習近平南下深圳另有新意　40年後深圳再獲「特權」

10月14日，中共中央總書記、中國國家主席習近平將参加深圳參加紀念深圳特區成立40周年活動。然而，就在此之前，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》（簡稱試點方案），中共進一步明確了深圳，作為中國改革開放前沿的具體功能和「特權」。

歷經40年的建設，深圳探索出來的中國改革開放成熟經驗目前已經在全中國予以推廣，並且隨着近年來，上海自貿區、海南自貿區，以及中國更多自貿區的建立，深圳獨有的改革特區優勢已經不在。「特區不特」不僅成為深圳的苦惱，而且也成為下一輪中國改革開放應該怎樣進行的難題。

40年前，深圳通過對土地產權、貿易體制、税收、匯率等經濟改革，極大地推進了中國經濟的開放。國際市場的資金、技術、產業開始通過深圳湧入中國。在中國原有的計劃經濟體制下，打開了市場機制的突破口。而當今日的中國已經基本建立起要素的市場分配體制之後，深圳的下一場改革試驗又將走向何方？

2019年8月，中國政府曾經重新將深圳定義為中國特色社會主義先行示範區，併發布了《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》。深圳從中共當年學習資本主義先進管理經驗，引入「市場經濟」的改革試點，搖身一變被賦予了「率先塑造展現社會主義文化繁榮興盛的現代城市文明」的歷史使命。

如果說，之前深圳是通過在土地、外貿、税收、匯率等方面的優惠政策和廉價資源在招商引資；通過更加自由的投資、交易政策成為冒險家的樂園；通過中國政府壟斷市場與國際市場的巨大價格差和信息不對稱來積累財富。那麼，在資本流動基本開放、信息幾乎透明、交易完全市場化的今天，深圳的改革試驗則更多地是需要展現出自身的實力和創新機制，來吸引資金、技術和人才的青睞。

為此，在中國政府最新發布的試點方案中，在重點領域和關鍵環節改革上，深圳被賦予了更多的自主權，並被要求「守正創新、解放思想」。按照試點方案要求，深圳將主要從四個方面被賦予更多自主權。

時值深圳特區成立40周年之際，習近平（左一）將於10月14日在深圳參加紀念活動並發表講話。圖為2018年10月24日，習近平在深圳改革改革開放展覽館參觀。（新華社）

其一是土地管理自主決策權。中央政府將支持在深圳市政府在土地管理制度上深化探索。中國國務院授權將永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項委託深圳市政府批准。在符合國土空間規劃要求的前提下，中央政府主持深圳市政府推進二三產業混合用地，支持盤活利用存量工業用地，探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地問題；探索利用存量建設用地進行開發建設的市場化機制，完善閒置土地使用權收回機制；深化「深圳、汕頭特別合作區」等區域農村土地制度改革；支持依託公共資源交易平台建設自然資源資產交易市場，完善一二級市場聯動的土地市場服務監管體系；試點實行土地二級市場預吿登記轉讓制度。

深圳將在市場分配的原則下，探索出與目前中國大部分地區政府壟斷一次性出售土地使用權，截然不同的新模式。困擾中國經濟發展的土地財政、房地產投機炒作、房價高企、農地入市、缺乏房地產長期經營機制、土地和自然資源的證券化交易等等問題將通過深圳的試驗得到答案。深圳的土地市場改革，絕不是簡單的市場化改革，而是建立在房住不炒基礎上的，以長期經營、自由流動、服務民眾和產業為目標的新的嘗試。

其二，和土地制度改革一樣，在人才、用工和戶籍制度的改革上，同樣不是簡單的市場化改革，以及與國際資本市場制度的對接。深圳被賦予更多的人才激勵、引進和用工制度自主權。中央政府將支持深圳市完善適應超大城市特點的勞動力流動制度；深化戶籍制度改革，調整完善積分落戶政策。同時，深圳還被要求健全要素市場評價機制，率先探索完善生產要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制，增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬；實施高層次科技人才定向培養機制；建立具有國際競爭力的人才制度。

如今的深圳正在釋放出巨大的經濟魅力。吸引着國際投資者和科技人才紛紛湧入。圖為2018年10月，深圳市為慶祝改革開放四十週年在市民中心廣場舉行燈光秀。（視覺中國）

深圳將在保障勞動者基本權益，提高社會公共保障的基礎上，探索市場化的人才和貢獻評價體系。在完善按生產要素和資本分配的市場化機制基礎上，中國將為落實「多勞多得」的社會主義分配原則尋找切實可行的執行方案，形成傾向一線勞動者、傾向科技創新、具有國際競爭力的人才制度。

其三，深圳將擴大金融業、航運業等行業的對外開放。中央政府將支持深圳市政府在資本市場建設上先行先試；推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）；建立新三板掛牌公司轉板上市機制；優化私募基金市場準入環境；探索優化創業投資企業市場準入和發展環境。

同時，中央政府將支持符合條件的深圳企業赴境外上市融資；支持深圳市政府開展本外幣合一跨境資金池業務試點；放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、醫療、教育、文化等領域市場準入，進一步放寬前沿技術領域的外商投資准入限制。在探索擴大辦學自主權、支持在深圳開展國際前沿藥品臨床應用、探索完善醫療服務跨境銜接、加快培育數據要素市場等等方面，深圳將探索集金融服務、科技創新、文化創意、環境保護為一體的新型城市經濟發展模式。

最後，為了保障上述主要「試驗」的實施，中央政府賦予了深圳市政府在幹部和機構管理、統籌使用各類編制資源等方面更大自主權，要求大膽提拔使用敢於改革、善於改革的幹部。並且，中央政府還希望通過深圳的改革試點，健全其在改革上的正向激勵機制和容錯糾錯機制。

整體看來，中共關於中國特色社會主義的理念已經越發成熟和具體。相比於40年前的深圳特區初建之時，盲目引入資本體系、國際資本的狼奔豕突和泥沙俱下，新一輪的深圳改革將通過更多帶有實驗性質的制度創新，超越資本原始積累階段。深圳將用更高的效率、更文明的方式實現市場的分配、促進科技的創造和經濟的發展，併為之後的中國經濟的下一步變革提供經驗。