問題上態度模糊，令外界認為中國將向俄羅斯、美國看齊，不會參與該項疫苗計劃，而說及時，是因為該項計劃確認繳納預付款的截止日期是10月9日。

北京趕在最後一刻宣布這一決定引來不少的猜測。從時間點與中國外交部發布的官方信息來看，北京似乎的確曾有過遲疑與「糾結」。

全球新冠疫苗研發與生產的不平衡格局引起疫苗搶購潮，發展中國家的疫苗分配權益受到現實的經濟與政治利益考驗。（美聯社）

在9月21日世界衛生組織（WHO）公布參與新冠疫苗實施計劃的名單上，中國並不在其列，在9月22日中國外交部例行發佈會上，發言人也並未明確回應記者的問詢。而再看10月9日中國外交部發布的那段消息，其中有一段被中國國內主流新聞網站在轉發時重點突出顯示的文字是：

儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但我們還是決定加入「實施計劃」，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。 ——中國外交部官網

如果要更加精確地理解這段話，有必要對COVAX計劃本身進行一個簡要介紹。

COVAX是由WHO與GAVI、流行病預防創新聯盟（CEPI）在2020年4月共同啟動的「獲取COVID-19工具（ACT）加速器」的其中一部分計劃。該項計劃試圖籌集200億美元資金以從疫苗生產商那裏預定至少20億劑獲得批准的疫苗，併為加入該計劃的國家公平分配。

但是，該項計劃設定根據加入國家的不同發展程度，有些國家可以免費獲得疫苗，有些國家則需要花費不同的價位獲得一定劑量的疫苗。

更通俗地解釋，這更像是一種道義力量下的「劫富濟貧」，當然是否參與全憑自覺。對於沒有疫苗研發能力或者難以在疫苗競爭格局中獲得訂單的貧窮國家來說，加入該組織是一個再好不過的選擇。比如在9月初，非洲54個國家均有意願參與該項計劃，目前已有近百個中低收入國家和經濟體加入這一倡議，覆蓋了全球一半人口。但是對於有自籌資金能力獲取疫苗的國家來說，加入該組織就是一樁值得衡量的買賣，尤其是已經擁有疫苗研發優勢的國家。

10月9日，莫斯科國立師範大學一名老師在接種流感疫苗。（中新社）

已經在疫情中多次對世衛不滿並打算退出WHO的特朗普（Donald Trump）政府沒有加入，俄羅斯也沒有加入，歐盟27個經濟體雖然加入，但法國、德國等只出錢，表示不會通過COVAX採購疫苗，並單獨簽署了超過10億支疫苗的購買協定。這就意味着這些富裕國家的單獨購買計劃將嚴重擠壓COVAX的疫苗供應。

相對於日本、歐盟抱團，俄羅斯獨立研發，美國大舉買買買，COVAX顯得分外冷清。儘管在9月21日世衛組織公布的名單中有168個經濟體參與了該項計劃，但擁有自籌資金能力的國家多是更傾向於在這項計劃外獲取疫苗。

由此，再來看中國外交部的那段消息就可以理解中國的猶疑。作為現今擁有進入三期疫苗臨床試驗最大優勢，且又有着足夠的疫苗生產能力的國家，中國完全無需擔憂疫苗的搶購，而且單從經濟利益的角度衡量，加入COVAX並不是一項有利潤空間的舉措，甚至是一項得不償失的購買計劃。

更何況，該項計劃對疫苗的第一針、第二針接種的供應保證，對疫苗價格等信息的透明度等都曾引發擔憂，這也是許多富裕國家寧願以其他渠道獲取疫苗而不願加入這個框架的原因。

9月5日，新冠病毒滅活疫苗等亮相正在北京舉行的2020中國國際服務貿易交易會，吸引參觀者。（中新社）

對於中國來說，要考量的因素遠不止於此。早在此前，中國已向周邊國家以及「一帶一路」沿線國家作出優先供給的承諾，如果中國加入COVAX，那麼如何處理中國曾作出的雙邊甚至多邊協議，在疫苗供應有限的情況下平衡好各方需求，應該是最為困擾中國的問題之一。

目前，中國外交部沒有透露更多的細節，並不知中國會以什麼樣的形式加入。不過在中國宣布加入COVAX前，中國國家主席習近平曾在9月23晚單獨與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）視訊通話，根據中國官網新華網的報吿，大篇幅強調了兩人對新冠肺炎疫情的看法。就在此前一天的聯合國大會上，古特雷斯剛剛發表了反對疫苗國家主義的言論，並動員ACT加速計劃提供支持。

根據中國的疫苗研發生產優勢推算，不排除中國會攜疫苗生產訂單進入COVAX。目前，COVAX計劃預定的疫苗製造商名單中，多是歐洲疫苗製造商，如果這一設想成立，那麼中國將通過COVAX擴大其海外製藥市場，也必將增強其疫苗分配的話語權和國際影響力。

無論如何，中國的加入無疑為COVAX注入了一劑迫切需要且強大的經濟強心針。