台軍雷達站驚現美籍人員惹猜測　空軍司令部指美國原廠技術人員

台灣總統蔡英文周二（13日）視導台灣空軍位於新竹縣五峰鄉樂山雷達站基地空軍偵蒐預警中心防空連，未料相關影像引起一度外界猜測。 從總統府公布的片段所見，一名疑似美方人員出現在蔡英文等人後方，被認為是佐證雷達站自2013年正式服役之後，一直由美國主導管制的傳聞。 台灣空軍司令部隨後在當天深夜發聲明澄清，強調上述美方人員只是設備維修技術人員。

在總統府公布的片段可見，蔡英文等人身後有一名疑似美方人員，他身上沒有識別證件，被認為是美國派駐基地的技術顧問。（影片截圖）

對於疑似美方人員的問題，空軍司令部在聲明中解釋，由於台灣是循軍售向美國採購高科技裝備，該名美籍人士是依台灣需求，美國原廠依約派遣之專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善。

台灣軍聞社發布的圖片中，美籍人員已不見蹤影。（軍聞社）

值得一提是，樂山雷達站剛剛投入使用時，時任國防部長嚴明，就曾經在立法院備詢時稱表明雷達站情資屬於美國，台灣不能享用。嚴明的說法引起譁然，及至2016年9月，時任國防部長馮世寬始作出更正，強調該長程預警雷達屬於台灣所有，如果美國想要「分享」，必須透過外交管道，以付費或其他方式交換情資。

（綜合報道）