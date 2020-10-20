【兩岸觀察】東風-17新導彈部署台海　目標不只是台灣

中國軍隊在東南沿海部署先進的東風-17高超音速導彈的消息，再一次觸動了台灣脆弱的神經，此舉被廣泛認為是大陸為武統台灣做準備。不過，觀察人士指出，這是台灣「被迫害妄想症」的典型體現——解放軍一有軍事動作，就認為是針對自己。這顯然是對中國戰略意圖的嚴重低估。

香港《南華早報》10月18日引述一位駐北京的軍事消息人士說，解放軍在東南沿海地區部署最先進的東風-17導彈。對此，很多台灣媒體解讀這是大陸對台動武的準備動作，台灣國防部則以「目前都有掌握解放軍相關兵力的動態」、「與台軍聯合情監偵作為將充分掌握最新動態」，以及「適時應變」等回應。

2019年10月1日，中國國慶70周年閲兵中受閲的東風-17常規導彈方隊，這是東風-17導彈首度公開亮相。（央视新闻截图）

那麼，東風-17新型導彈部署東南沿海，真的是為武統台灣做準備嗎？答案必然是「是」。但目標僅僅只是針對台灣嗎？答案自然是「否」。台灣媒體以及台灣當局的反應，有其合理性，但更多的是「杞人憂天」和「自作多情」罷了。

觀察人士指，解放軍東南沿海部署新型東風-17導彈，當然有針對台灣的意圖，但不能孤立地認為就是針對台灣，這是中國軍事力量戰略部署的一部分。

東風-17導彈是一款高超音速武器，於2019年10月1日中國國慶70周年閲兵典禮上首度亮相，被認為是中國反介入/拒止戰略武器的一環。公開資料顯示，東風-17射程在1,800-2,500公里之間。這種類型的導彈可以數倍於音速的速度做規避動作，飛行過程中可以轉換攻擊目標，突破反導彈攔截系統，對目標實施精確打擊，甚至投放核武器。

廣東普寧及中國東南沿海等地到台灣各地的直線距離。（百度地圖截圖）

上述報道引述《漢和防務評論》總編輯平可夫的說法稱，普寧市的導彈基地已升級部署新的彈道導彈，但沒有說明是哪類型導彈。普寧是廣東省直管縣級市，地處廣東東部，海峽西岸經濟區西南隅，距離位於台灣北部的台北也僅僅600公里左右距離，台灣最東端新北市的直線距離也僅不到630公里。顯然，如果北京要對台灣實施打擊，東風-17導彈完全是「牛刀殺雞」。以台灣目標地位、距離和目標性質，遠程火箭炮，以及已經部署數十年的東風-11和東風-15導彈已經足夠。

中國戰略軍事專家、中國社科院軍控中心秘書長洪源公開表示，台灣還輪不到東風-17的「關照」。但他亦表示，東風-17可限制美軍航母和海上機場的活動自由，令大陸在東南沿海岸上及近海海域相對安全且有自由行動權，台灣則被最大限度孤立。

據悉，面對海上方向，東風-17射程除覆蓋台灣外，還可以打擊中國周邊區域內的「強敵基地」、海上編隊等目標，比如距台灣僅460公里的沖繩普天間基地、菲律賓的克拉克空軍基地等，還能觸及日本橫須賀的美軍基地。

更為重要的是，整個南海也完全在東風-17的射程覆蓋範圍之內。東風-17部署東南沿海，目標自然不僅僅是為了武統台灣，是中國軍事佈局的一個環節。它與中國軍隊部署的其他導彈型號共同構成射程銜接、能力互補、高低搭配、運用靈活的導彈體系，可對中近程，及遠程目標實施精確打擊。

從時間上說，東風-17導彈2019年10月1日閲兵亮相，1年後完成各個戰區的部署，是一個正常的時間安排。相信，部署東風-17的導彈基地不止分布在東南沿海的導彈基地。

此外，上述引述大陸軍隊消息人士說，解放軍已在東南沿海部署先進的東風-17超高音速導彈，並逐漸取代原先部署的東風-11、東風-15導彈，理由是：新部署的東風-17射程更遠，也更精準。甚至有說法稱，東風-11和東風-15射程不足以飛越中部山脈，無法擊中台灣東部的空軍基地。不過，觀察人士指出，上述說法根本站不住腳。

2020年9月24日，大陸軍方媒體發佈了一段東部戰區進行實戰化演訓的影片，片中出現東風-11導彈發射的畫面。（《解放軍報》視頻截圖）

東風-11彈道導彈是一種道路-機動近程彈道導彈（SRBM），發展在1970年代後期開始，1992年服役。它和東風-15是解放軍所使用的主要的短程彈道導彈。基本型東風-11射程280公里至350公里，改進的東風-11A增加射程超過500公里至700公里，完全可以覆蓋台灣。

東風-15是中國在20世紀80年代研發的一款地對地中近程戰術彈道導彈，而後又在該型導彈基礎上推出了東風-15A型、東風-15B和東風-15C，其中基本型東風-15射程為600公里，東風-15A為900公里，東風-15B為800公里，東風-15C為700千米，且誤差率越來越低。

東風-15系列導彈數據。（維基百科截圖）

事實上，在1996年台海危機中，解放軍至少發射了10枚東風-15短程彈道導彈，越過台灣島擊中預定目標，封鎖了台灣以東海域。觀察人士指出，東風-17的部署，並非為了取代東風-11和東風-15，而是作為上述兩款導彈的補充，共同構築中國沿海的導彈體系。

歷史上很長一段時期，受困於美國、日本等國家與地區的封鎖，中國很難突破日本列島、沖繩列島、台灣島與呂宋列島所形成的島嶼群的阻隔，中國軍力很難進軍遠洋。這就是所謂的「第一島鏈」困局。

從20世紀80年代開始，東風-11、東風-15、東風-16到東風-21先後問世，重點針對這一島嶼封鎖；中國空軍力量，以及海軍力量發展和強大，特別是中國航母編隊突破「第一島鏈」，進入西太平洋進行遠海訓練，中國已經事實上就打破了這一困局。

但隨之而來的是所謂的「第二島鏈」，以關島為中心，由日本的小笠原群島、硫磺列島和美國的馬利亞納群島等島嶼組成。2000年後，東風-21D、東風-26導彈先後部署，再次打破了這種封鎖。但美國也迅速在中國周邊編織起了以海基標準-6，陸基愛國者-3、THAAD、宙斯盾等組成的多層反導網。而東風-17導彈的優勢恰恰就是，更加有利於突破反導彈攔截系統。

另外，為了延伸打擊範圍並可追獵航母，中國為轟-6N配備了「空射版」東風-17——實現空中發射的東風-17射程大幅延長到4,000公里。而這一作戰半徑，已經完全覆蓋「第二島鏈」，甚至可以輻射到以夏威夷島為中心的第三島鏈的範疇。綜上所述，東風-17新導彈部署中國東南沿海，其目標絕不不僅僅只是台灣。