【觀察】台灣青年「願意上戰場」表象與現實

「一旦兩岸開戰，台灣有96.3%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」。近日，台灣媒體的一份民調結果，引發了台海兩岸的廣泛關注。這似乎意味着，台灣最年輕的一群人，是願意用自己的鮮血「保衛台灣」。

但詭異的是，18、19歲青年「不支持」徵兵制——意味着不願意服兵役，同樣高達87%的。願意上戰場，但卻不願意去當兵，這種矛盾的情結，恰恰是台灣年輕人矛盾心態映照——感性與理性衝突，情感與現實碰撞，更是台灣社會撕裂現實的寫照。

這份調查反映出的是台灣「去中國化」教育的成果。自20世紀90年代始，尤其是民進黨執政以後，台灣「去中國化」進程加速。「從課綱到教科書，民進黨正用盡一切手段『去中國化』，切割台灣與中華文化的連結，以『台獨』史觀裂解科學史觀，藉由『法理台獨』『文化台獨』，遂行『台獨』的政治目的。」針對蔡英文政府按照新課綱編寫的歷史教科書，台灣前總統馬英九如此評價。

台海情勢緊張，台媒《ETtoday新聞雲》民調顯示，18、19歲年齡層「願意自己或家人上戰場」比例高達96%，卻有高達87%不支持恢復徵兵制。（ETtoday新聞雲）

上述民調中台灣最年輕的這一群人，就是在這樣的教育之下形成的對自己身份的認同。從這個角度來看，這樣民調結果也就不足為怪了。可以說，台灣社會已經完成了事實上的「去中國化」的進程，這一點並未因為大陸變得更為強大而改變，也沒有迹象顯示北京武力統一台灣的壓力會扭轉局面。

這是台海兩岸，特別是大陸這一側不得不面對和認清的現實。

對此，經常對台強硬發聲的解放軍原南京軍區副司令員王洪光認為，青年鐵桿「台獨」分子對「台獨」理念的認同度越來越高，上戰場玩命抵抗的可能性越來越大，不能把蔡英文號召年輕人「保衛台灣」當笑話看，蔡英文是認真的，「台獨」骨幹分子也是認真的。

不過，觀察人士指出，王洪光的說法，可能高估了台灣年輕人「不惜一戰」的決心。高達87%的18、19歲青年「不支持」徵兵制——他們恰恰是需要服兵役的那一批人，表明他們並沒有事實上做好上戰場的準備，「打打嘴仗罷了」；而20歲以上願意上戰場的比例陡降，僅有26.1％，要知道，如果兩岸開戰，這些人是要被徵召上戰場的。

近來台海局勢頗有一觸即發的緊張之感，台軍戰力也成為關注的焦點。圖為台灣總統蔡英文視察台灣軍隊。（中央社）

兩岸自從1958年爆發的「金門炮戰」之後，已經有60餘年未爆發大規模軍事衝突，這對2000年之後出生的年輕人來說太過遙遠，他們並不明白戰爭的殘酷性。儘管當前兩岸局勢緊張，但是相比瀕臨開戰的1996年台海導彈危機，仍顯平和。據稱，台灣當時的前線將士已準備好了遺書與運屍袋。現今的台灣年輕人也未曾有過這樣的經歷和體驗，這也是他們為什麼能夠壯懷激烈，表態「願意自己或家人上戰場」。

當台海真的到了「地動山搖」兵兇戰危的地步，這些18、19歲青年真的願意憑着「一腔熱血」走上戰場嗎？答案可能不言而喻。即便他們真有這樣的意願，恐怕戰爭的殘酷也是他們難以承受的。台灣軍隊的訓練質量和戰鬥力，早已在於2000年左右推出募兵制度後便逐步瓦解。台軍前陸軍總司令陳廷寵近日就曾直言：「我不曉得我們（台軍）今天的戰力是什麼？恐怕是『零』」。

據悉，台灣兵役制度的變革歷程，在李登輝執政時期從原有的兩年以上，減為1年10個月，陳水扁時代再減為1年，馬英九執政時，實施「軍事訓練役」制度，明定1994年後出生的男性，只需服4個月的軍事訓練役，總計訓練的時間非常短，「唯一學到的可能就是掃地」，而一年期義務役男已全數於2018年12月退伍。一旦戰爭爆發，這樣的士兵走上戰場，無異於充當「炮灰」。更何況，有近九成的18、19歲青年還不願意從軍。

2020年10月8日，台軍一輛M41A3戰車執行任務途中翻覆，造成一死兩傷慘劇。（中央社）

他們「願意自己或家人上戰場」，但又不願意去當兵；他們反中，但當他們意識到「反中」做不到的時候，會迅速改變。這是很多觀察家的共同認知。因此，當被問及，你願不願意看到台灣被大陸統一時，大部分人的答案是：「不願意」；但當被問及：解放軍如果真的來了你怎麼辦時？大部分人都會選擇「那就投降嘍」。這可能是台灣社會普遍存在的撕裂現實和投機心態。

話說兩邊，如果在北京這邊來一個「你是否願意為了統一台灣上戰場」的民調，相信選擇願意上戰場18、19歲的大陸青年，不會比台灣的少。統一台灣已經成為中國朝野的集體意志。北京統一台灣的決心和意志，絕不容低估，這也是台灣社會不得不面對和認清的現實。但現實是，裝睡的人可能永遠都叫不醒。