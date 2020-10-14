【觀察】深圳已超越特區定位　習近平講話意在「一國兩制」

在中美關係緊張與新冠肺炎（CONVID-19）疫情挫傷全球經濟的當下，國家主席習近平再次來到中國「改革開放」的前沿陣地——深圳，參加特區成立40周年官方慶祝活動並發表講話。

習近平講話。（01直播截圖）

習近平於10月14日在深圳特區成立40周年官方慶典上的講話，除了釋放中國將繼續改革開放，中央政府將給予深圳更多改革政策傾斜和試驗空間，並給予深圳更新的定位——「深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制」』事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。」

值得關注的是，習此番講話不僅賦予深圳中國特色社會主義先行示範區的定位，推進粵港澳大灣區建設，更罕見提出深圳事關「豐富『一國兩制」』事業發展新實踐」。「全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。」

40年前，深圳特區成立初期，很多方面學習模仿香港發展，但是今天深圳的發展已然成為帶動香港發展的引擎。1978年尚是中國大陸一個貧困小漁村的深圳，經濟體量壓根無法和香港相提並論，卻在40年後的1978年超越了香港。數據顯示，2018年深圳GDP總量為24,221.98億元人民幣，比香港同期高出221億元左右。

2020年8月26日晚，深圳灣畔人才公園上空826架無人機組成「慶祝深圳經濟特區建立40周年」字樣，以此慶祝深圳經濟特區建立40周年（視覺中國）

如果說前40年「經濟特區」的定位僅是為了讓深圳發展為鄧小平時代「富起來」的目標，那麼2019年8月給予的「中國特色社會主義先行示範區」定位，10月11日深圳5年發展規劃中的「推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能，努力創建社會主義現代化強國的城市範例」的表述，以及10月14日習近平講話中提及的「充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力」，不僅給予深圳諸多經濟發展期望，也賦予其更多政治期待。

圍繞這種期待，習近平講話對深圳發展提出6點要求。其內容涵蓋第一，堅定不移貫徹新發展理念。第二，與時俱進全面深化改革。第三，鋭意開拓全面擴大開放。第四，創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化。第五，真抓實幹踐行以人民為中心的發展思想。第六，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。

在第六點「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設」中，習近平稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」「推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。」顯然，以前海、河套、橫琴三個區為試點，推進深港同城化發展已經展開。

2020年10月13日，深圳特區成立40周年官方慶典活動的前一天，習近平在汕頭考察調研。（新華社）

對於此番的深圳改革開放再出發，習近平稱「當前，改革又到了一個新的歷史關頭，很多都是前所未有的新問題，推進改革的複雜程度、敏感程度、艱巨程度不亞於40年前，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持摸着石頭過河和加強頂層設計相結合。」

在深圳特區成立40周年官方活動的前兩天（10月12日），應邀出席此次活動的香港特首林鄭月娥約見立法會主席，宣布押後《施政報吿》，引發輿論關注。林鄭表示，10月下旬將前往北京，參與部委協調會議，商討一系列中央支持香港發展政策，爭取11月底發表新一份《施政報吿》。

可以推測，無論是此番深圳的改革開放再出發，還是即將於10月召開的中共十九屆五中全會，都涉及香港發展，後續中共高層的政策釋放值得想象和期待。