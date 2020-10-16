從「總督制」到「08政改方案」：深圳五次夭折的政改

作為中國經濟改革的試驗田，深圳經濟特區率先實行改革開放，並取得了快速的經濟增長。公開資料顯示，與此同時，深圳也在不同時期提出過許多富有創新性的政治改革方案與構想，一度程度上擔當了中國政治改革的「實驗區」。然而，在當前中國中央與地方關係的架構下，地方政治改革的突破空間十分有限，經濟特區也不例外。因此，深圳這些方案與構想最終未能成功。

「總督制」：經濟特區的擴權

1983年，作為經濟特區的主要推手，國務委員谷牧大膽提出在深圳實行「總督制」的設想，以提高特區的經濟管理權限。具體思路是深圳市委書記、市長擔當中央政府駐深圳的「總督」。「按照中央的方針、政策辦事，對中央和廣東省委負責；有權決斷純屬特區內的行政、經濟事務。」然而，當時關於經濟特區還存在着「租界」之爭等各種批評和爭議。在這樣的背景下，深圳進行諸如「總督制」的政治改革顯然不合時宜，但關於特區「總督制」的討論卻並未停止。

「立法會」：政改先行一步

1986年，當中共領導人鄧小平提出所有的改革最終能不能成功，還是決定於政治體制改革後，趙紫陽表示，「政治體制改革深圳可以先行一步」。1988年，深圳市提出一份成立立法會的政改方案。立法委員由51人組成，其中官方委員17人，民間委員34人，全部通過選舉產生。這一方案被香港媒體曝光後，中央決策層內部形成不同意見。迫於壓力，深圳放棄了該方案。

「三委制」：政治結構的設想

「立法會」胎死腹中不久，深圳又提出一個「三委制」政改方案。根據方案，深圳市一級政治結構由行政委員會、立法委員會和政務諮詢委員會組成，分別行使市政府、人大和政協的職能。其中政務諮詢委員會已開始運作。然而，北京認為，深圳是經濟特區而不是政治特區，政治架構要按照憲法統一規定來辦。1990年，深圳市人大、政協相繼成立，1992年中央授予深圳立法權，「三委制」落空。

「行政三分制」：政府改革的提出

2001年12月，深圳被中共列為「深化行政管理體制改革」的試點。隨後深圳市草擬了一套包含了創新政府決策機制、組織結構和運作機制的改革方案上報。政府組織結構按照決策、執行、監督分離的原則分為三個職能模塊，以提高監督力度和執行效率。這一方案被冠名為「行政三分制」。方案被媒體報道後，形成「三權分立」的聯繫與想象，從而帶來阻力，只好多次修改，2004年5月公布實施的新方案，只提出對黨政部門和政府職能進行細微調整，改革力度大大降低。

「08政改方案」：政治改革示範市

2008年3月，廣東省提出深圳要率先探索完善中國特色社會主義的制度模式，建設中國特色社會主義示範市，推動深圳新一輪政改。深圳推出了被稱為「08政改草案」的「一攬子」政改方案。該方案提出了許多大膽的改革設想，如試行區級人大代表直接競選；加強人大監督，進行詢問、質詢、開展特定問題調查；重大決策要公開聽取民意。在黨內選舉中引進競爭機制，允許參選人開展競選活動；區長副區長差額選舉，候選人進行公開演講、答辯，為以後進行市長差額選舉積累經驗；開展區級人大代表直接競選等等。

這些文件出台之後，即刻在輿論場引起強烈反響，外界普遍把深圳「08政改草案」視為中國政治改革的「投石問路」。由於改革方案涉及有關部門的職權與相關法律條款的修改，最終無法實行。