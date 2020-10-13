遠洋漁業衝突「在地化」　中非關係以小見大

中國遠洋捕魚船隊規模龐大，出沒於全球各大海域，不時被指挾著政府補貼侵害他國漁業資源，引發外交衝突和人命死傷。近年北京就此加強規管，而且削減補貼並鼓勵轉營，遠洋捕魚問題轉而出現「在地化」的現象：由過往有「侵入」他國海域能之嫌，轉為直接進駐目的地捕撈，但箇中矛盾郤未見減少。 10月10日，法國《世界報》（非洲版）（Le Monde Afrique）即就此發表長篇報道，自言獨家諮詢綠色和平（Greenpeace）的研究報告，指西非國家塞內加爾的60萬漁業從業員生計岌岌可危，進而影響國家出口與外匯收入，而報道標題即表明誰要負上最大責任：「綠色和平指控中國船隻在塞內加爾一帶非法捕魚」。

中國遠洋捕魚船隊規模龐大，出沒於全球各大海域。2017年8月13日，一艘中國籍漁船「福遠漁冷999」在厄瓜多爾的加拉巴戈斯海洋保護區內被截停，船上被發現有300噸魚獲，包括6600條鯊魚。（路透社）

中國漁船3日內由南極抵墨西哥？

打著中國國旗、擅闖塞國的經濟專屬區捕魚作業，這當然是徹頭徹尾的非法行徑。據報告所示，先不說塞國是否有足夠的漁政力量拉人封艇，涉事漁船居然疑似在自動識別系統（AIS）做手腳，如於2019年12月匪夷所思地橫越南極，繼而在定位訊號消失三天後現身於墨西哥附近，現實航行上根本絕無可能。

非法捕漁要遮遮掩掩不難理解，但有相當一部份的中國漁船可說是行走於灰色地帶，難以斷言其營運手法是否必然不合法。

《世界報》（非洲版）所訪問的塞國環保社運人士就指出：「自2012年起，政府凍結捕撈牌照以應對漁業資源稀缺。可是，普遍屬於中國的工業船隻繼續獲得牌照，而我們看著它們從塞內加爾水域積累數以噸計的魚類。」受制於群情洶湧，塞國政府方才於今年6月承諾，拒絕52隻外國船隻的牌照申請。

中國遠洋捕魚船隊規模龐大，出沒於全球各大海域，不時被指挾著政府補貼侵害他國漁業資源，引發外交衝突和人命死傷。（資料圖片）

開空殼公司助漁船「塞內加爾化」

半島電視台就於報道補充，塞國對華欠債超過10億美元，目前北京正因應新冠疫情影響，暫緩非洲各國還債。

北京以至前線外交官都是時候思考一下，是否可以「主動出擊」，從制定國際規則和紛爭調解的方向入手，既履行宣傳多時的大國責任，也是保障本國在海外的長遠利益。（資料圖片）

跨地域漁業資源矛盾須國際協調

由此可見，北京於此面對多重問題，首先是遠洋捕魚「在地化」，中國業界進駐捕撈地，引發與當地同行更多更大的矛盾，其次是正如毛塞兩國協議所示，地區資源分配爭是跨地域的，捲進其間的中國官民不得不面對地緣局勢變化，更宏觀的當然是「如何平衡環境保護、國家利益與可持續發展」這個普世議題，擁有全球利益網和影響力的中國自然無法迴避。

單是西非一國所涉的特定領域爭議，都可以是盤根錯節千絲萬縷，除了由中國業界、壓力團體、當地政府等互動協商外，也許北京以至前線外交官都是時候思考一下，是否可以「主動出擊」，從制定國際規則和紛爭調解的方向入手，既履行宣傳多時的大國責任，也是保障本國在海外的長遠利益。