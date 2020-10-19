賈樟柯宣布退出親手創立的平遙影展：下屆起由政府主辦

大陸第6代導演的旗幟人物賈樟柯，於2020年10月18日晚上的第4屆平遙影展倒數兩天的晚上召開臨時記者會，並在記者會上表示他和他的團隊將從明（2021）年起退出「平遙國際電影展」，將這個自己親手創立的影展交接給政府。 這個消息引起中國大陸電影圈的關注，一些影評人士還擔心，平遙影展的特色將會消失。

內地導演賈樟柯。（澎湃新聞）

賈樟柯出身山西，於2017年在山西古城平遙創立平遙國際電影展，於每年的10月舉辦，今（2020）年來到第4屆，賈樟柯卻在臨時記者會上宣布退出影展，並希望能有好的團隊來接手。賈樟柯表示：「我們沒有花政府一分錢，全部是社會的資本，我們已經把這個品牌打造好了。」並表示今年可能是自己和自己的團隊做的最後一屆平遙國際電影展，但是在精神上還是會一直支持這個影展。

消息非常突然，因為頒獎典禮已經於17日結束，18日當天下午時賈樟柯的妻子、演員趙濤還曾經接受媒體採訪，並提到對明年影展的展望。賈樟柯強調影展「沒有花政府一分錢」、「讓它獲得獨立的生命力這是非常急需」，並表示選擇在影展最強壯的時候宣布退出，原因引起電影圈猜測。

根據中國大陸自媒體「娛理」的評論指出，本屆平遙影展有些奇妙的迹象，例如有4部電影不公開片名，這4部電影（《不止不休》、《媽媽和七天的時間》、《裂流》、《漢南夏日》）最後都拿了獎卻不公開觀眾購票放映；很多活動臨時取消，排片很多時候是前一日深夜才決定。

賈樟柯新作紀錄片《一直游到海水變藍》入選第70屆柏林國際電影節特別展映單元。（中央社）

據悉，目前平遙國際電影展官方公眾號上面的獲獎名單推送已經被刪除；在官方微博上的「藏龍」單元最佳獲獎影片《媽媽和七天時間》的推送也已經消失，官方也沒有給出解釋。

除了中國大陸電影圈外，賈樟柯也在台灣電影圈內享有高名氣，有台灣影評人擔心，影展被官方接手後難以保有生命力，並認為賈樟柯的選擇背後存在無法說出口的壓力；更有影評感歎，中國大陸已經沒有任何影展有能力發出不受官方認可的聲音了。