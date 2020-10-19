【台灣軍隊】金門坦克翻覆悲劇敲響警鐘　台軍透露新型輕坦克計畫

在雙十節前夕的10月8日，正當台灣各界如火如荼舉行遊行預演的當下，小金門列嶼防守部隊所屬的M40A3輕坦克，不幸發生翻覆起火意外，造成一死一傷慘劇，令外界相當震驚。很多人不知道，這款朝鮮戰爭時代投產的M41型華克猛犬（Walker Bulldog）坦克，竟然還在台灣軍隊服役。

此種添加汽油的易燃坦克，幾乎在現代戰場沒有任何生存能力，台軍維持此種車隊，實因為國防預算排擠效應，而無法更換相應裝備。事發之後，蔡英文承諾，「現代化的坦克計畫已經開始推動」，外界原本以為此話是指台灣向美採購的M1A2T主戰坦克，殊不知事實上別有所指。

台灣陸軍的M41A3坦克10月8日發生翻覆爆炸起火事件。圖為列嶼M41A3部隊在今年夏季戰備月期間，於列嶼海岸進行坦克實彈射擊演習畫面，目前同型坦克已經停駛。（台灣國防部提供）

在M41A3坦克意外之後，台軍方低調地開始公布有關下一代輕型戰鬥車（輕型坦克）的計畫，此前多維新聞曾經報道過所謂的「黑熊坦克」計畫，台軍內部正在默默推動，也就是以現役的雲豹8輪甲車，裝上105公釐低膛壓戰車炮改良而成。

但是由於種種技術限制，包括雲豹甲車車高過高、底盤不穩，使用105公釐戰車炮射擊，易發生翻車危機，也對車上附加裝甲造成傷害。此外，台灣也缺乏自制低膛壓105公釐戰車炮的技術，使得「黑熊坦克」計畫，多年來只聞樓梯聲，少有進展。

終於，在近期由於台美之間的軍售關係急速上升，幾乎台灣要什麼都可以得到，故台灣軍備局準備重開「黑熊坦克」計畫，預計使用底盤較低的雲豹2代8輪甲車，搭配外購自美國的M68A2低膛壓戰車炮，組合而成台版黑熊輕坦克，一舉汰換年代久遠、數量龐大的M41A3/D型坦克。

事實上，有關搭載105公釐戰車炮的8輪甲車，究竟要外購抑或是台灣自產，曾經在台軍內引來不少討論與衝突。美方曾經積極推銷台軍採用美製的史崔克105公釐炮車（M1128 Mobile Gun System, MGS）的二手車，因為技術成熟、車齡不多，可以應急擔負台灣戰備，填補輕坦克的戰術漏洞。

美方曾經建議台軍採購美製的史崔克MGS105公釐炮車系統的二手車，由於泰國也陸續採購美製史崔克二手甲車，美方庫存穩固且性能經過實戰考驗，但此議在台軍內遭到反對。（U.S.Army）

但是，台灣軍備局以及國家中山科學研究院（簡稱：中科院）卻極力阻擋此議，力陳此裝備可以自力研發，不須進口美製品，但是由於時間拖延過久，中科院和軍備局無法在15年前就已經提出的「黑熊坦克」計畫，有任何技術性突破，故此次採取妥協態度，希望進口美製M68A2低膛壓戰車炮，取代台灣自己自制戰車炮的規劃。M68A2低膛壓炮，也是美軍史崔克MGS炮車的標準用炮。

由於國防部軍備局已經妥協，中科院也不再堅持100％自制、搶佔績效升官加爵的政策，故引入美製M68A2低膛壓炮系統，將能有效地解決「黑熊戰車」計畫的問題之一，也就是戰車炮的迅速獲得。且M68A2低膛壓炮有豐富的實戰經驗，美軍使用已久，在中東、東歐等地表現相當優異，性能穩定，也是目前全球輕坦克的首選炮種。

未來的問題在於系統整合，由於雲豹1代的車體過高，幾乎無法承受105公釐戰車炮的後座力，即使使用低膛壓炮加上減藥炮彈，依舊有翻覆危機，車體設計的不合理，將在雲豹2代上面解決。由於雲豹2代甲車幾乎是全新設計的低底盤車體，原本預計競標台灣陸軍的裝甲車用迫炮車系統，但是台陸軍已經放棄此採購計畫，雲豹2代車面臨斷炊危機，故此次再度尋求翻身之機，就是將此甲車平台運用在105公釐戰車炮的計畫上，其低矮的車身、較穩的底盤與較佳的獨立懸吊系統，理論上較適合擔負105公釐戰車炮的後座力，但還是須視乎後續的整合與測試結果。

未來台軍雲豹2代版的「黑熊坦克」再生計畫，是採用與美軍同步的自動填彈裝置，抑或是採用中科院研發的傳統炮塔觀瞄系統整合，目前都還未知。（陳宗逸／多維新聞）

未來的問題，還在於台灣軍備局，以及中科院，要如何運用美製M68A2戰車炮？由於美軍史崔克MGS炮車使用的是自動裝填系統，加強其輪型甲車的機動性快裝彈藥、快射速的特性，進行步兵火力快速支援。而台灣軍備局以及中科院，目前並無自動裝填系統的自制技術，是否如同雲豹30公釐鏈炮甲車的模式，僅採用美製炮身，整合台灣自研的炮塔以及觀瞄系統？抑或是整個進口美製的自動裝填系統？使得雲豹2代炮甲車，具備更有效的機動性和高火力搭配？由於此二種選擇各有利弊，目前尚未知台軍的思考與規劃。

M41A3翻覆爆炸起火事件，敲響了台軍老舊輕坦克的警鐘，台陸軍延宕數十年的輕坦克計畫，歷經多任政府，依舊得不到任何解決，任令老舊危險坦克服役，才會造成慘案。而台灣陸軍部隊，尚擁有將近1,000輛的老舊坦克以及超過1,000輛的履帶裝甲運兵車，要逐步汰換也是相當高難度的工程，主要還在於台軍需要積極的組織整編和重組，揚棄「大陸軍」思考的陸軍建軍計畫，採用類似日本陸上自衛隊或者英國皇家陸軍、海軍陸戰隊的特戰化編裝，不求人多、講究專業的軍隊能力，才有辦法整個將台灣陸軍的落後面貌轉型。

台軍海軍陸戰隊還在使用由台陸軍汰換下來的老舊坦克，不僅不適用其快速反應部隊的性質，未來保衛首都政軍經區的任務也遠遠不適合，拱衛台北市區的海軍陸戰隊，是未來台軍新式105公釐輪型炮車的最緊急需要用戶。（陳宗逸／多維新聞）

此外，雲豹2代甲車一旦成功整合美製M68A2低膛壓戰車炮系統，成為台版的MGS炮車，則台灣過度臃腫的裝甲兵坦克編制，將可以進一步達到縮編目的。未來全面汰換M41/M48系列的老舊坦克，以MGS輪型炮車取代，不僅機動力上升、火力強大且即時增援能力強，台灣陸軍正在推動聯兵營編制，此種先進概念的MGS輪型炮車，也容易陸空聯合作戰，尤其是缺乏快速機動火力支援的海軍陸戰隊，將是大大受益的單位。