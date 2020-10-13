手握武統按鈕　國民黨成為《反分裂法》「執劍人」？

大陸作家劉慈欣在著名科幻小說《三體》所描寫的「宇宙社會」之中，各個文明均奉行着「黑暗森林法則」，宇宙就像是一座黑暗森林，每個文明都是帶槍的獵人，如果發現了別的生命，能做的只有「開槍消滅」一途。簡而言之，在這片森林之中，他者就是威脅，因此，每當某個文明曝光，便必然會遭受到來自其他文明的打擊。

而「執劍人」的概念，則延續着「黑暗森林法則」而生，「劍」象徵着一道開關，可令地球文明與另一科學較進步的「三體」外星文明同時於宇宙中曝光，以期遭遇來自第三方文明的毀滅性打擊，藉着「玉石俱焚」來遏制「三體」外星文明對地球的侵略，維持住雙方的戰略平衡，而「執劍人」正是代表着地球文明掌握住「威懾」開關的角色。

近來國民黨不僅提案訴求「台美復交」、「呼籲美軍協防颱灣」等。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

借用科幻小說的譬喻，國民黨近來一連串大動作，在台灣立法院獲得無異議通過的兩項「追求美台復交」、「呼籲美軍協防颱灣」提案，乃至於公然拋出「黨名去中」，把國名黨頭上的「中國」兩字去掉等，都讓外界感覺，國民黨是否要放棄「一中認同」的基本立場，往當前選票最多的抗中路線轉進的意味，或許國民黨意在成為藍綠之間的「執劍人」。

可能不少人認為，國民黨以上種種作為都只是打假球、打擦邊球，以求撕掉「親中賣台」的負面選舉標籤，可是台灣雖然沒有「黑暗森林法則」制約，事實上卻存在着北京的《反分裂國家法》，不惜以武力解決兩岸問題的壓力，因此在檢視國民黨的路線飄移時，便不可不慎。

《反分裂國家法》對於是否逼不得已要採用「非和平」手段面對台灣問題，有着三大底線，包括「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。

經過蔡英文四年任期的橫衝直撞後，加深了兩岸從政治到民心之間的分裂，民進黨政府在北京心中已牢牢被貼上「台獨」的標籤，但「武統台灣」先前有很長一段時間都不是兩岸議題的「主旋律」，此中原因莫過於「認同一中」的國民黨就算在野，不僅仍是台灣第二大黨，也不是毫無勝選可能。

國民黨10日上午在中央黨部前廣場舉行「慶祝中華民國109年國慶日升旗典禮」。（中央社）

就算民進黨在2020年台灣總統大選中大勝，但台灣是選舉社會，民心波動屬常態，只要「認同一中」的國民黨仍然是主流選項之一，兩岸的一中框架便不會在台灣完全抹去，使得「明日再處理台灣問題，代價有可能比現在更低」，也不至於觸及《反分裂國家法》啟動非和平手段的三大底線。民進黨這幾年能憑着「抗中」如此得志，也得感謝國民黨的存在。

然而必須警惕的是，倘若國民黨近來諸多舉動，是走在「否定一中」、轉向「一中一台」的過程，那麼待下次大選到來，將出現主宰台灣選舉的兩大黨同時「綠化」、「獨化」，不再有「認同一中」的選項，不論誰當選均象徵「分裂」，屆時勢必將逼得北京方面表態，此時該如何對《反分裂國家法》進行解釋？

況且這幾年下來，國共之間的互信不若以往也是不爭的事實，包括國共論壇停開，江啟臣經補選成為國民黨主席後，也未接獲來自北京的賀電，更不用說，國民黨在台灣立法院的兩項「靠美」提案獲得無異議通過後，來自北京方面的聲音便只有，警吿，而非對國民黨選舉壓力的體貼與諒解。此時若還將國民黨的「蔡英文化」、「親美遠中」、「綠化」當成為求勝選而逼不得已的「騙票招數」，以為北京方面能給國民黨幾分面子，實在太過矯情。

眼下看來，國民黨是否「綠化」、「獨化」，某種程度也成為了一道「武統開關」，影響北京是否需要更急迫、更嚴肅看待台灣問題。這同時也讓國民黨成為自己與民進黨之間的「執劍人」，若民進黨對國民黨不願遷就，玉石俱焚只怕是在所難免。

只不過，國民黨的如意算盤能否打得順？仍有兩大前提，第一，北京對不惜武統到底有幾分決心？第二，國民黨是否真有勇氣按下犧牲自我的開關？總的來說，前者沒有質疑的必要，但後者並不被多數人看好。