【史海鉤沉】紀念抗美援朝：江澤民高調鄧小平淡化的玄機

1950年10月25日，中國人民志願軍與韓軍的一個加強營在朝鮮戰場交火，打響抗美援朝第一仗。後來，這一天被定為抗美援朝紀念日。 早前北京舉行紀念抗美援朝七十周年大會，國家主席習近平發表講話，指當年的戰爭抵禦了帝國主義的侵略擴張，強調決不會坐視國家主權及發展利益受損，中國必會迎頭痛擊。

今年是抗美援朝70周年，在中美關係惡化的大背景下，北京高調慶祝。正如這次一樣，因為中美關係的重要性遠遠大於中朝關係，北京在過去是否舉行抗美援朝紀念活動，以及紀念活動規模大小，與當時中美關係的好壞息息相關。

抗美援朝期間，志願軍總司令彭德懷（中）和志願軍政委鄧華（右）與陳賡（左）合影。（直接中國）

1960年，當時中美互相為敵，北京舉行萬人大會紀念抗美援朝10周年，中國國務院總理周恩來，副總理陳毅、李富春出席。

1970年，中美恢復大使級會談，準備打開中美關係大門，北京沒有舉行抗美援朝20周年紀念活動。1979年中美建交，鄧小平訪美，中美關係進入蜜月期，北京繼續淡化抗美援朝，1980年沒有舉行抗美援朝30周年紀念活動。

1989年，美國因六四事件制裁中國，中美關係蜜月期結束。時任美國總統老布殊（George H.W.Bush）派特使秘密訪華，推動恢復中美關係。既要照顧民間反美情緒，又要向美國示好。可能出於這種考慮，1990年北京舉行一場低規格座談會紀念抗美援朝40周年，中國國務院副總理吳學謙、國防部部長秦基偉出席。

2000年，北京舉行有六千多人出席的「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰50周年大會」。江澤民發表講話說：「中國人民志願軍出國作戰，保衛和平，反抗侵略，完全是正義之舉。」這是中共最高領導人首次出席抗美援朝紀念活動。

2000年10月25日，北京舉行大會紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰五十周年。圖為時任國家主席江澤民接見英模人物。（資料圖片）

另外，江澤民等常委還會見了志願軍領導遺孀與志願軍老兵。北京還舉辦了「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰50周年展覽」。

北京之所以高調紀念抗美援朝50周年，首先與「逢半個世紀」紀念比「逢十」紀念重要有關。還有一個關鍵原因是，1999年剛發生以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，中美兩國關係迅速惡化。

2010年是抗美援朝60周年，中共領導人胡錦濤與新上任的中央軍委副主席習近平會見了志願軍老兵，習近平並在座談會上發表講話。當時中美關係呈現良好勢頭，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）於2009年訪華，胡錦濤於2011年回訪美國。