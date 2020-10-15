【深圳特區40年】從習近平深圳講話解碼「三大關係」

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會10月14日在廣東省深圳市舉行，中共中央總書記習近平出席大會並發表講話。在講話中，習近平指出：「深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。」 習近平將之稱為「新時代黨中央賦予深圳的歷史使命」。而這一歷史使命背後，藴含着「三對關係」。

2020年10月14日，習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表講話。（中國央視截圖）

第一，是深圳和全國的關係。作為改革開放窗口的經濟特區，深圳過去40年出色地完成了自己的歷史使命，也為中國的改革開放積累了經驗，習近平在講話中概括了10條經驗。

現今，北京賦予深圳中國特色社會主義先行示範區的全新定位，背後同樣全國這個大局。如果說當年的經濟特區背後是中國改革開放的大局。那麼，今天的先行示範區，背後則是中國第五個現代化的大局。2013年，中共總書記習近平還提出「推進國家治理體系和治理能力現代化」，是之為「第五個現代化」。

2017年10月18日，習近平在中共十九大上宣吿：中國特色社會主義進入新時代。中國社會的階段性發展目標，也從全面建成小康社會，開始轉向在2035年基本實現社會主義現代化，到2049年建成社會主義現代化強國。這是深圳由改革開放試驗田轉變為中國特色社會主義先行示範區的時代背景。

何謂治理體系現代化，何謂治理能力現代化，何謂社會主義現代化，需要一個先行先試的樣本。深圳又一次被賦予了先行先試使命——為中國特色社會主義的現代化探索一條可供複製的示範之路。深圳先行示範區的綜合改革試驗，也是未來中國的改革方向和縮影。

於經濟層面，習近平在講話中稱，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，正在形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。深圳所要做的，就是在這樣的「新發展格局」中，趟出一條新路。

其次，是中國和世界的關係。習近平在講話中特別提到：當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，國際貿易和投資大幅萎縮，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生深刻調整，世界進入動盪變革期。

那麼，在這個動盪變革期，中國怎麼辦？事實上習近平便稱，這是北京又一次吿訴世界，面對「逆全球化」的風潮，中國「逆」風而行，繼續堅持將開放之門越開越大，繼續與世界緊密合作。

具體到深圳，中南海賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權，包括放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域市場準入，進一步放寬前沿技術領域的外商投資准入限制，支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司等，這背後傳遞的是擴大開放強烈信號。

另一方面，作為中國特色社會主義先行示範區，創建「社會主義現代化強國的城市範例」是深圳的重要使命之一。「社會主義現代化強國的城市」對標的自然是「資本主義現代化強國的城市」，比如與深圳一河之隔的香港。過去一百多年，香港能在資本主義體系下成長為一個「全球標杆城市」，是自由資本主義成功的集中體現。現在一河之隔實行「中國特色社會主義」的深圳，又要建成另一個不同政治屬性的「全球標杆城市」，其意義已經不言而喻。

三，是香港與內地的關係。在講話中，習近平說，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的「重要引擎」。而在之前的公布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》的提法則是：推動更高水平深港合作，增強深圳在粵港澳大灣區建設中的「核心引擎」功能。

2017年07月28日，深圳福田保税區。 福田口岸，金色深圳河。（視覺中國）

無論是「重要引擎」，還是「核心引擎」，都意味着深圳將在粵港澳大灣區中，扮演重要和關鍵的角色。如果將粵港澳大灣區比作是一輛汽車，那麼深圳將是為這輛車提供動力的發動機，其作用就是推動大灣區的協同向前發展。

作為中國的特別行政區，香港自然也在中南海的通盤考慮之中。如何讓兩座城市，甚至更大的區域優勢互補，實現共同發展，也在中央決策層的謀劃之列。在深圳特區成立40周年官方活動的前兩天即10月12日，香港特首林鄭月娥12日約見立法會主席，宣布押後《施政報吿》。林鄭表示，10月下旬將前往北京，參與部委協調會議，商討一系列中央支持香港發展政策，爭取11月底發表新一份《施政報吿》。

在深圳的講話中，習近平對深圳如何抓住粵港澳大灣區建設的歷史機遇提出了5點要求，包括推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，提升市場一體化水平；加強與港澳創新資源協同配合；吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活等。香港如何在粵港澳大灣區中找到自己的位置，以其獨特的優勢助力大灣區發展，優勢互補的同時，實現自我的同步發展，對於香港的未來至關重要。因為，香港想要繼續保持繁榮，不可能脱離內地「遺世獨立」。