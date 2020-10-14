中加建交日籲抵制「脅迫外交」　杜魯多決意對華「攤牌」？

加拿大與中國於1970年10月13日建交，該總理杜魯多（Justin Trudeau）於當地時間周二（13日）趁兩國正好建交50周年之際，表示「脅迫外交」（coercive diplomacy）對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反的。 有謂在適當的場合做適當的事，就兩國建交的半百紀念而言，大體都會講述回顧過去情誼、展望未來發展的說話，可以視之為沉悶得客套，但所謂沉悶與客套正正代表兩國關係平穩行進當中，毋須弦外之音或預告變故，更不需要藉此習慣上的喜慶場合來刻意示好或表達不滿。

「2020年的中國已不是2016年的中國」

由是觀之，杜魯多決定在理應相敬如賓的日子，以一國政府首腦的身份抨擊中國，內容不只涉及直接與兩國相關的糾紛，兼且還要觸及中方眼中的內政「紅線」議題，不得不說渥太華似乎已有心理準備，與北京的關係會長期緊張，並且為此付出代價。

加拿大總理杜魯多。（資料圖片）

兩國協商實際上沒進展，對外可以說尚在緊密磋商中，誠實些也可以簡單直接講沒進展，但刻意點明原因之餘，這原因還要牽涉到整體互信的地步，實在是說話語氣甚重並且沒留下甚麼餘地。

孟晚舟案引發骨牌效應？

於放風表態背後，驟眼看中加關係好像只有孟晚舟案單一事件作祟，但實情卻似乎複雜得多；首先是案件本身牽連出司法戰，中方被指以間諜罪為由，拘捕留兩名在華加拿大人至今，兩國就此相持不下；其次是渥太華不落言荃地引導和暗示，致使加拿大電訊商均棄用華為，靜靜地封殺；其三，就香港推行國安法一事，加拿大中止對港引渡條例以示反對。

點擊圖輯了解孟晚舟被捕風波

另一方面，確實中方「限加令」仍然生效，但現時已收窄至封殺芥花籽產品，而中方外交官雖重申加方必須釋放孟晚舟，但對渥太華的定性已止於為「被利用的幫兇」，留下一絲一時失策不知者不罪的空間。

加拿大作為主權國家，可以對中方主導局面的姿態有自己的看法，不過從杜魯多講話可知，加方連凍結爭議的意願似乎也欠奉，由抨擊北京的對港對疆政策，帶出渥太華的對華方針：一是加拿大希望保持對華貿易往來，但不會對中國的人權問題視而不見，二是致力與盟國合作，從而確保中國的「脅迫外交」不會得逞而成為典範。

不分割處理也不凍結爭議範圍

這些說話是否熟口熟面呢？沒錯，美國也是同一類口徑，更常出於國務卿蓬佩奧之口。

同樣道理，要處理分歧有許多方法，加方的選擇是不去將單一事件分割處理，亦不尋求凍結爭議範圍，更藉著該單一事件借題發揮，上升至評斷兩國關係定位的層次。聽其言觀其行，加國高層已經有言在先，至於要怎樣就中國人權問題表達意見，又怎樣加強聯盟合作以反制北京，而表態是否就流於表態，就有待時間驗證了。