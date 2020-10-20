BTS防彈少年團為何捲入「辱華」爭議？

韓國知名男團防彈少年團（BTS）近日在發表得獎感言時，隊長金南俊因提到會銘記韓戰之中美國和韓國共同經歷的苦難歷史，引發不少中國網民不滿。 在内地購物網站淘寶和京東上的三星（Samsung）旗艦店，一度撤下與BTS有關的手機和耳機產品。三星的中國大陸版官網則移除有關BTS的頁面資訊。

「忽視中國在抗美援朝中犧牲的志願軍」

整件事可說是十分離奇，一個美韓友好團體舉行頒獎禮，有韓國明星獲獎，他在致辭時提到兩國的共同「苦難」，一隻字都沒提過中國，但當這則新聞傳入防火長城之內，居然被解讀為「辱華」，原因是「無視了美國侵略朝鮮及干涉亞洲事務的行為」，「忽視中國在抗美援朝中犧牲的志願軍」。

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首先，金南俊的總結基本上是客套話範本，列出大事件不宜繞過韓戰歷史，但就當中不提聯手殺敵，不提國家統一，宣之於口的就只是放諸四海皆準的「反戰」論調，撰稿人可說已是小心到不得了的地步。

誇張一些說，若果將說辭中的「美國」換上「中國」，違和感居然也沒想像般大：志願軍真的在戰火間共同經歷了「苦難」，交戰雙方都有「無數男女的犧牲」，所以中韓兩國「身為國際社會的一員」，「應該建立更深的理解和團結」，「以變得更幸福」。可見若果單憑這幾句說話，要和平愛團結這一套說辭根本是無可挑剔無可非議。

那些從字裡行間看到「辱華」意思的網民，正面一些說是賦予了一個史觀脈絡，難聽一點說就是無事生非雞蛋裡挑骨頭。

說辭不觸及敵友之辨誰是誰非

內地對韓戰的官方版本是「抗美援朝」，總之美國是分裂兩韓的原兇和侵略者，中朝則站在被迫以戰止戰的一方，所以金南俊犯了「雙重錯誤」：一是無視美國是「苦難」的源頭，「理解和團結」不適用於侵略者，二是無視其他「身受其害」的交戰國，說辭過於片面。

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預期一個韓國人支持中國內地的官方史觀，兼且預設這套史觀為言行標準，並要於一個美韓友好場合，一句不提韓戰這件雙邊歷史大事則已，一提起就應當發聲譴責美國侵略，或一同緬懷中國志願軍。這種看法很難不說是令人匪夷所思，內地網絡都有不同意見，尤其是數量龐大的BTS粉絲。

最基本是大韓民國當年正是跟中朝兩國打仗，打輸了的話，現今世界就可能只有朝鮮牡丹峰樂團，不會存在甚麼防彈少年團了；對於美國的角色、戰爭的前因後果，韓國自有其一套官方史觀，而金南俊本人更是看場合講得體話，內容全無觸及敵友之辨誰是誰非。

趙立堅：珍愛和平、促進友好是共同追求

大概有見於「辱華」指控過於荒謬，內地官媒和社交平台很快就「息事寧人」，不再追蹤和推送相關消息，外交部發言人趙立堅則在10月12日就此回應，講法與金南俊的總結不謀而合：「以史為鑑、面向未來，珍愛和平、促進友好應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」

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或者由於BTS在中外均有以千萬計的粉絲，官方也覺得無謂小事化大，所以迅速決定「降溫」。然而不論有理無理，三星中國網站一遇「辱華」爭議，反射動作就是毫不猶疑地切割與下架BTS，反映經過多年互動，「中國不高興」的應對方法已經深植於在華外商的意識之中，以至都不用宣之於口明文指示，都能夠引導企業作出「自我保護」的行為。

對本國而言，影響力如此巨大，引發的爭議卻如離奇，同類事件確實值得官方、傳媒和國民深思箇中落差，以期調整出更有效妥當的對外言行界線，揚棄那些粗糙一刀切間中出鬧劇的過火反應。