中國軍隊加強宣傳攻勢 　為何頻陷「造假風波」？

近年來，中國軍方動作頻頻，出境率越來越高。由此引來外界強烈關注的同時，也引發了一些爭議。

10月18日，中國東部戰區微博發布該戰區第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會的現場視頻。不過，因為片頭片尾場景不一，800多名官兵面向的出征標語被打上了辨識度極低的馬賽克，引發了外界對該片涉嫌造假的猜疑。

不過，這種猜疑很難站得住腳。需要指出的是，軍改後中國旅級作戰單位官兵規模約有數千人，有說法稱有6,000人左右，而東部戰區微博所發視頻中的士兵不滿1,000，因此應該只是該旅的其中一小部分，片頭片尾場景不一可能是因為該旅分散多處出征誓師。

在幾天前，也有過一次事關中國軍方活動的信息被指「造假」。10月15日，中國央視製作發佈的一條短視頻《海軍登陸艦訓練畫面超震撼》，其中一兩段搶灘登陸作戰的畫面與其對2015年7月一場軍演的報道畫面極度相似。

台灣「軍事專家」吳明傑在當地電視台的「年代向錢看」欄目中辣評稱，央視連續報道軍演，其節目中的一段影片畫面與2015年7月中國南海艦隊在南海某海域進行的一場登陸作戰演練的部分畫面雷同。「這麼久的視頻拿來移花接木、渾水摸魚。」吳明傑進一步猜測稱，央視如此做法的用意一是「對內交待」，二是「恫嚇台灣」。

根據對2015年7月和2020年10月兩次媒體視頻報道畫面的比對，確可發現其雷同之處，應該正是對同一事件畫面的重複使用。不過，此種做法應該也無可厚非，因為央視的第二次使用並非新聞報道，而是對搶灘登陸作戰方式的介紹，輔之以早前軍演過程中較具視覺衝擊力的視頻畫面。

其實，爭議較大的主要是另外兩條視頻，其一是2020年9月24日《解放軍報》微博所發的一條視頻。該微博稱，「近日，東部戰區火箭軍某導彈旅依託野外駐訓場開展實戰化訓練。」所配的視頻中有幾段導彈發射和炸毀目標的場景，被指與2016年12月央視公布的「2016火箭軍大演兵」部分畫面相同。這條微博已被《解放軍報》刪除，但其他一些媒體的轉發仍可觀看。

其二是中國空軍的「空軍在線」微博在2020年9月19日發佈的一條短片《我的名字叫戰神》。該片描述了中國轟-6K型戰役轟炸機的出征作戰畫面，其中幾個片段被指使用了美國《拆彈雄心》和《石破天驚》等荷里活電影裏的畫面。這條短片也已被「空軍在線」刪除。

在一些人看來，這兩條微博視頻都是精彩畫面的集中呈現，而且也如許多軍方活動的習慣性報道一般沒有提供明確的信息，例如《解放軍報》微博中所使用的「近日」「某導彈旅」等。因此，對於此類中國軍方活動的展示介紹能否視為正式歷史事件的記錄，或許還要打上一個問號。

許多涉及軍事的影片畫面信息，並非特定新聞報道，而是一種宣傳。這種宣傳在其他國家也比較常見。例如，美國海軍推特就經常發佈一些令人眩目的影片畫面。荷里活涉軍影片對美軍潛移默化的宣傳改善了美軍的形象，也是當前中國軍方宣傳系統學習的方向。2017年上映的《空天獵》、2018年上映的《紅海行動》就分別有中國空軍和海軍背景。

中國軍方在改革開放之初發展相對滯後，而且由於對軍事信息的公開很容易泄露軍事機密，軍事活動也比較少。直至近幾年，中國軍隊經歷了一場深刻廣泛的改革，在中國國家戰略中的重要性增加，軍費投入持續強勁增長，軍事實力隨之增強，軍事活動也有所增加。中國軍隊不僅不再藏着掖着，反而主動加大宣傳力度，開始在中國輿論場中發出強有力的聲音。

當中國軍隊各軍種與各媒體爭相在輿論場發聲之時，很快就產出了大批量的文字、圖片與影片內容，與此同時也出現了一些瑕疵。影片畫面最吸引，也更容易被軍事發燒友、其他國家或地區軍情人員拿來檢視、比對，其中的問題也會迅速被聚焦和放大。

中國軍隊正在經歷一個從幕後走上前台的過程，受到各方關注的同時，也將會面臨外界苛刻的審視。曾經被遮掩的許多問題，例如軍隊宣傳領域的不足，則會被毫不留情地暴露出來。即使是在進行事件報道時使用了一些過時的視頻畫面，也會引發一場輿論風波。

中國這支軍隊建立於1927年，當前已有93年歷史。在近百年的軍史中，這支軍隊參與過無數的戰爭，經歷過許多場深刻的變革，大事小事之中都不缺乏真實而精彩的故事。由於中國軍隊以往行事低調，其中的許多故事不為外界所知，如今則可以作為中國軍隊講述自己故事的素材。