【觀察】流感疫苗由短缺到充裕　揭示內地疫苗產業「長短板」

大量中國疫苗已經「趕來」——無論是新冠肺炎疫苗，還是流感疫苗都即將就位。10月19日，北京市的社區衛生服務站正在給之前被拒絕的預約者撥打電話——疫苗來了，現在可以打了，不論戶籍、不論年齡、不論住址，只要預約過都可以來打。而就在幾天前，北京市還在因為流感疫苗的緊缺而限制非本片區住戶和外埠居民預約注射流感疫苗。

為預防季節性流感，中國流感疫苗的需求量出現井噴式增長，以致短時間內出現一針難求的情況。（Getty ）

據內地媒體報道，由於進入流感季，預約注射流感疫苗的人員激增，整個中國疫苗生產和供應出現急缺。在北京甚至出現由於疫苗缺貨，而導致的私下倒賣、黃牛（倒賣者）大幅加價的情況。一針流感疫苗甚至被黃牛加價近3倍，已接近400元人民幣的價格在醫院門口兜售。消息一出，不僅引起了部分市民的恐慌，也引起了衛生防疫部門的注意。

為此，北京市疾控中心副主任龐星火表示，2020年由於新冠肺炎疫情的影響，公眾普遍對疫苗防病的意識有所提高。因此，隨着2020年冬季的即將到來，公眾對於接種流感疫苗的需求量遠超往年。根據相關數據顯示，往年中國各大城市的流感疫苗接種率只為2%至3%，而2020年預計將超過4%。往年對接種疫苗存在疑慮或認為沒有必要的市民，也開始積極要求接種流感疫苗。這是導致部分城市出現流感疫苗緊張的主要原因。

此外，流感疫苗的接種大多數屬於國家計劃免疫和公共衛生服務的一部分。60歲以上戶籍老人和在校中小學生都由國家免費接種流感疫苗。因此，流感疫苗的生產和供應往往是根據上一年的接種數據、新增人口而制定的生產計劃。企業缺乏市場化的經營意識，沒有就市場需求進行提前調查。這也是導致在初期市場需求爆發的情況下，疫苗供應緊張的原因。

北京市疾控中心副主任龐星火早前介紹說，今年公眾普遍對疫苗防病的意識有所提高。（網絡圖片）

在中國有能力快速研發出新冠肺炎疫苗，並全球首家實現量產的背景下，中國其實並不缺乏疫苗研製和生產能力。10月20日，國務院召開新聞發佈會介紹，中國新冠肺炎疫苗已進入大規模生產倒計時，預計到2020年年底，中國新冠肺炎疫苗的年產能可以達到6.1億劑的規模，並且中國產新冠肺炎疫苗將以公共產品為定位，以成本作為定價基礎，定價將在大眾可接受的範圍內。根據已經展開前期應急注射的新冠肺炎疫苗價格，一劑的價格在200元左右。

新冠肺炎疫苗可以如此快速研發並供應市場，而最普通的流感疫苗卻出現供應緊張的情況，這無疑再次暴露了中國疫苗產業的又一短板——中國的疫苗產業缺乏對市場的敏感性，整個供應體系也缺乏足夠的彈性。中國的疫苗產業加大，但疫苗市場並不成熟，依然在跟着官員的指揮棒「旋轉」。

中國研發、生產的新冠肺炎疫苗即將量產，並以成本加成方式定價。圖為2020年4月11日，中國國藥集團新冠疫苗生產基地內，質量檢定人員正在對疫苗樣品進行雜質檢測。（新華社）

和新冠肺炎疫苗的快速量產一樣，當流感疫苗急缺的情況被中國政府重視之後，中國的流感疫苗生產和調配網絡再次緊急啟動，在短短一週時間內，中國各大城市便已經補足了貨源，隨後中小城市的疫苗緊張情況也正在得到緩解。中國各個社區衛生服務站也正在給之前被拒絕的預約者撥打電話。

可以說，在中國政府加以重視的情況下，中國的疫苗產業和衛生服務體系有能力短時間創造「奇跡」。但是一旦離開政府視線，整個中國疫苗產業在信息採集、疾控聯網、定價銷售、新品研發、以及運輸調配上還是缺乏自主提升、自律的動力。中國疫苗產業和醫療衛生體制的長板和短板都是如此明顯。如何揚長補短，這依然是中國下一步改革需要解決的問題。