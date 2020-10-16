鄧小平親自定調：經濟特區究竟姓「社」或姓「資」

習近平於2020年10月14日深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上發表重要講話，再度推崇改革開放的成效，並揭櫫經濟特區在新時代下得如何促進「中國特色社會主義」。但今人恐怕很難想象，昔日無論是中共自身抑或海外人士，都有不少質疑改革開放與建立經濟特區的聲浪，畢竟這涉及意識形態與立國根基的重大方針。而作為試驗排頭兵的深圳特區，自然引來最多聚焦和批判。

習近平（右三）出席深圳經濟特區成立四十週年慶祝大會，並發表重要講話。（新華社）

由於1978年底中共第十一屆三中全會才剛打破「兩個凡是」的思想束縛，對於經濟建設的心理準備仍不夠充裕，因此當1979年4月時任廣東省委第一書記的習仲勛（1913─2002年）提出可試辦出口特區的構想時，有不少保守人士頗為擔憂。畢竟1978年10月廣東省革命委員會編制的《關於寶安、珠海兩縣外貿基地和市政建設規劃設想》，雖提到要加快外貿基地建設，但主旨仍在加速農業生產，可沒要一口氣跨那麼大步伐。

但作為國務院副總理的鄧小平表態肯定地說：「辦一個特區，過去陝甘寧就是特區嘛！中央沒有錢，你們自己去搞，殺出一條血路來」，由此出台了《關於大力發展對外貿易增加外匯收入的若干問題的規定的通知》，明令「試辦出口特區」，並於1979年7月正式批准於深圳、珠海、汕頭、廈門設置出口特區，接著中共中央又於1980年5月將出口特區改稱為「經濟特區」。鄧小平對此曾解釋過「開始的時候廣東提出搞特區，我同意了他們的意見，我說名字叫經濟特區，搞政治特區就不好了」。顯然，這是出於防止政治體制跟著被改造的顧慮，亦有助於安撫保守派。

不過當深圳特區建成後，批判的聲音仍不絕於耳，何況中共黨內依舊存在大批認定「有計劃的商品經濟」是資本主義復辟的人士，又看見改革開放後沿海地區隨之出現的一系列走私、貪污、投機倒把等腐敗趨勢，故對經濟特區的存在乃至整個改革開放都存有強烈的否定。為此，中共中央先於1981年7月批轉閩粵兩省和經濟特區的工作會議紀要，澄清稱特區絕非「租界」或「殖民地」，但仍難以消除保守派的疑慮。曾擔任深圳市委秘書長與發言人的鄒爾康，便回憶稱彼時還受到「深圳除了九龍海關門口仍掛著五星紅旗，一切都已經資本主義化」的抨擊。

但走私腐敗的風氣惡化得令人無法忽視，中共不得不多次嚴打走私和懲處涉案幹部，中紀委第一書記陳雲（1905─1995年）還嚴厲地批示道「對嚴重的經濟犯罪分子，我主張嚴辦幾個，判刑幾個，以至殺幾個罪大惡極的。雷厲風行，抓住不放，並且登報，否則黨風無法整頓」。1982年2月，中共中央書記處特意召開廣東福建兩省座談會，一面痛陳「廣東這樣發展下去，不出三個月就得垮台」，一面將矛頭對準看似最不「社會主義」的經濟特區。

身為理論大老的中共中央書記處書記胡喬木（1912─1992年）在會議上宣稱「書記處研究室編的《舊中國租界的由來》這個材料，值得一看，也可以發下去。那些外國租界，本來並不是條約明文規定的，而是糊里糊塗地上了外國人的當，愈陷愈深，最後成了『國中之國』。這對我們，特別是對現在搞特區的地方，很有教育意義」。陳雲亦隨之附和，並在《舊中國租界的由來》上批載道「此件發全國各省市。對於辦經濟特區，要警惕這類問題」。3月，中共中央批轉該次會議的紀要與《舊中國租界的由來》。一時之間，經濟特區的存在更受訾議。

儘管1982年末廣東遞交的《關於試辦經濟特區的初步總結》，讓陳雲難得地表態肯定稱「特區要辦，必須不斷總結經驗，力求使特區辦好」，但中共中央批轉的文件《當前試辦經濟特區工作中若干問題的紀要》內形容特區「是我國人民民主政權管轄下的一個行政區域，在政治、思想、文化上堅持社會主義方向，在經濟上堅持以社會主義經濟為領導，允許多種經濟成分存在」，仍舊給經濟特區究竟姓「社」還是「資」留下爭辯空間，連胡喬木於1982年12月前往深圳考察時，都沒法擺脱這樣的疑慮。

根據深圳蛇口工業區與廣東省委書記吳南生（1912─2018年）的談話紀錄，胡喬木對深圳市委書記、市長梁湘（1919─1998年）稱「特區恐怕不能是社會主義的，不然的話，全國都可以辦特區了，與社會主義應該有區別」，並形容這應該是「社會主義領導下的國家資本主義」。這令梁湘擔憂得詢問應否公開發表，而胡喬木則答覆稱有需要時再講。不過爭論的火焰無法就此止住，時任國務委員的谷牧（1914─2009年）因而在1983年多次宣示「我們的特區已成為中外都很注意的特區。我們一定要從理論上把這個問題搞清楚，用馬克思主義基本理論總結我們的經驗，這樣才能把特區辦好。這個問題要提到議事日程上來」，同時鼓勵中外官員應多實地造訪深圳，以免給自己設下框框，頗有鄧小平「實事求是」的精神。

而當鄧小平於1984年初巡視深圳、珠海、廈門等特區、並親自題詞寫下「深圳的發展和經驗證明，我們建立經濟特區的政策是正確的」後，總算暫時壓住了質疑改革開放與經濟特區政策的聲浪，畢竟特區的繁榮證明改革開放的成效。接著鄧小平又定調稱經濟特區「還是實行社會主義制度」，1985年，鄧小平又向到訪的阿爾及利亞民族解放陣線（FLN）代表團時，聲明「深圳經濟特區是一個試驗……它是社會主義的新事物。搞成功是我們的願望，不成功是一個經驗嘛」。儘管此說引起外資的驚恐，以為中共沒決心貫徹改革開放，保守派更伺機攻訐經濟特區其實不過是依賴內地「輸血」而成長，根本沒賺到外國市場的錢。但這都表明鄧小平將之視為社會主義的組成部分。且隨著鄧小平多次堅定地表態支持改革開放後，海內外對改革開放的信心才日愈鞏固。

而今，大多數中國人民已不再質疑利用資本工具解放生產力、藉以促進社會主義的建設目的，且鄧小平也強調過「在改革中堅持社會主義方向，這是一個很重要的問題」，1992年更再度明言「特區姓『社』不姓『資」。故值此深圳經濟特區成立卌周年的時刻，回顧鄧小平以降歷代領導人的執政初心，對中共必是極有價值的歷史追索。