法國數碼稅劍指Google、Amazon　「分配正義」成中歐合作契機？

駐法大使盧沙野素來以「惹火」著稱，以至被譏諷為「外交戰狼」，更一度因新冠疫情言論而遭法國外長召見詰難，鬧上法媒網站頭版。最近他又在Twitter為對疆政策辯護，這一次就主要將官媒材料和官方用語翻譯做法文，除了和法國的歐洲議員有些許交鋒外，都沒鬧出甚麼大新聞。 中國外交官為中國政策辯護，職責所在不足為奇，但在重複又重複地反駁再反駁之外，他們又能否多關注些所駐國的內外動態，為對中國至關重要的外交戰場，尋找主動出擊的機會呢？

美國拿法國打關稅戰「祭旗」

事緣法國《世界報》（Le Monde）最近刊登社評，題為《GAFA稅：法國不應單打獨鬥》，講述法方和歐盟擬議訂立所謂「數碼稅」，專門針對跨國大科技的「逃稅」行為，計劃或按其所在地營業額徵稅，或就其全球營業收利潤設下最低應繳稅率，總之就是要廢掉各大「逃稅天堂」的武功。

「GAFA」 稅的名字來自美國4大跨國科網巨企：Google、Amazon、Facebook和Apple。（資料圖片）

一旦歐盟開徵數碼稅，利益最受損的當然是Google、Amazon、Facebook和Apple這些美國巨企，所以傳媒就取4間公司的英文字頭，又稱數碼稅為「GAFA稅」。對於這項實際上追著美企來打的稅務方案，華府可以預期地怒不可遏，針對一馬當先在2019年開徵數碼稅的法國，當時威脅要施展關稅報復，打擊範圍更可能包括整個歐盟。

講到最新進展，美歐談判於6月破裂，華府隨即拿法國祭旗，於7月10日宣布將對13億美元的法國進口商品加徵25%關稅，涉及化妝品和手袋。可是美國貿易代表辦公室指，新關稅的實施時間會推遲最多180天，以讓雙方有更多時間解決相關議題，包括透過經濟合作與發展組織（OECD）就此商討。

各國疫後財政緊絀有「援法」誘因

這跟中國有甚麼關係呢？最明顯是在法國的數碼稅名單上，少不了有中國科網巨企如阿里巴巴，所涉數額與GAFA是差天共地，但北京仍是有對法協商的正當性與必要性，而通往正式磋商更不只有雙邊交涉這一條路。

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美方說要透過OECD化解紛爭，但據《世界報》社論的講法，這個總部設在巴黎的經合組織原本已制定好數碼稅框架，內容涉及137個國家，並準備於10月14日呈交予G20的各國財長，但就因美國的拖延搞局而無從行進。

結合該報分析，法國政府大致可打如下算盤：數碼稅所涉利益達到800億歐元之巨，有鑑於全球各國政府因新冠疫情而財政緊絀，沒餘裕去放棄「正當財政收入」，而法國冒上槍打出頭鳥的風險，至少迫到美國坐到談判桌，勉強接受多邊協商，正可乘著「得道多助」之勢以小搏大。

歐盟「以美制華」也可「以華制美」

講大道理一面，GAFA的「稅務最優化」行徑一早為人揭發和狠批，包括美國本土，唯獨行動上各國各自為政「奈不了何」而已，其間屢被提起的分配正義問題，既是關乎公共財政穩健，也關乎所在國的公民權益，科網巨企那種「賺法國人的錢，交開曼群島的稅」這做法，不會為人詬病才奇怪。

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以中國國策而言，對內致力改善財富分配一向是政策方針，否則也不會有官商民合作的脫貧大計，而法歐主張訂立就數碼稅爭議，藉由多邊機制調解，也與北京的對外屢提倡「多邊主義」的口徑一致。

講利益一面，中歐法之間可謂同病相憐，遭受美國施加關稅武器講打講殺，歐方既然在中歐投資協定談判裡「以美制華」，大概都不會拒絕於數碼稅問題「以華制美」，況且就稅項本身而言，美企的「損失」必然比中企大得多，所以考慮到中美角力、全球經濟治理、分配正義、企業利益等各項因素，北京不妨於找到平衡點後於G20平台發聲，相信一如《世界報》所預期，和應者不在少數。

法國以至歐洲「關心」的事項很多，有些事情可能不為中國外交官所喜歡，但美歐是否永遠同一個鼻孔出氣呢？顯然不是這個樣子，尋求「數碼主權」的歐盟各國既對華為重重設限，也敢於亮劍地對付GAFA，因此與其不斷「嚴正澄清」打口水戰，也許用更多時間留心當地內外風聲以尋求共同合作機會，對中國擴大朋友圈方面還比較有用。