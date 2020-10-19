中國三季度經濟成績單出爐　增速轉正背後的「喜」與「憂」

隨着企業和居民逐漸走出新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的陰霾，中國經濟復甦的勢頭愈發明顯。10月19日，中國國家統計局公布的數據顯示，中國2020年前三季度國內生產總值（GDP）錄得722,786億元人民幣，按可比價格計算，按年增長0.7%，其中三季度按年增長4.9%。在全球各主要經濟體中，中國是首個經濟增速轉正的國家。

南京一家汽車製造廠內的生產景象。（中新社）

2020年三季度，中國大部分主要宏觀經濟指標均實現由負轉正。從累計值來看，前三季度三大產業增加值全面回升，其中第一產業增加值按年增長2.3%，第二產業增加值按年增長0.9%，第三產業增加值按年增長0.4%。此外，固定資產投資按年增長0.8%，貨物進出口總額按年增長0.7%，全國居民人均實際可支配收入按年增長0.6%。

從當季值來看，有兩項重要宏觀經濟指標由負轉正，一是社會消費品零售總額當季按年增長0.9%，二季度是按年下降3.9%；二是貨物進出口總額當季按年增長7.5%，二季度為按年下降0.2%。從當月值來看，9月份規模以上工業增加值增長6.9%，連續6個月保持了正增長；服務業生產指數增長5.4%，連續5個月正增長；社會消費品零售總額增長3.3%，連續2個月正增長；貨物進出口總額增長10%，連續4個月正增長。

中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長劉愛華認為，從這些主要指標的變動趨勢看，中國的疫情防控和經濟復甦走在了全球前列，彰顯了中國經濟的強大韌性和旺盛的活力。

中國汽車消費恢復較快，9月汽車消費按年增長11.2%，略低於上月的11.8%，但連續第三個月保持在11%以上的增長水平。（新華社）

消費引擎啟動

經濟學上常把投資、消費、出口比喻為拉動GDP增長的「三駕馬車」（從支出角度看，GDP可以分解為消費、投資、淨出口這三種需求之和），其中消費是最重要的組成部分。2019年，最終消費支出對GDP增長的貢獻率為57.8%，成為拉動中國經濟的最大引擎。目前，中國經濟增速轉正背後最明顯的積極因素就是消費的恢復。

從數據上看，最終消費支出對GDP拉動的作用在一季度是下拉4.4個百分點，在二季度縮小到下拉2.3個百分點，到了三季度拉動作用由負轉正，在當季4.9%的GDP增長中貢獻了1.7個百分點。這表明，中國的最終消費支出已經從前面兩個季度下拉的態勢中恢復過來。9月社會消費品零售總額按年增長3.3%，高於8月的0.5%，也高於市場預期的2.3%，顯示出高速增長的勢頭。

消費支出恢復的背後是居民收入的增長。前三季度，中國全國居民人均可支配收入錄得23,781元，按年名義增長3.9%，扣除價格因素實際按年增長0.6%，年內首次轉正，上半年為按年下降1.3%。居民收入的提高是內需釋放的重要支撐，也是未來經濟增長的保證。

中國9月PPI繼續低於榮枯線，顯示工業需求疲軟。（新華社）

增長存在隱憂

雖然經濟增速已經轉正，但是其背後仍有隱憂。從「三駕馬車」的貢獻率來看，前三季度，最終消費支出向下拉動2.5個百分點，資本形成總額的拉動點數是3.1個百分點，貨物和服務淨出口的拉動點數是0.1個百分點，所以前三季度的GDP按年增長0.7%。也就是說，代表內需的消費仍然相對疲軟。

值得注意的是，前三季度城鎮居民人均可支配收入扣除價格因素實際按年下降0.3%，增速還沒有轉正。同時，2020年社會兜底保障力度尤其比較大，前三季度全國居民人均養老金和離退休金按年名義增長8.7%，人均社會救濟和補助收入增長12.9%，人均政策性生活補貼收入增長11.1%，都保持了比較快的增長，而且遠高於整體的居民收入增速。社會兜底保障並不代表居民收入的常規性增長，因此對經濟長期增長沒有貢獻，增加了消費復甦的「水分」。

此外，中國的消費支出雖然有所恢復，但是投資增速相對放緩。數據顯示，前三季度資本形成總額對GDP增速的正向拉動作用是3.1個百分點，而在三季度這一拉動作用僅為2.6個百分點。目前，前三季度製造業投資仍然處於負增長區間，且基建投資增速的反彈已經放緩。前三季度，中國基建投資累計按年增長0.2%，低於市場預期。

雲南省瑞麗市一家超市內，市民採購蔬菜。（中新社）

前三季度，貨物和服務淨出口對GDP的拉動作用是0.1個百分點，而在三季度當季則高達0.6個百分點。這表明，淨出口對三季度經濟增長的貢獻較大。然而，這一狀況或許難以在四季度繼續維持。

一方面，中國淨出口的大幅增長是內需不振的表現，這一現象或將在四季度改變。由於需求疲軟，前三季度中國貨物進口按年下降0.6%。隨着中國經濟的復甦，中國的進口額也將快速提升。9月，中國貨物出口按年增長8.7%，而進口按年大幅增長11.6%。淨出口增長的趨勢已經在逆轉。

另一方面，全球疫情再次大範圍爆發，疫情必然導致各國經濟復甦放緩，進而在四季度削弱中國的淨出口。隨着氣温下降，北半球新一輪疫情已經到來。目前，美國每日新增確診人數再次出現上升趨勢，而歐洲疫情更加嚴峻，法國、英國等多個國家的單日確診人數均創下最高記錄。